Ministrul de Externe al Moldovei, interzis în Rusia, în polemici cu Lavrov pe tema Transnistriei: ”Moscova nu are niciun drept moral de a ţine lecţii despre democraţie şi libertate”

Autorităţile nerecunoscute din regiunea transnistreană au cerut „protecţia” Federaţiei Ruse din cauza discriminării limbii ruse şi a presiunilor economice din partea „regimului de la Chişinău”, care este „condus de români” şi care „calcă pe urmele regimului de la Kiev”, a declarat ministrul rus de extene, Serghei Lavrov, la Forumul Diplomaţiei care a avut loc în Antalya. În replică, ministrul afacerilor externe de la Chişinău, Mihai Popşoi, pe care Moscova l-a pus pe lista persoanelor care au interdicţie de a intra în Rusia, i-a sugerat omologului său rus să se informeze „corect” despre situaţia din regiunea transnistreană şi i-a spus că „nu are niciun drept moral” să ţină lecţii despre democraţie, transmite News.ro.

Vineri, în cadrul unui panel de discuţii de la forumului de la Anatalya, Serghei Lavrov a comentat rezoluţia adoptată de autorităţile nerecunoscute de la Tiraspol prin care au solicitat Rusiei să „protejeze” regiunea transnistreană. „În primul rând, regimul care s-a instalat la Chişinău şi care calcă pe urmele regimului de la Kiev, anulând tot ce este rusesc, discriminând limba rusă în toate sferele şi, împreună cu ucrainenii, exercitând presiuni economice serioase asupra Transnistriei. Acolo, oamenii care au trăit sub blocadă ani de zile, după ce Uniunea Sovietică a încetat să mai existe nu au putut să se deplaseze. Mulţi cred că 200 000 de oameni au paşapoarte ruseşti. (…) Noi am reacţionat deja şi am cerut regimului de la Chişinău, condus de cetăţeni români care nu ascund faptul că vor să alipească Moldova la România, să nu mai blocheze procesul de negociere. (…) Formatul 5+2 a permis luarea în considerare a intereselor transnistrenilor în contextul păstrării integrităţii teritoriale a Moldovei. Transnistria cere reluarea acestui format, în timp ce conducerea română de la Chişinău încearcă să distrugă definitiv acest format”, a acuzat Serghei Lavrov, scrie NewsMaker.

Sâmbătă, ministrul afacerilor externe din Republica Moldova, Mihai Popşoi, care a participat şi el la reuniunea din Antalya, a publicat pe Facebook o replică acidă la declaraţiile omologului său rus.

„Ministrul Lavrov şi regimul de la Kremlin nu au niciun drept moral de a ţine lecţii despre democraţie şi libertate. Ţara care închide în închisori politicienii din opoziţie şi îi omoară, atacă nejustificat vecinii, nu poate oferi lumii nimic decât sânge şi durere. Reamintim ministrului Lavrov că în Moldova politicienii sunt aleşi în cadrul unor procese electorale libere şi transparente, recunoscute internaţional, unde fiecare candidat beneficiază de drepturi egale, spaţiu adecvat pentru campanie şi posibilitatea de interacţiune directă cu alegătorii”, a punctat şeful diplomaţiei de la Chişinău.

Totodată, Mihai Popşoi l-a îndemnat pe Lavrov să se informeze „corect” despre situaţia din stânga Nistrului. „Este important ca ministrul Lavrov să se informeze corect despre situaţia din regiunea transnistreană, unde peste 70% din producţia şi serviciile locale sunt exportate către statele membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova este un stat democratic pentru care libertatea şi respectarea drepturilor omului sunt valori fundamentale. Construim un viitor european pentru toţi cetăţenii noştri, indiferent de limbă şi etnie, pentru a trăi în pace şi prosperitate”, a precizat politicianul de la Chişinău.

La 28 februarie, „Congresul aleşilor de toate nivelurile” din Transnistria a adoptat o rezoluţie prin care, printre altele, solicită Federaţiei Rusei să „protejeze” regiunea transnistreană, în condiţiile „presiunilor tot mai mari din partea Republicii Moldova”. În reacţie la rezoluţia adoptată, vicepremierul pentru reintegrare de la Chişinpu, Oleg Serebrian, a calificat declaraţiile Tiraspolului ca fiind „propagandistice”.

Pe de altă parte, deputatul rus Constantin Zatulin a declarat că apelul regiunii transnistrene a fost recepţionat şi va fi dezbătut de Duma de Stat a Rusiei.

Congresul din regiunea separatistă transnistreană a fost convocat în contextul intrării în vigoare, din 1 ianuarie 2024, a noului Cod Vamal al Republicii Moldova, care obligă companiile din regiunea transnistreană (şi din Găgăuzia) să plătească taxe vamale la bugetul de stat al Republicii Moldova. Până acum, deşi companiile din stânga Nistrului erau înregistrate la Chişinău, plăteau taxe vamale la bugetul transnistrean.

Forumul Diplomatic din Antalya, Turcia, aflat la cea de-a treia ediţie, a reunit vineri şi sîmbătă şefi de state şi de guverne, miniştri, experţi, care au abordat subiecte de actualitate de pe agenda regională şi internaţională. Ministrul Mihai Popşoi a avut o intervenţie în cadrul panelului referitor la provocările la adresa securităţii alimentare globale. În marja Forumului, el a avut întrevederi cu omologii săi din Turcia, Ungaria, Muntenegru, Serbia, Luxemburg, Elveţia, Marea Britanie, Slovacia, Egipt, Azerbaidjan, Kazahstan.