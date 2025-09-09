G4Media.ro
Sursa Foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății: 30 de adulţi şi 13 copii – pe lista de aşteptare pentru tratamente în străinătate; MS va primi suplimentar 20 de milioane de lei

Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, a informat, marţi, ministrul Alexandru Rogobete, el anunţând în context că Ministerul Sănătăţii (MS) va primi suplimentar 20 de milioane de lei, transmite Agerpres.

”Munca în echipă şi colaborarea fac mereu diferenţa! Astăzi, programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. 30 de adulţi şi 13 copii – de la cel mai mic pacient de 1 an şi 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru afecţiuni oncologice, dar şi pentru boli rare, afecţiuni genetice sau transplanturi”, a menţionat ministrul Sănătăţii, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Rogobete, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea unor astfel de costuri.

”În urma unor discuţii corecte şi transparente cu ministrul Finanţelor – căruia îi mulţumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri. Asta înseamnă şansa la viaţă, continuitate în tratamente şi speranţă pentru fiecare pacient şi familie aflată în dificultate. Încrederea ne face bine. O echipă unită salvează vieţi”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete. AGERPRES / (AS – redactor: Georgiana Tănăsescu, editor: Marius Frăţilă)

