Ministrul Justiţiei: ”România nu este un stat al infractorilor / Există o apreciere din partea Comisiei Europene”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că există o apreciere din partea Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană cu privire la progresul pe care justiţia din România l-a făcut şi acest lucru îl face încrezător în a afirma că astăzi România este cu adevărat un stat de drept cu o justiţie funcţională, imparţială, independentă şi obiectivă, transmite News.ro.

”Ceea ce s-a întâmplat cu justiţia românească este un aspect îmbucurător şi este şi o chestiune de a ne reaminti progresele semnificative pe care le-am făcut de-a lungul anilor. În momentul de faţă, România are o justiţie funcţională, o justiţie independentă, o justiţie care este apreciată şi în profil European”, a spus ministrul Justiţiei, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că, după ce s-a terminat cu acest mecanism al MCV-ului, există un mecanism cu privire la statul de drept, care presupune evaluări făcute de Comisie pentru sistemele juridice din ţările Uniunii Europene.

”În cadrul acestui mecanism, a existat o evaluare şi anul trecut. Au fost anumite aspecte pe care Comisia le-a recomandat şi asupra cărora am purtat discuţii. (..) Am parcurs toate recomandările care ne-au fost făcute şi am trecut în revistă care este stadiul reformelor şi evoluţiei în sistemul juridiciar în România”, a completat ministrul Radu Marinescu.

Întrebat dacă au fost întrebări legate de ceea ce se întâmplă la noi în ţară, mai exact anularea alegerilor, ministrul a precizat că astfel de chestiuni nu au fost discutate din perspectiva mecanismului pentru statul de drept.

”Urmărirea aplicării regulii Rule of Law se referă la calitatea legislaţiei, la modul cum funcţionează sistemul judiciar, la progresele pe care le facem în privinţa anumitor şi elaborării anumitor norme referitoare la statul de drept. Dar nu am discutat chestiuni care ţin de competenţele Curţii Constituţionale a României sau de recentele aspecte privitoare la activitatea Biroului Electoral Central. Dacă se formulează astfel de întrebări pe către Comisia Europeană, cu siguranţă ele nu sunt formulate în cadrul acestui mecanism. (..) Ceea ce vă pot spune eu însă este că există o apreciere din partea Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană cu privire la progresul pe care justiţia din România l-a făcut şi acest lucru mă face încrezător în a afirma că astăzi România este cu adevărat un stat de drept cu o justiţie funcţională, imparţială, independentă şi obiectivă”, a completat Marinescu.

Întrebat dacă este România mai aproape de un paradis al infractorilor, ministrul Justiţie a precizat că cu siguranţă este o formulă metaforică. ”Este o exprimare poate un pic mai plastic, care poate reflecta împrejurarea că şi în sistemul judiciar există puncte de vedere. Pot exista şi divergenţe, atâta timp cât acestea se discută şi se analizează într-un cadru coerent şi convergent, spre găsirea de soluţii şi îmbunătăţirea sistemului judiciar, astfel de puncte de vedere pot exista şi pot fi discutate”, a spus ministrul.

”În momentul de faţă, România nu este un stat al infractorilor, România este un stat al legii, România este un stat de drept”, a completat el.