Ministrul Daniel David: „Ministerul Educaţiei trebuie să protejeze oamenii şi să asigure dezvoltarea unei societăţi-bazate pe cunoaştere”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că a făcut o vizită în Republica Moldova pentru a contribui la întărirea colaborării care să ajute dezvoltarea şi drumul euroatlantic al Republicii Moldova. ”În lumea în care trăim, când paradigme psihoculturale şi socio-economice se schimbă, favorizându-se în paralel recrudescenţa iraţionalului prin pseudocunoaştere/pseudoştiinţă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării devine ministerul de forţă de primă linie, care trebuie să protejeze oamenii şi să asigure dezvoltarea unei societăţi-bazate pe cunoaştere”, a transmis el, transmite News.ro.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a făcut o vizită oficială în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, Dan Perciun, şi cu ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu.

”România susţine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană prin parteneriate, consultanţă, cooperare tehnică şi suport financiar. În partea de ştiinţă, încurajăm parteneriate prin care abordăm probleme de interes comun şi formăm resursa umană necesară, pentru a accesa apoi şi fonduri europene/internaţionale. Un astfel de eveniment comun a avut loc chiar în timpul vizitei, prezentându-se proiecte de cercetare comune finanţate prin programe bilaterale şi anunţând-se noi proiecte câştigătoare, cu implicarea instituţiilor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din ţară, şi anume Autoritatea Naţională pentru Cercetare şi UEFISCDI”, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Ministerul Educaţiei.

În ceea ce priveşte domeniul educaţiei, partea română susţine dezvoltarea infrastructurii educaţionale din Republica Moldova, a resursei umane şi a procesului educaţional.

”Împreună vom fi mai activi în asigurarea secretariatului ariei europene a învăţământului superior şi vom diversifica cooperarea dintre noi în noile acorduri planificate în domeniul educaţiei. Miniştrii au discutat şi despre asigurarea accesului copiilor şi al profesorilor din Republica Moldova la platforma educaţională Edulib (https://roedulib.ro/), lucru anunţat în urmă cu ceva timp, propunându-şi ca aspectele tehnice să fie implementate pentru a se putea asigura accesul de la începutul anului şcolar 2025/2026”, scrie în comunicat.

Discuţiile cu ministrul Mediului s-au focalizat asupra modului în care România ajută în procesul de aderare la Uniunea Europeană, pe cum se pot reliefa mai bine temele de mediu în procesul educaţional şi de cercetare şi, mai specific, pe cum România poate ajuta la inventarierea fondului silvic al Republicii Moldova, prin experţii pe care îi are în cercetarea-dezvoltarea-inovarea din domeniu.

”În perioada acestui mandat de ministru am evitat să fac vizite oficiale frecvente, preferând să mă focalizez pe bunul mers al sistemului nostru de educaţie-ştiinţă în condiţiile politice şi financiare complicate, pe reformele strict necesare şi pe partea de Raport QX. Evident că le-am pregătit pe toate, dar am delegat alţi colegi din minister să mă reprezinte. Atunci când a fost absolut necesar, am fost în SUA, iar acum am simţit că trebuie să ajung în Republica Moldova, pentru a contribui la întărirea colaborării care să ajute dezvoltarea şi drumul euroatlantic al Republicii Moldova. În lumea în care trăim, când paradigme psihoculturale şi socio-economice se schimbă, favorizându-se în paralel recrudescenţa iraţionalului prin pseudocunoaştere/pseudoştiinţă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – care susţine prin misiunea sa generarea şi diseminare cunoaşterii – devine ministerul de forţă de primă linie, care trebuie să protejeze oamenii şi să asigure dezvoltarea unei societăţi-bazate pe cunoaştere. Nu în ultimul rând, mediul şi dezvoltarea sustenabilă sunt contextul existenţei noastre în prezent şi viitor. Mă bucur că m-am întâlnit cu cei doi miniştri, oameni tineri, motivaţi, bine pregătiţi şi dedicaţi ţării lor şi cred că împreună putem face multe lucruri bune pentru ţările noastre, pentru Uniunea Europeană şi pentru democraţia euroatlantică în general”, a declarat Daniel David.

El a menţionat că a vizitat universitatea-fanion a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, şi s-a întâlnit cu rectorul Igor Şarov.

”Universitatea găzduia cea de-a XVI-a conferinţă a Asociaţiei Psihologilor din România, pe care am planificat-o la Chişinău înainte să fiu ministru, tot cu scopul de a întări profilul euroatlantic al ţării. La Radio Chişinău am sintetizat concluziile vizitei şi am vorbit despre planurile de viitor. Nu în ultimul rând, vreau să spun că m-am întors cu plăcere în Chişinău, fie şi ministru acum, unde fusesem anterior ca psiholog, cercetător/profesor sau rector, şi m-am bucurat să reîntâlnesc colegi şi să remarc dezvoltarea oraşului şi a ţării. Le mulţumesc reprezentanţilor Ambasadei României în Republica Moldova pentru asistenţa dedicată şi gazdelor, pentru prietenie şi planurile serioase angajate”, a transmis ministrul Educaţiei.