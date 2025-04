Ministrul Energiei, prima întâlnire cu omologul din SUA, Christopher Allen Wright, la Varşovia, în marja Three Seas Summit: A fost o discuţie esenţială pentru viitorul energetic al României şi al regiunii noastre

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, prima întâlnire cu omologul din Statele Unite ale Americii, Christopher Allen Wright, la Varşovia, în marja Three Seas Summit, el arătând că a fost o discuţie esenţială pentru viitorul energetic al României şi al regiunii noastre. Burduja mai spune că America ştie că o Europă puternică şi competitivă este un garant al stabilităţii globale, iar pentru asta, avem nevoie să trecem de la Green Deal la Smart Deal. ”România îşi asumă parteneriatul strategic cu SUA la nivel politic şi militar, şi îl duce şi în zona vitală de business”, subliniază Burduja, transmite News.ro.

”Astăzi, la Varşovia, în marja Three Seas Summit, am avut o întâlnire bilaterală excelentă, pe larg, cu ministrul omolog din Statele Unite ale Americii, Christopher Allen Wright, Secretar al Departamentului pentru Energie. Absolvent al prestigioaselor universităţi MIT şi Berkeley, este unul dintre cele mai respectate personalităţi în sectorul energetic din SUA, adept al unei linii pragmatice, identică cu poziţia mea: avem nevoie de energie sigură, ieftină şi curată — în această ordine de priorităţi”, a scris Burduja într-o postare pe Facebook.

”Am reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea proiectelor strategice care ne vor aduce mai aproape de un obiectiv major: transformarea României într-un hub energetic regional, puternic, rezilient şi sustenabil, în parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii”, a subliniat Sebastian Burduja.

Agenda discuţiilor a inclus: Reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doiceşti — viitorul energiei nucleare sigure şi curate, cu tehnologie americană de ultimă generaţie (NuScale); Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă — proiect strategic pentru care am semnat la finalul anului trecut contractul EPCM, inclusiv cu două mari companii americane (Fluor şi Sargent & Lundy); Proiectul HVDC — interconectorul de înaltă tensiune în curent continuu, vital pentru integrarea regenerabilelor şi consolidarea reţelei, la care Fluor este de asemenea parte; Hidrocentralele cu acumulare prin pompaj (CHEAP) — dezvoltarea unui lanţ de astfel de “baterii verzi” în Arcul Carpatic, prin colaborarea între Hidroelectrica şi prestigiosul National Renewable Energy Laboratory (NREL) – Department of Energy al SUA. Vă anunţ în premieră că săptămânile trecute am semnat un memorandum între NREL şi Hidroelectrica, demers care pune România în avangarda Europei în stocarea energiei verzi prin hidrocentrale cu acumulare prin pompaj în tot lanţul Carpatic. Urmează studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, dezvoltate cu sprijin american; Energia geotermală — acordul ELCEN cu partenerii americani pentru cartografierea şi dezvoltarea potenţialului geotermal în Bucureşti, proiect care va fi susţinut prin Fondul pentru Modernizare; Potenţialul României pentru producţia de gaz — suntem deja producătorul numărul 1 al UE şi ne vom dubla producţia din 2027, prin Neptun Deep, unde forajul este executat acum de platforma americană Transocean Barents”, spune Burduja.

Potrivit ministrul Energiei, discuţia a pornit de la realitatea pe care o trăieşte astăzi Europa, şi anume creşterea preţurilor la energie din cauza lipsei de interconectare între state, dar şi terapia şoc de închidere a centralelor pe cărbune fără alternative viabile şi costurile certificatelor de CO₂, care afectează competitivitatea.

”America ştie: o Europă puternică şi competitivă este un garant al stabilităţii globale. Pentru asta, avem nevoie să trecem de la Green Deal la Smart Deal. România îşi asumă parteneriatul strategic cu SUA la nivel politic şi militar, şi îl duce şi în zona vitală de business, acolo unde se construiesc viitorul economic şi securitatea energetică. Aşa cum am mai spus, relaţia bilaterală România-SUA în sectorul energetic este de excepţie, dovadă fiind şi întâlnirea de astăzi. Proiectele majore au fost, de altfel, începute în timpul primei administraţii Trump. Am reafirmat determinarea noastră de a colabora în spiritul valorilor democratice şi al libertăţii economice care definesc alianţa SUA-România”, afirmă Burduja.

”Împreună, România şi Statele Unite deschid un nou capitol în parteneriatul nostru strategic în energie. Sunt mai încrezător decât oricând în viitorul comun al energiei sigure, ieftine şi curate — repet, în această ordine de priorităţi. Înainte, împreună!”, mai spune ministrul.