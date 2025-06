Mihai Fifor: Răbdarea PSD a ajuns la limită! Dacă unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă / UDMR să-și vadă de propria prestație. Până să facă glume despre „terapie de cuplu, să se uite în propria curte

Liderul Organizației PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, afirmă că „răbdarea PSD a ajuns la limită” și amenință cu retragerea formațiunii de la negocierile pentru noul guvern.

„Nu poți construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin și negocierile cu bășcălia. Dacă unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă”, a amenințat Fifor, joi, într-o postare pe Facebook. El susține că „România nu are timp de pierdut cu orgolii și calcule mărunte. Oamenii așteaptă soluții, nu replici acide. PSD a venit la aceste discuții cu toată seriozitatea, expertiza și buna credință”.

Fifor reia poziția PSD că nu va accepta „niciodată măsuri care lovesc în populația vulnerabilă”.

„Ne-am opus categoric oricărei creșteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci și mai mult milioanele de români cu venituri mici și medii. Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus NU taxei aberante pe tranzacțiile bancare. Am spus NU tăierii burselor și ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Și am reușit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferința oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ținut, mereu, de partea românilor. În timp ce alții fac glume, noi venim cu soluții”, susține deputatul PSD.

Mihai Fifor precizează că PSD susține aplicarea unui impozit progresiv, „așa cum fac aproape toate statele europene – o măsură de bun-simț și justiție socială. Cine are mai mult, contribuie mai mult. Asta înseamnă echitate”.