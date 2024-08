Medicii din India au intrat în grevă, după violarea și uciderea unei doctorițe

Medicii care lucrează în spitalele publice din India au suspendat luni tratamentele care nu sunt de urgență „pentru o perioadă nedeterminată”, în semn de protest față de violarea și uciderea uneia dintre colegele lor., potrivit Le Figaro.

Corpul femeii în vârstă de 31 de ani a fost găsit vineri, cu răni multiple, într-un spital public în care lucra în orașul Kolkata, în statul Bengalul de Vest. Autopsia a confirmat violul și omuciderea.

Potrivit presei locale, poliția a arestat un muncitor care lucra în același spital cu victima. Această mișcare a medicilor din instituțiile publice pentru a cere dreptate și o mai mare securitate la locul lor de muncă a început în Kolkata înainte de a se răspândi în întreaga țară.

Violența sexuală împotriva femeilor este larg răspândită în India, cu o medie de aproape 90 de violuri pe zi raportate în 2022 în această țară de 1,4 miliarde de locuitori. Un sondaj realizat de Asociația Medicală Indiană a arătat, de asemenea, că 75% dintre medicii din India au fost victime ale violenței.

Protesters at RG Kar Medical College in Kolkata raised safety concerns, citing the absence of CCTV in sensitive areas, tout rackets, inadequate restrooms for on-call doctors, and poor screening of outsiders, following the rape and murder of a woman doctor. #Kolkata pic.twitter.com/Etef693jtE

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 11, 2024