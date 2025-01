Ministrul Finanţelor: Obiectivul principal pentru 2025 este să putem plăti ce a fost în plată în noiembrie ca nivel de salariu, de pensie, de alocaţii sociale, de protecţie socială. Nu vom ajunge la 9% deficit. Cât sunt eu ministru al Finanţelor, nu voi permite niciodată ca cheltuielile stabilite prin bugetul iniţial să fie depăşite

Ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, afirmă, întrebat dacă este posibilă o indexare a pensiilor în luna octombrie a acestui an, că principalul obiectiv al Guvernului este de a plăti drepturile salariale ale cetăţenilor, pensiile şi celelalte venitutri la nivelul aflat în plată în noiembrie 2024, transmite News.ro.

„În următoarele două săptămâni, vom avea discuţii cu toate ministerele, pe toate bugetele de resort, inclusiv cu Ministerul Muncii. Vom analiza propunerile pe care le vor gândi toate aceste ministre. Încă o dată, obiectivul principal pentru 2025 este să putem plăti ce a fost în plată în noiembrie ca nivel de salariu, de pensie, de alocaţii sociale, de protecţie socială, sumele care au fost în vigoare în noiembrie 2024”; a afirmat ministrul Finanţelor vineri, la Antena 3, întrebat dacă e posibilă o indexare a pensiilor în luna octombrie a acestui an sau alocarea unor ajutoare, sub diverse forme, persoanelor care au pensii mici.

În contextul răspunsului pe care l-a dat, ministrul a fost, de asemenea, întrebat dacă există riscul să nu fie bani nici pentru plata veniturilor aflate în vigoare, fără alte ajustări ale acestora.

„Nu. Acesta este obiectivul nostru, să putem plăti tot ce este în plată. Nu doresc să vă repet încă o dată că acele cheltuieli care au venit suplimentar în anul 2024 sunt de un anumit nivel şi noi trebuie să asigurăm cel puţin plata sumelor pentru a fi toată lumea sigură că nu pierde faţă de anul 2024”, a răspuns Tanczos Barna.

În aceeaşi emisiune, ministrul Finanţelor a amintit că România vine după o perioadă foarte dificilă.

„Anul 2024 a însemnat foarte multe provocări pentru ţara noastră şi nu doar pe partea cheltuielilor bugetare, ci pe toate palierele, fiind un an electoral, fiind un an în care avem război la graniţă. Deci, în această perioadă, anul 2024, cheltuielile bugetare au depăşit cu aproximativ 70 miliarde de lei, 69 miliarde de lei cele prevăzute la începutul anului. Nu intru în analiză dacă au fost justificate sau nu au fost justificate. Majorările de salarii s-au făcut, recalcularea pensiilor s-a făcut. Acestea sunt angajamente certe ale statului român faţă de bugetari şi faţă de pensionari, în ceea ce priveşte cel puţin plata salariilor şi pensiilor la nivelul anului 2024. Obiectivul meu personal, ca ministru al Finanţelor, este ca această ţară să aibă un buget stabil, sustenabil, predictibil în 2025, altfel încât aceste drepturi să fie plătite şi în luna decembrie, şi în luna noiembrie, şi în luna septembrie şi ala mai departe”, a mai afirmat ministrul.

Ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, afirmă că România nu va ajunge la un deficit de 9% din produsul intern brut şi dă asigurări că, atât timp cât va conduce această instituţie, nu va permite niciodată ca cheltuielile stabilite prin bugetul iniţial să fie depăşite, aşa cum s-a întâmplat în trecut, transmite News.ro.

Tanczos Barna a fost întrebat, vineri, într-o emisiune la Antena 3 , ce încredere să mai aibă populaţia în guvern în condiţiile în care şi anul trecut Executivul promis îngheţarea cheltuielilor publice, iar acest lucru nu s-a întâmplat.

„În primul şi în primul rând nu vom ajunge la 9% şi am avut grijă în primele zile ale mandatului să nu ajungă România în deficit de peste 9%. În a doilea rând, cât sunt eu ministrul al Finanţelor, nu voi permite niciodată ca cheltuielile stabilite prin bugetul iniţial să fie depăşite în felul în care au fost depăşite în anul electoral 2024”, a răspuns Tanczos Barna vineri, la Antena 3.

Ministrul Finanţelor precizează că România are nevoie de o schimbare a abordării în ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor publice.

„România trebuie să facă paşi, să fie un stat credibil cu o schimbare de mentalitate şi UDMR, când a venit la guvernare, exact acest lucru şi l-a propus: să schimbăm abordarea, să schimbăm aceste soluţii temporare sau intervenţii pe moment pe buget şi pe cheltuieli astfel încât să putem arăta şi pe planificare naţională o sustenabilitate, credibilitate şi o predictibilitate pe termen mediu şi lung. Desigur, în două săptămâni acest lucru nu se rezolvă. Se va rezolva în luna ianuarie, când o să venim cu bugetul general consolidat pentru 2025 ca propunere şi o să avem o abordare responsabilă. Se va schimba în momentul în care impozitele care sunt aprobate, de exemplu, în ordonanţa privind ajustarea multisectorială vor fi discutate în detaliu cu mediul privat – vorbesc aici de impozitul pe construcţiile speciale – înainte de aprobarea normelor de aplicare a acestor prevederi. Trebuie să avem o abordare diferită şi faţă de mediul de afaceri”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă va renunţa la funcţia de ministru în situaţia în care i se va se cere majorarea deficitului şi a cheltuielilor, Tanczos Barna a răspuns: „Nu am venit ca să plecăm, am venit ca să asigurăm credibilitate şi seriozitate la acest minister şi cu siguranţă cheltuielile vor fi ţinute sub control către Ministerul Finanţelor. Şi lucrurile nu se vor decide în altă parte după ce vom avea un buget. După aceea ne vom ţine de acele cheltuieli şi de acele venituri”.