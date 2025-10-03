Meşteşugari din zona Ciuc au primit firme din fier forjat pentru promovarea afacerilor / Primarul Korodi Attila: Suntem foarte obișnuiți să căutăm totul pe net. Intrăm în localități și ce nu ăsim pe Google Maps nici nu remarcăm

Peste 70 de meşteşugari din 23 de localităţi ale Zonei Metropolitane Ciuc au primit, vineri, firme din fier forjat personalizate, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în curtea Cetăţii Mikó din Miercurea-Ciuc, transmite Agerpres.

Iniţiativa, derulată de Asociaţia Zona Metropolitană Ciuc, îşi propune să crească vizibilitatea meşteşugarilor atât în rândul localnicilor, cât şi al turiştilor şi să sprijine păstrarea tradiţiilor locale.

Firmele, realizate de un meşter local în fier forjat, includ o identitate vizuală unitară şi vor amplasate pe faţadele atelierelor şi magazinelor meşteşugăreşti.

În acest fel, toţi cei interesaţi vor şti că în respectivul loc există persoane care realizează produse artizanale autentice.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, care este preşedintele Asociaţiei Zona Metropolitană Ciuc, a vorbit despre importanţa promovării acestor meşteşugari, care „fac minuni în breasla lor”, dar care nu sunt suficient de cunoscuţi.

„Suntem foarte obişnuiţi, la ora actuală, să căutăm totul pe Internet. Intrăm în localităţi, în oraşe şi, efectiv, ce nu găsim pe Google Maps, nici nu remarcăm, nici nu ne dăm seama. (…) Şi în momentul în care noi am dat drumul la proiectul zonei metropolitane, am dorit ca să existe pe toată zona Ciucului un sistem fizic de semnalizare, de atragere a turiştilor sau chiar a localnicilor către acele puncte care reprezintă o valoare adăugată. Şi un mic meşteşugar reprezintă o valoare adăugată”, a declarat presei Korodi Attila.

El a subliniat şi conexiunea cu alte proiecte locale, precum „Drumul Apelor Minerale”, care va lega localităţile zonei de municipiul Miercurea-Ciuc prin trasee turistice şi biciclete, oferind un cadru în care atelierele meşteşugăreşti pot deveni puncte de interes pentru turişti.

La rândul său, András Hunor Jenő, directorul executiv al Asociaţiei Zona Metropolitană Ciuc, a explicat că meşteşugarii vor beneficia şi de promovare online.

Astfel, pe site-ul Asociaţiei Metropolitane Ciuc va fi disponibilă o hartă interactivă, care va arăta locul unde se află atelierele meşteşugarilor şi producătorilor locali, ce produc aceştia şi cum pot fi contactaţi.

Până în prezent, 74 de meşteşugari şi producători din diverse domenii – de la reparaţii de încălţăminte, tâmplărie, olărit şi cofetărie, până la port popular şi producţie de mezeluri – au fost incluşi în proiect şi au primit firmele de fier forjat, selecţia fiind făcută prin intermediul asociaţiilor profesionale.

Printre meşteşugarii prezenţi la eveniment s-a numărat şi Grancsa Mihály, din Miercurea-Ciuc, care repară încălţăminte şi care a preluat atelierul tatălui său deschis în anii ’90.

Acesta a precizat că îi place această meserie, pe care o practică de când avea 13 ani, punctând faptul că clienţii săi sunt oameni din clasa de mijloc, care încă mai aduc pantofi la reparat.

La rândul său, Bocskor István, producător de pâine şi produse de patiserie, consideră că iniţiativa este binevenită, pentru că atât localnicii cât şi turiştii trebuie să ştie cine se află în spatele produsului, mai ales în contextul în care tot mai multe persoane sunt atrase de produse locale şi realizate manual.