Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Ministrul Dezvoltării: Anul acesta, în buget, mai avem 3 miliarde de lei pentru programul ”Anghel Saligny” / Sunt facturi depuse pentru puţin peste 4 miliarde

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă că din bugetul pentru acest an alocat programului ”Anghel Saligny”, în cadrul căruia primăriile primesc bani de la Guvern pentru proiecte de dezvoltare locală, mai sunt 3 miliarde de lei, în condiţiile în care facturile emise pentru plată au o valoare totală de patru miliarde de lei, transmite News.ro.

”Anul acesta, în buget, mai avem 3 miliarde de lei, facturi depuse puţin peste 4 miliarde. Acesta este situaţia la zi. Datoriile s-au plătit de anul trecut. Numai că acum, deja, dacă ne uităm la aceste cifre, 3 miliarde, buget disponibil, 4 miliarde facturi, deja avem un minus de 1 miliard”, a afirmat Cseke Attila, joi seară, la Digi 24, referindu-se la bugetul pentru programul ”Anghel Saligny”.

Ministrul a explicat că acesta este motivul pentru care s-a decis ca doar proiectele aflate în fază avansată de execuţie să continue să fie finanţate.

”De aceea, atunci când noi am emis acea notificare, noi, practic, am salvat acest program pentru anul acesta pentru investiţiile cu grad de execuţie ridicat, aproape de finalizare. Pentru că acelea merg mai departe la finanţare. Cele care sunt în fază incipientă, am spus: domnule, dacă nu primim bani, nu se găsesc resurse financiare, nu putem să le continuăm, pentru că trebuie să prioritizăm anul acesta, aceste investiţii. Nu înseamnă că dorim să le oprim. Nu le-a oprit nimeni. Pur şi simplu, statul român atâţia bani are anul acesta. Dacă la rectificare se găsesc sume de bani de la alte ministere, putem să continuăm cu mai mult de 35% din investiţiile care oricum merg mai departe”, a adăugat Cseke.

Oprirea finanţărilor prin programul ”Anghel Saligny” a provocat nemulţumirea multor primari, care au reclamat că au contractat lucrări, au facturi de plătit şi nu mai au fonduri pentru continuarea proiectelor.

Tags:
