Ministrul Justiţiei, întrebat despre schimbarea procurorilor-şefi: Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii. Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-şefi. Ministrul a precizat că a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan pe această temă, transmite News.ro.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost întrebat, sâmbătă, în emisiunea insider Politic de la Prima TV, despre schimbarea procurorilor-şefi şi a afirmat: ”Orice schimbare trebuie făcută în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a legii. Există pisibilitatea de a propune revocarea, numai că intervin nişte ipoteze foarte clar determinate de lege. Şi dacă nu te regăseşti în ele…”.

Ministrul a precizat că nu este un motiv legal de revocare ”exprimarea unei nemulţumiri, fie ea şi prezidenţială”.

”Aici nu spun că nu ar exista şi imperfecţiuni în activitatea Parchetelor, nu spun că domnul preşedinte nu poate să fie nemulţumit, poate într-un mod legitim. (…) Dacă este să ne ghidăm după indicatori statistici, indicatori obiectivi (…) se vede că, de exemplu, Raportul de ţară arată că există un progres în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, aplicarea strategiei anticorupţie, un progres în ceea ce priveşte soluţionarea număruluide cauze care îi privesc pe magistraţi”, a mai declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a subliniat că ”avem fenomene infracţionale care ne îngrijorează”.

”Dacă este să ne raportăm la elemente recente, vedem că de exemplu DNA a avut nişte dosarede anvergură. (…) Este foarte important ca şi domnul preşedinte şi orice actor public important să transmită mesajele. Şi eu transmit mesajul că e necesar ca lupta cu infracţionalitatea să fie promptă, să fie efiace, să fie deplină, fiindcă avem fenomene infracţionale care ne îngrijorează”, a mai declarat ministrul Justiţiei.

El s-a referit la violenţa domestică împotriva femeilor, dar şi la alte fenomene, cum ar fi traficul de droguri şi de persoane.

”Ministerul Justiţiei ia în considerare foarte serios să trecem la o formă de incriminare, inclusiv pentru femicid. Amintesc drogurile, traficul de persoane care îngrijorează, infracţiunile în formă informatică, care copleşesc de multe ori segmente ale societăţii. Deci fermitate trebuie să existe. Sunt şi nemulţumiri, poate se poate face mai mult. Dar ca să revoci un procuror-şef, trebuie să ai acele elemente strict limitativ prevăzute de lege. Nu sunt îndeplinite, în momentul de faţă”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a apreciat că nu sunt întrunite elemnete care să ducă la revocarea procurorlor-şefi.

”În acest moment, pentru a declanşa o procedură de revocare a procurorilor apreciez că nu există acele elemente strict cerute de lege, pentru astfel de procedură. Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar. Intervenim atunci când legea o impune şi elementele de fapt sunt foarte-foarte clare, în sensul că trebuie adoptată o anumită soluţie”, a spus Radu Marinescu.

Întrebat dacă a avut vreo discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan pe această temă, Radu Marinescu a spus că a discutat ”instituţional”.

”Am avut discuţii cu domnul preşedinte, instituţionale, inclusiv în cadrul CSAT. Au fost examinate şi aspecte care privesc legislaţia, activitatea Parchetelor”, a declarat Marinescu.

Întrebat, de asemenea, ce notă ar da procurorului-şef de la DNA, Radu Marinescu a precizat că nu este profesor pentru a evalua.

”Nu sunt profesor, procurorii nu sunt elevi. Nu intru într-un sistem de evaluare. V-aş spune ce scrie în raportul de ţară pe anul 2025. O evaluare făcută pe toate ţările din Uniunea Europeană foloseşte nişte indicatori care poate sunt mai obiectivi. Aceşti indicatori spun că există chestiuni care trebuie reparate cum e chestiunea legată de intervenţia prescripţiei, numai că aici intervenţia organelor judiciare este poate de eficientizare a activităţii, Problema e de legislaţie. Am corectat-o şi pe aceasta, în momentul de faţă, pe viitor nu se mai întâmplă astfel de lucruri. În schimb sunt scoase în evidenţă aspecte favorabile în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, progresele făcute în procesele penale privind pe magistraţi. Deci dacă ne-am raporta la aceste elemente există note pozitive semnificative”, a declarat Radu Marinescu.

Mandatele procurorilor-şefi expiră în primăvara anului 2026.