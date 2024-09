#medicibuni – Dr. Andreea Pătrulescu, Spitalul de Oncologie MedLife Brașov: „Fiecare femeie trebuie să își «cunoască sânii», să se palpeze cel puțin o dată pe lună, iar dacă simte că ceva nu este în regulă, să se prezinte la medic”

În oncologie, grație progreselor înregistrate în ultimii ani, tratamentele au devenit complexe, iar acest aspect este îmbucurător, pentru că boala canceroasă este una agresivă. Recomandarea de tratament la pacientul oncologic se face în cadrul unei echipe multidisciplinare, formată din mai mulți specialiști: oncolog, radioterapeut, chirurg, radiolog, anatomopatolog, psiholog etc. În plus, recomandările de tratament sunt formulate pe baza unor date științifice solide. Totuși, țara noastră nu stă bine la capitolul incidență când vine vorba despre unele forme de cancer.

Potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică, în România, dintre toate localizările, incidența cancerului de col uterin ocupa în anul 2022 a treia poziţie, după cancerul de sân şi cancerul colorectal. Totodată, cancerul de col uterin ocupa a patra poziţie ca mortalitate după cancerul de sân, colorectal şi pulmonar. Un alt document al INSP arată că proiecțiile pentru România estimează că, în perioada 2020-2040, incidența cancerului va crește cu 7%. De aceea, depistarea precoce a cancerelor, în stadii incipiente, este un deziderat.

Doctor Andreea Pătrulescu, medic primar Oncologie la Spitalul de Oncologie MedLife Brașov, este de părere că un medic oncolog bun este un medic care învață încontinuu, care își evaluează activitatea și înțelege nu poate trata pacientul singur, ci în cadrul unei echipe multidisciplinare, așa numitul tumor board. Tocmai pentru că paleta bolilor oncologice este una atât de vastă, doctorița explică următorul lucru: „Cancerul este o boală cu evoluție imprevizibilă, unde tratezi doi pacienți cu același diagnostic, aflați în același stadiu de boală, dar în urma administrării terapiei, rezultatele lor pot fi diferite”.

Medici cu cunoștințe vaste i-au fost modele în viață

Dr. Andreea Pătrulescu spune că și-am dorit dintotdeauna să fie medic. De-a lungul vieții sale, lucrurile s-au așezat în așa fel încât tânăra să meargă pe această cale, absolvind Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca: „În școală am întâlnit profesori de biologie, fizică, chimie, a căror dedicare a făcut ca aceste materii să devină o pasiune. Apoi, în timpul facultății am întâlnit medici a căror grijă pentru pacienți și ale căror cunoștințe medicale vaste m-au determinat să îi consider un model demn de urmat, să încerc în fiecare zi să fiu ca ei”. Întâmplarea a făcut, povestește medicul, ca atunci când a trebuit să se hotărască spre ce specialitate se va îndrepta, în oncologie lucrurile să evolueze mult la acel moment: „Cancerul se putea deja diagnostica în stadii incipiente. Exista un progres rapid al tratamentelor. Protocoalele de diagnostic și tratament erau bine stabilite. Interacțiunea oncologului în viața pacientului făcea o diferență în bine”.

Paciente tot mai tinere sunt diagnosticate cu cancer mamar

În urmă cu 15 ani, ESMO – Societatea Europeană de Oncologie Medicală – avertiza că, în următorii 30 ani, aproape toți vom face cel puțin o formă de cancer. „Vedem în zilele noastre cât de des întâlnită este această patologie”, atrage atenția dr. Andreea Pătrulescu. La pacienții femei, cele mai frecvente cancere pe care le tratează sunt cancerul de sân și cancerele din sfera ginecologică. La bărbați, cele mai frecvente forme de boală cu care se confruntă în cabinet sunt: cancerul bronhopulmonar, cancerele digestive și cel de prostată.

„La femei, cel mai frecvent este cancerul de sân. Ca în cazul tuturor bolilor, este foarte important ca acest cancer să fie diagnosticat cât mai devreme. De asemenea, prevenția ocupă un loc important, și aici mă refer la efectuarea mamografiei și a ecografiei mamare.” Recomandarea dr. Andreea Pătrulescu este ca, după vârsta de 50 de ani, toate femeile să efectueze o mamografie la un interval de doi ani.

