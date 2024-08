Michelle Obama, la Convenţia Democrată, despre Kamala Harris: „Se întâmplă ceva magic. Speranţa a revenit!”

Fosta Primă Doamnă Michelle Obama a vorbit la Convenţia Naţională Democrată din Chicago. Ea a spus că Harris este „una dintre cele mai calificate persoane care au candidat vreodată la funcţia de preşedinte. Şi este una dintre cele mai demne, un omagiu adus mamei sale, mamei mele şi probabil şi mamei voastre”, transmite News.ro.

Obama îşi respectă promisiunea pe care a făcut-o într-un videoclip alături de soţul său, în care cei doi o susţin pe Kamala Harris. „Vă susţinem”, a spus ea. Ea a mai spus că este mândră de Harris şi că se aşteaptă ca viitoarele alegeri să fie istorice.



În deschiderea discursului ei, Michelle Obama a descris o naţiune zguduită de incertitudine – o aluzie subtilă la Donald Trump, al cărui nume nu l-a pronunţat.

„Speranţa a revenit”, a declarat Michelle Obama în faţa a mii de susţinători democraţi. O trimitere evidentă la unul dintre sloganurile lui Barack Obama din timpul primei sale campanii prezidenţiale, în 2008.

„Se întâmplă ceva magic”, a început fosta Primă Doamnă, referindu-se la creşterea popularităţii campaniei lui Kamala Harris după retragerea lui Joe Biden.

Michelle Obama spune că Harris este „una dintre cele mai calificate persoane care au candidat vreodată la funcţia de preşedinte”.

„Şi este una dintre cele mai demne, un omagiu adus mamei sale, mamei mele şi probabil şi mamei voastre”, adaugă Obama. „Încarnarea poveştilor pe care ni le spunem despre această ţară”.

Obama spune că „povestea ei este povestea voastră. Este povestea mea. Este povestea marii majorităţi a americanilor care încearcă să îşi construiască o viaţă mai bună”.

Obama l-a atacat din nou voalat pe Donald Trump şi insinuările acestuia că Harris şi alţi democraţi nu sunt americani adevăraţi.

„Nimeni nu are monopolul asupra a ceea ce înseamnă să fii american, nimeni”, a spus ea.

Făcând referire la comentariul fostului preşedinte cu privire la migranţii fără documente care iau „locurile de muncă ale negrilor”, Obama a spus: „Cine îi va spune că slujba pe care o caută în prezent ar putea fi una dintre acele slujbe pentru negri?”.

Fosta primă doamnă a ţinut să menţioneze modul în care Donald Trump a petrecut o mare parte din preşedinţia lui Barack Obama răspândind teoria neîntemeiată a conspiraţiei potrivit căreia acesta nu s-a născut în Statele Unite şi, prin urmare, nu este eligibil pentru preşedinţie.

„Timp de ani de zile, Donald Trump a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a încerca să-i facă pe oameni să se teamă de noi. Vedeţi, viziunea sa limitată şi îngustă asupra lumii l-a făcut să se simtă ameninţat de existenţa a doi oameni de succes, muncitori şi foarte educaţi, care se întâmplă să fie negri”, a spus Obama.

Michelle Obama le-a spus democraţilor că nu ar trebui să „uite cu ce ne confruntăm” într-un moment în care campania Harris-Walz are un impuls.

„Indiferent cât de bine ne simţim în seara asta, sau mâine, sau poimâine, aceasta va fi o bătălie grea, aşa că nu putem fi cei mai răi duşmani ai noştri”.

Obama a adaugat că „nu putem începe să ne strângem mâinile” sau „să ne lăsăm pradă anxietăţii” cu privire la posibilitatea ca Harris să fie aleasă.

Obama le-a cerut americanilor „să susțină ceea ce ştim că este corect”

Michelle Obama şi-a orientat mesajul către toţi americanii, nu doar către democraţii adunaţi în faţa ei la Chicago.

„Uitaţi, nu-mi pasă cum vă identificaţi din punct de vedere politic, dacă sunteţi democrat, republican, independent sau niciunul dintre cei de mai sus, acesta este momentul să ne ridicăm pentru ceea ce ştim în inimile noastre că este corect, să ne ridicăm, nu doar pentru libertăţile noastre fundamentale, ci şi pentru decenţă şi umanitate, pentru respect, demnitate şi empatie pentru valorile care stau la baza acestei democraţii”, a spus ea.

În finalul discursului, Michelle Obama l-a introdus în scenă pe Barack Obama.