Mesajul șefului Ferrari, Fred Vasseur, după încă o evoluție cenușie a lui Lewis Hamilton în F1

Mariajul dintre Lewis Hamilton și Ferrari nu funcționează așa cum s-ar fi așteptat fanii, iar locul șapte din Arabia Saudită, de la Jeddah, adâncește criza în care se găsește multiplul campion mondial. Cu toate acestea, Fred Vasseur, șeful Scuderiei, rămâne calm și încrezător în potențialul pilotului britanic.

Începutul de sezon este unul mai degrabă dezamăgitor pentru Hamilton, britanicul acumulând doar 31 de puncte după cinci Mari Premii care au avut loc. Se găsește pe locul șapte în ierarhia piloților, tot acolo unde l-a prins finalul aventurii de la Mercedes.

Presiunea mediatică pe Hamilton este una imensă, fanii Scuderiei așteptând ca Lewis să livreze rezultatele mult dorite.

Chiar dacă lucrurile nu funcționează momentan, Fred Vasseur își păstrează calmul: sau măcar îl mimează.

„Voi fi 2.000% alături de el. Îi voi oferi sprijin și vom începe să încercăm să găsim soluții și motive și să lucrăm la asta puternic.

Dar, sincer, nu sunt prea îngrijorat. Dacă te uiți la ceea ce a făcut în China sau la ceea ce a făcut în cursa din Bahrain săptămâna trecută, sau chiar la prima parte a sesiunii din acest weekend, potențialul există cu siguranță.

Trebuie doar să ajustăm echilibrul pentru că suntem, colectiv, Lewis și noi, ne luptăm cu echilibrul mașinii sale și [cum] lucrează pneurile. Este un fel de punct negativ, dar cred că potențialul mașinii este acolo și vom încerca să rezolvăm asta.

Nu este dramatic. Am făcut cinci curse până acum. Avem suișuri și coborâșuri. Când avem suișuri, nu suntem campioni mondiali. Când avem coborâșuri, nu suntem nicăieri. Este doar o competiție.

Trebuie doar să rămânem calmi, nu vreau să îmi fac griji, trebuie să lucrăm pas cu pas. Cred că a dat roade anul trecut să facem (n.r. să recuperăm) sutimi de secundă și sutimi de secundă și trebuie să păstrăm aceeași abordare.

Nu voi fi niciodată tipul care spune că suntem campioni mondiali sau că nu suntem nicăieri. Noi suntem o echipă. Trebuie doar să ne îmbunătățim pas cu pas și să rămânem calmi”, a precizat Fred Vasseur pentru Planetf1.com.