„În ultima perioadă, întâlnim acest diagnostic la paciente din ce în ce mai tinere. În ultimul an, majoritatea pacientelor diagnosticate au fost cu vârste cuprinse între 30 și 45 ani. Din punctul meu de vedere, fiecare femeie trebuie să își «cunoască sânii», să se palpeze cel puțin o dată pe lună, iar dacă simte că ceva nu este în regulă, să se prezinte la medic”, recomandă medicul oncolog de la Spitalul de Oncologie MedLife Brașov.

Frica de vaccinul pentru HPV trebuie depășită!

Ecografia mamară poate fi opțiune pentru femeile tinere, chiar dacă metoda nu este o recomandare standard, mai spune doctorița Andreea Pătrulescu. Ecografia mamară îi poate ajuta pe medicii să depisteze boala din timp, mai ales că această investigație nu doare și nu iradiază: „Din fericire, oamenii au devenit mai atenți cu ceea ce se întâmplă în organismul lor, pentru că, deși avem paciente din ce în ce mai tinere, stadiile în care sunt diagnosticate sunt mai mici, fapt care le crește mult șansele de vindecare”.

Un alt cancer pe care dr. Andreea Pătrulescu îl vede frecvent la pacientele sale femei este cel de col uterin. Din fericire, cancerul de col uterin este o boală care poate fi prevenită în zilele noastre, mai ales că țara noastră are la dispoziție vaccinarea anti-HPV. „Eu încurajez acest lucru, TREBUIE să depășim «FRICA DE VACCIN». Cancerul, în general, este o boală în care, chiar dacă este descoperită devreme, ca să o vindeci trebuie să folosești uneori tratamente care lasă sechele. Vaccinul anti-HPV, care predispune la extrem de puține riscuri, previne apariția sa.”

Bineînțeles, pacientele nu trebuie să uite de controlul ginecologic anual și de efectuarea testului Babeș-Papanicolau, care este extrem de important, atrage atenția medicul. Statisticile arată că atât la bărbați, cât și la femei a crescut și numărul de cancere digestive, „așa că nu contează vârsta; dacă apar simptome și semne care nu trec ușor, trebuie să mergem la medic”. În prezent, explică specialista, gastroscopia și colonoscopia nu sunt greu de efectuat, ele se pot efectua sub sedare, cu discomfort minim resimțit de pacient.

„Ceea ce vedem noi, toți oncologii, în fiecare zi, este faptul că avem pacienți mai tineri, unde boala poate să fie mai agresivă și mai greu de tratat. Dacă încercăm să simplificăm un pic, s-a studiat și s-a demonstrat ce ne ajută, știm clar ce avem de făcut”, subliniază medicul. De aceea, dr. Pătrulescu ne recomandă să încercăm să ducem un stil de viață cât mai sănătos, fără fumat și fără consum de alcool în exces, fără stres. Totodată, ea recomandă să facem cât mai multă mișcare: „Sportul reprezintă o cale simplă de reduce stresul și de a crește imunitatea, principalii «vinovați» pentru apariția bolii oncologice”.

Fiecare pacient este important pentru medicul său oncolog

De-a lungul carierei sale, dr. Andreea Pătrulescu a tratat și cazuri complexe, o pacientă de-a sa făcând, spre exemplu, chimioterapie vreme de mai bine de nouă ani, cu pauze. „Fiecare pacient în parte este important pentru medic, în momentul în care îl tratează. Sunt, este adevărat, unele cazuri care rămân cu tine, fie este vorba de pacienți foarte tineri, fie de pacienți cu boli oncologice rare, când rezervele terapeutice sunt limitate”.

Din păcate, un diagnostic de cancer destabilizează viața pacientului, dând-o peste cap. Însă și medicul oncolog curant are cazuri care produc o impresie puternică asupra sa, la nivel emoțional: „Mă impresionează pacienții care reușesc să accepte diagnosticul și duc o luptă continuă și care fac să pară că este un lucru obișnuit. Acest lucru nu e deloc ușor. Diagnosticul de cancer lovește ca un trăsnet, îți destabilizează toată viața. Toți ne așteptăm că, după o anumită vârstă, o să avem hipertensiune arterială, dureri de oase, dar nu și cancer”.

Un alt lucru pe care ni l-a împărtășit dr. Andreea Pătrulescu este faptul că are o pacientă care face chimioterapie, cu mici pauze, de nouă ani de zile: „Aceasta a avut cel puțin opt intervenții chirurgicale, a făcut radioterapie. Și este neobosită. Își trăiește viața mai departe, cu bune și cu rele. Credeți-mă că nu e ferită de alte necazuri. Sunt multe cazurile care te impresionează, [ca medic]. Chiar dacă nu arăți asta, trăiești împreună cu pacienții și bucuria, și durerea”.

