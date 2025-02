Ministrul Educaţiei, despre tinerii care susțin că era mai bine în comunism: ”Degeaba am avut nenumărate ore şi lecţii despre comunism, despre dictaturi, fiindcă n-au fost credibile”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, explică fenomenul legat de tinerii care cred că era bine în perioada comunistă, el spunând că aceştia au primit o ”educaţie proastă”. ”Degeaba am avut nenumărate ore şi lecţii despre comunism, despre dictaturi ş.a.m.d., fiindcă n-au fost credibile”, argumentează David. El subliniază că datele arată că elevii intră în liceu având competenţe similare cu tineri de vârsta lor din alte părţi ale lumii, iar la terminarea ciclului liceal, competenţele lor sunt mult sub media la nivel internaţional, transmite News.ro.

Întrebat, joi seară, la TVR Info, cum s-a ajuns în situaţia ca tinerii de azi să vrea să trăiască aşa cum se trăia acum 35 de ani, Daniel David a răspuns: ”Printr-o educaţie proastă. Conţinuturi peste conţinuturi, care n-au intrat în mintea şi în sufletul lor sub formă de competenţe. Degeaba am avut nenumărate ore şi lecţii despre comunism, despre dictaturi ş.a.m.d., fiindcă n-au fost credibile”.

Ministrul a explicat că acesta e motivul pentru care spune că actualele modele din educaţie nu mai pot continua şi că ele trebuie schimbate nu doar în ceea ce priveşte componenta de cultură naţională.

”Este vorba şi de ştiinţe, fiindcă copiii noştri sunt vulnerabili la pseudoştiinţe, sunt copleşiţi de abordări de tip astrologie, vindecători de tot felul de… Deşi avem religia în trunchiul comun, va trebui schimbat şi acolo conţinutul şi modalitatea de predare, fiindcă copiii alunecă în pseudo-religie. Chiar cei care sunt religioşi ajung să creadă, de fapt, lucruri care, din punct de vedere religios, sunt la limita blasfemiilor şi nu văd diferenţa între cele două”, a argumentat Daniel David.

El a subliniat că datele arată că elevii intră în liceu având competenţe similare cu tineri de vârsta lor din alte părţi ale lumii, iar la terminarea ciclului liceal, competenţele lor sunt mult sub media la nivel internaţional.

”Deci educaţia trebuie să se schimbe, repet, pentru că eu, ca psiholog, ştiu: copiii care intră în liceu sub aspectul inteligenţei, sub aspectul creativităţii – şi am şi arătat aceste date în Psihologia Românilor, când am scris lucrarea – nu sunt mai prejos decât tinerii din Statele Unite, Franţa sau Germania. Sunt cam pe acolo. Sunt cam pe acolo, dar când ies, sub aspectul competenţelor pe care ar trebui să le aibă adulţii, arătăm rău. Scorul nostru, ca să spun aşa, în sens rău, este cam de trei ori mai mare decât media care există la nivel internaţional. Deci trebuie să spunem stop, am încercat aceste modele, nu funcţionează, trebuie să le schimbăm”, a adăugat Daniel David.