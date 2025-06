Ministrul Rafila: Până la finalul lunii ar putea începe lucrările la spitalul regional de la Iaşi

Lucrările la spitalul regional de la Iaşi ar putea începe până la finalul acestei luni, iar până în toamnă ar urma să se întâmple acelaşi lucru şi la Cluj, a anunţat, luni, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, conform Agerpres.

El a menţionat că au fost finalizate proiectele tehnice ale celor trei spitale regionale de urgenţă, demers care a durat aproximativ un an. Totodată, s-au încheiat procedurile de atribuire pentru lucrările pregătitoare – amenajarea terenurilor, excavaţii, relocarea reţelelor şi consolidări – în toate cele trei locaţii.

„A durat licitaţia, plus un an de zile proiectul tehnic; amenajarea terenului, care nu înseamnă o glumă, înseamnă o activitate enormă timp de mai bine de un an de zile, cu excavări de 500.000 de metri cubi, reţele de aprovizionare cu gaz, cu apă, canalizare, încât aceste spitale să fie construite. Cel care a început să se construiască efectiv este Craiova. Se lucrează la Craiova, se construieşte efectiv. Sperăm că până la sfârşitul acestei luni sau la începutul lunii viitoare să începem acelaşi lucru şi la Iaşi, iar până în toamnă şi la Cluj”, a explicat ministrul, care a prezentat un bilanţ al activităţii de la preluarea mandatului.

Conform unui material furnizat de Ministerul Sănătăţii, toate cele trei proiecte beneficiază de finanţare din surse multiple, inclusiv prin Programul Sănătate 2021-2027, valoarea totală cumulată depăşind 10 miliarde de lei. Pentru toate cele trei spitale sunt în curs de pregătire şi lansare procedurile pentru achiziţia de echipamente, sisteme IT, mobilier şi instruire a personalului. Obiectivul este ca toate cele trei unităţi să fie complet funcţionale până la finalul anului 2028.

Potrivit documentului, pentru cele trei centre de mari arşi, au fost finalizate proiectele tehnice şi au fost demarate lucrările, iar termenul estimat de finalizare este începând din primăvara anului 2026. O altă prioritate a reprezentat-o finalizarea şi dotarea completă a 12 centre publice de radioterapie. Ministrul a subliniat că este vorba despre investiţii susţinute prin Banca Mondială şi că a fost necesară renegocierea contractului care expirase.

„12 centre de radioterapie publice, care pot să facă inclusiv radioterapie stereotactică, la cele trei institute de oncologie din România. Multe alte echipamente inclusiv în zona de ATI şi de UPU şi cele trei spitale: ‘Pius Brînzeu’ Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Grigore Alexandrescu’ şi Spitalul de Urgenţă Târgu Mureş – cele trei centre pentru mari arşi. Paradoxul a fost că, începând în 2016, a fost o întreagă dezbatere publică: de ce nu avem, de ce nu facem şi aşa mai departe şi nu s-a întâmplat absolut nimic până în 2022, când am venit la Ministerul Sănătăţii şi am văzut că erau persoane care clamau că trebuie să avem şi erau exact cei care blocaseră aceste proiecte”, a susţinut Rafila.