Frica de reacțiile adverse la tratament

Pacienții oncologici au mai multe frici legate de tratamentul recomandat de medicul lor oncolog. O temere ar fi cea legată de reacțiile adverse ce pot să apară după administrarea tratamentului, iar o altă temere este legată de eficiența terapiilor pentru cancer. „Majoritatea pacienților se tem că, în momentul în care încep tratamentul [oncologic], vor fi nevoiți să stea cea mai mare parte a timpului în pat și că nu vor putea să aibă o viață cât de cât normală.” Aceasta este o „legendă”, o idee total greșită, care a persistat de-a lungul anilor, din perioada când diagnosticul de cancer se făcea în stadii foarte avansate, când multe din simptome erau din cauza bolii, și nu din cauza tratamentului și când nu erau disponibile tratamente eficiente împotriva reacțiilor adverse, cum ar fi greața și vărsăturile.

În urmă cu foarte mulți ani, „în timpul chimioterapiei, pacienții vărsau aproape încontinuu. Acum avem medicamente antiemetice mai noi, și foarte rar întâlnim acest lucru (vărsăturile – n.red.). Cele mai frecvente reacții adverse în tratamentul oncologic sunt simptome pe care le-am experimentat toți de-a lungul vieții: greață, constipație, diaree, oboseală etc. Ca ele să treacă, trebuie să luăm alte medicamente. Este un lucru frecvent întâlnit frica de a lua medicamente, să nu «stricăm» ficatul, stomacul sau rinicihii, și nu e neapărat o teamă nefondată. Dar când medicamentele sunt recomandate de medic, este indicat să le luăm.”

Este adevărat, totuși, că există unele reacții adverse care pot să apară după administrarea tratamentelor oncologice, reacții care pot fi severe, uneori amenințătoare de viață. Este important ca pacientul oncologic să se prezinte la medic, pentru că este foarte esențial ca reacțiile adverse să fie tratate la timp. „Frica se diminuează sau dispare în momentul în care pacienții știu la ce să se aștepte și știu ce trebuie să facă dacă apar probleme. Așa că eu vorbesc cu ei despre reacțiile adverse care pot să apară, pot să le ofer și în scris aceste informații – pentru sunt multe informații noi și pot fi uitate ușor.”

În ceea ce privește eficacitatea tratamentului oncologic, în momentul de față progresul în oncologie este foarte mare, afirmă dr. Andreea Pătrulescu: „Cu noile tratamente descoperite, imunoterapie, terapii moleculare putem vorbi în multe situații despre transformarea cancerului într-o boală cronică, cu durata de ani de zile, sau putem vorbi chiar de vindecarea unor stadii foarte avansate”.

Câștigarea încrederii pacientului

Totuși, cancerul este o boală cu evoluție imprevizibilă, unde medicul tratează, spre exemplu, doi pacienți cu același diagnostic, același stadiu de boală, dar în urma administrării terapiei, rezultatele lor pot fi diferite. „Câteodată se întâmplă ca pacientul să fie sedus de căi «alternative», de licori-minune care promit vindecarea și sunt periculoase. Acest lucru trebuie discutat cu el și cu familia sa. Am avut cazuri când s-a renunțat la tratamentul oncologic pentru aceste leacuri. Bineînțeles că lucrurile s-au agravat, complicând inutil situația.”

Am vrut să aflăm de la dr. Andrea Pătrulescu cum ar putea un medic oncolog să le câștige încrederea pacienților săi. În opinia sa, legătura dintre medicul oncolog și pacient este mai strânsă în comparație cu relația dintre pacienți cu medici din alte specialități, pentru că oncologii se întâlnesc mai des cu pacientul, câteodată săptămânal, vreme de ani de zile. De aceea, ca medic oncolog bun, „trebuie să vorbești cu pacientul, să îi explici ce înseamnă boala, tratamentul, să îl asculți. Nu este un lucru ușor în zilele noastre, când timpul nu este niciodată suficient. Nu ai în față doar un pacient care trebuie tratat. El este și un om căruia îi este frică și care este pus, fără voia lui, într-o situație pe care nu o poate controla. Ajută să le vorbesc pacienților despre reușitele tratamentului, chiar dacă nimeni nu poate să le ofere nicio garanție. Este important să arăți că există speranță și că, de foarte multe ori, pentru orice problemă există și o soluție.”

***

