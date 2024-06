Michael Jackson avea datorii de peste 500 de milioane de dolari la momentul morții sale, în 2009, dezvăluie noi documente judiciare

Când Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009 în urma unui aparent stop cardiac în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, el avea datorii de peste 500 de milioane de dolari, potrivit documentelor judiciare depuse vineri, 21 iunie, și obținute de PEOPLE.

În noaptea dinaintea morții sale, Regele muzicii pop a efectuat o repetiție generală de șase ore la Staples Center din Los Angeles pentru spectacolul This Is It pe care urma să îl susțină la 02 Arena din Londra. Ca parte a planului său de revenire, Jackson scrisese cântece noi și trecuse prin multe ore de repetiții epuizante pentru a perfecționa spectacolele, care erau programate să se desfășoare din iulie 2009 până în martie 2010.

Cu toate acestea, având în vedere obiceiurile exorbitante de cheltuire ale lui Jackson, acesta avea nevoie disperată de bani pentru a-și plăti datoria de 30 de milioane de dolari acumulată anual, potrivit Los Angeles Times. Publicația a relatat că expertul contabil William R. Ackerman, care a depus mărturie în calitate de martor al apărării în numele AEG Live în procesul de ucidere din culpă din august 2013, a oferit o privire detaliată asupra finanțelor cântărețului, spunând juraților că Jackson a cheltuit bani pe donații caritabile, cadouri, călătorii, artă și mobilier.

„A cheltuit o mulțime de bani pe bijuterii”, a adăugat Ackerman în sala de judecată din centrul Los Angeles la momentul respectiv. „Era terminat”.

Încă din 1993, Jackson acumulase datorii din ce în ce mai mari, iar până în 1998, acesta datora 140 de milioane de dolari, potrivit publicației. Din iunie 2001 până în iunie 2009, s-a observat că datoria lui Jackson a crescut cu aproximativ 170 de milioane de dolari. Ackerman a declarat că și dobânda la împrumuturile lui Jackson a crescut de-a lungul anilor, variind de la puțin mai puțin de 7% la 16,8% anual.

Potrivit The New York Times, Jackson și-a folosit participația la un catalog de cântece care includea hiturile Beatles ca parte a garanției pentru împrumuturi de aproximativ 270 de milioane de dolari de la Bank of America. (Banca a vândut împrumuturile în 2005 către Fortress Investment Group, o companie care cumpără creanțe în dificultate).

„A vrut ca oamenii să îi vadă munca și nu doar să vorbească despre stilul său de viață”, a declarat Randy Phillips, fostul CEO al AEG Live, pentru Rolling Stone în 2009. „Michael a fost o persoană foarte inteligentă în marketing. Oamenii spun că era slab și manipulat, dar el era puternic și un manipulator. Era pregătit”, a declarat Phillips publicației. „Voia să își curețe finanțele. Era pregătit să nu mai trăiască ca un vagabond, să se așeze la casa lui și să câștige din nou bani.”

După moartea lui Jackson, răspunderea financiară pentru lansarea turneului masiv întrerupt a căzut asupra administratorilor moștenirii sale. Acesta datora aproximativ 40 de milioane de dolari promoterului de concerte AEG, conform recentei petiții de succesiune, „și existau puține speranțe de a genera venituri din activele lui Jackson deja puternic îndatorate”.

Executorii testamentari, au susținut într-o cerere depusă în martie 2024 că, la moartea lui Jackson, acesta era împovărat de datorii și în pragul falimentului. Averea este evaluată acum la peste 2 miliarde de dolari.

„Deși executorii testamentari au eliminat datoriile, au soluționat practic toate cererile și litigiile creditorilor și au consolidat cu succes afacerea MJJ ca o entitate semnificativă în industria muzicală, există în continuare probleme comerciale, fiscale și juridice dificile pe care executorii testamentari și avocații lor continuă să le rezolve”, se arată în petiție. Cererea menționează, de asemenea, o decizie finală în așteptare cu privire la o victorie într-o luptă în instanță din 2021 cu Fiscul.

Cel mai notabil, o bătălie juridică cu succesiunea îi implică pe Wade Robson și James Safechuck, acuzatorii lui Michael Jackson.

Cele două presupuse victime prezentate în documentarul bombă HBO de patru ore Leaving Neverland – care au susținut amândouă că Michael Jackson le-a molestat sexual când erau copii – au dat în judecată companiile regretatului rege al muzicii pop, MJJ Productions și MJJ Ventures.

Cei doi reclamanți trebuie să dovedească două aspecte în instanță pentru a fi despăgubiți: În primul rând, că Jackson i-a agresat sexual, iar în al doilea rând, că firmele care i-au angajat personalul cântărețului au fost complice la presupusul abuz.

În documentarul din 2019, ambii bărbați au descris moartea lui Jackson din cauza supradozei de propofol ca fiind un moment crucial în viața lor. Robson a declarat că a plâns mai mult decât a făcut-o pentru moartea propriului său tată, în timp ce Safechuck a jelit pierderea prieteniei lor pierdute.

„Vreau să fiu capabil să spun adevărul la fel de tare cum a trebuit să spun minciuna atâta timp”, a spus Robson în Leaving Neverland.

După decizia instanței de anul trecut de a continua cazul, un avocat al lui Jackson a declarat pentru PEOPLE în august 2023: „Suntem dezamăgiți de decizia Curții. Doi judecători de primă instanță au respins în mod repetat aceste cazuri în numeroase ocazii în ultimul deceniu, deoarece legea o cerea. Rămânem pe deplin încrezători că Michael este nevinovat, iar aceste acuzații sunt contrare tuturor dovezilor credibile și coroborării independente și au fost făcute pentru prima dată doar la ani după moartea lui Michael ”

El a continuat: „Avem încredere că adevărul va triumfa în cele din urmă, iar Michael va fi reabilitat încă o dată. Michael Jackson însuși a spus: „Minciunile fac sprinturi, dar adevărul face maratoane””.