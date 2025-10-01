Mesajul giganților industriali către UE: Dereglementați și vom investi miliarde

Airbus, Siemens, Novo Nordisk și alți giganți industriali se pregătesc să se angajeze să investească miliarde în Europa dacă Uniunea Europeană va duce la îndeplinire planurile de reducere a birocrației și de eliminare a obstacolelor industriale.

O declarație a industriei, a cărei schiță a fost obținută de POLITICO, arată că peste douăzeci dintre cele mai mari companii din blocul comunitar intenționează să promită investiții pe scară largă pentru a contribui la reducerea decalajului de investiții de 800 de miliarde de euro pe care Europa îl are față de alte regiuni ale lumii – un decalaj care a fost esențial în analiza lui Mario Draghi din 2024 privind întârzierea Europei în competiția globală.

Însă, mai întâi, instituțiile UE ar trebui să realizeze „reforme ambițioase care să stimuleze inovarea, investițiile, infrastructura tehnologică, o tranziție curată și justă și securitatea”, vor afirma companiile.

„Această creștere a investițiilor va fi realizată pe deplin numai dacă vor fi puse în aplicare politicile abordate în această declarație”, se arată în proiectul de declarație.

Declarația va fi prezentată liderilor europeni care se vor reuni miercuri la Copenhaga.

Se preconizează că printre semnatari se vor număra Airbus, Siemens, ASML, Novo Nordisk, thyssenkrupp, SAP, Equinor, Schneider Electric, Thales și Vodafone, precum și peste o duzină de alte mari companii industriale.

Suma exactă a investițiilor pe care companiile se angajează să le realizeze este încă menționată ca „[xx]” în proiectul de declarație. „Dacă toate marile companii europene ar atinge acest nivel de creștere a investițiilor, Europa ar fi pe cale să acopere cea mai mare parte din deficitul anual de investiții de aproximativ 800 de miliarde de euro subliniat de Draghi”, se arată în text.

Lista „măsurilor politice” pe care le solicită variază de la reducerea birocrației și oferirea de mai multe stimulente pentru investițiile private până la accelerarea tranziției către energia curată, consolidarea bazei industriale de apărare a Europei și reducerea dependenței de tehnologia străină.

Declarația urmează să fie aprobată la Summitul pentru competitivitate de la Copenhaga, găzduit de asociația comercială Danish Industry. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul polonez Donald Tusk sunt programați să participe la eveniment.