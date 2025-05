Ministrul Mediului: Schimbările climatice ne învaţă deja că trebuie să fim mult mai prudenţi în legătură cu folosirea apei

Ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a declarat, la un eveniment organizat în Capitală, că a făcut din apă „o prioritate” la instituţia pe care o conduce pentru a se asigura că accesul la apă „nu mai este un privilegiu, ci un drept garantat pentru fiecare român”, fie că locuieşte în zonele cele mai problematice din ţară, cum sunt judeţele Botoşani sau Dolj, fie în Delta Dunării. Fechet avertizează că, în contextul schimbărilor climatice, apa trebuie folosită cu prudenţă şi utilizând tehnologii moderne care „garantează” inclusiv reducerea pierderilor din reţele, transmite News.ro.

„Am făcut paşi mari în domeniul gestionării apei, în ultimii ani, dar mai avem încă foarte mult de recuperat la acest capitol, pentru ca toţi românii să simtă că rezultatele obţinute sunt indispensabile, iar mediul de afaceri autohton să beneficieze de oportunităţile pe care le deschid investiţiile în managementul apei”, a afirmat ministrul Mircea Fechet la un eveniment dedicat gestionării apei şi apelor uzate, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

Fechet a spus că la Ministerul Mediului a făcut din apă o prioritate pentru ca toţi românii să beneficieze de acest drept indiferent de zona unde locuieşte.

„Am făcut din APĂ o prioritate la Ministerul Mediului pentru că am vrut să ne asigurăm că accesul la apă nu mai este un privilegiu, ci un drept garantat pentru fiecare român, fie că locuieşte în zonele cele mai problematice din ţară, cum sunt judeţele Botoşani sau Dolj, fie în Delta Dunării”, a afirmat Fechet.

Potrivit ministrului, este „esenţială” continuarea investiţiilor într-un management mai bun al apei, cu fonduri din PNRR.

„Investiţiile realizate în infrastructura de apă şi canalizare să fie resimţite în fiecare comunitate, urbană sau rurală, iar din acest motiv continuăm în ritm susţinut investiţiile într-un management mai bun al apei, cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cel mai recent proiect fiind demarat în teren chiar zilele trecute, la Oituz, judeţul Bacău”, a spus ministrul Mediului.

Mircea Fechet atrage atenţia că, în contextul schimbărilor climatice, apa trebuie folosită cu prudenţă şi utilizând tehnologii moderne care „garantează” inclusiv reducerea pierderilor din reţele.

„Schimbările climatice ne învaţă deja că trebuie să fim mult mai prudenţi în legătură cu folosirea apei şi să ne concentrăm pe tehnologii moderne, care garantează inclusiv reducerea pierderilor din reţele. Mi-aş dori să văd aici o prezenţă mai consistentă a companiilor româneşti şi nu numai, care să preia iniţiativa în sectorul gestionării apei şi apelor uzate”, a precizat Fechet.

Ministrul Mediului este „convins” că România poate avea „un mediu mai curat” şi, totodată, „un ecosistem economic mai stabil şi mai sănătos”, subliniind rolul celui mai „amplu şi ambiţios proiect în derulare”, Sistemul Garanţie – Returnare (SGR).

„Sistemul din România a avut drept principală sursă de inspiraţie modelul german, cel care avea şi are o performanţă extraordinară în ceea ce priveşte rata de returnare a ambalajelor, şi tinde să egaleze aceste rezultate. La un an şi jumătate de la momentul lansării, după ce am colectat câteva miliarde de ambalaje şi după a opta lună consecutivă cu un procent de returnare de peste 80%, putem să spunem că da, se poate şi în România! Avem un proiect care mobilizează milioane de români, creează foarte multe investiţii şi locuri de muncă, generează noi şi noi planuri de afaceri şi transformă România într-o ţară mai curată şi mai verde”, a conchis ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.