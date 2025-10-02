Medic psihiatru despre intrarea în atmosfera de Crăciun încă din toamnă: „Momentele speciale pot deveni obișnuite. Nu o dată ne-am întrebat de ce Crăciunul nu mai aduce emoția de altădată” / Sfaturi pentru a reduce presiunea ”ofertelor”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dacă până acum produsele tematice de Crăciun, de la decorațiuni și până la cadouri, apăreau în magazine în octombrie sau noiembrie, anul acesta mulți au avut un șoc când le-au văzut pe rafturi încă din luna septembrie, când unii abia și-au încheiat vacanța la mare, scrie Ziarul de Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru comercianți, această strategie creează un avantaj clar: expunerea timpurie a produselor stimulează vânzările și le oferă mai mult timp pentru a atrage atenția consumatorilor. Pentru clienți însă, efectele sunt mai complexe, spun psihiatrii.

Entuziasmul inițial pentru pregătiri se poate transforma într-o senzație de obligație și suprasaturare. Dr. Maria Radu, medic primar psihiatru la o clinică privată din Iași, spune că pregătirile făcute prea devreme afectează tradițiile personale, pentru că magia lor vine din faptul că sunt rare și concentrate într-o perioadă scurtă. Dacă pregătirile se întind pe mai multe luni, momentele speciale de Crăciun pot deveni obișnuite. Și, ce-i drept, nu o dată ne-am întrebat de ce Crăciunul nu mai aduce emoția de altădată.

„Unele persoane aleg să creeze mici ritualuri proprii în această perioadă mai lungă, dar autenticitatea este adesea amenințată de comercializare”, explică medicul primar psihiatru Maria Radu.

Aceasta spune că un pas esențial este conștientizarea: trebuie să înțelegem că reclamele și atmosfera festivă sunt construite să stimuleze impulsurile, nu nevoile reale. Altfel spus, trebuie să realizăm că ne determină să vrem să cumpărăm lucruri, chiar dacă nu avem nevoie de ele.

„Stabilirea unui buget clar și a unei liste de cumpărături, urmată de respectarea lor cu disciplină, poate reduce semnificativ stresul financiar. În plus, tehnicile de mindfulness — să te oprești câteva secunde și să te întrebi «am nevoie cu adevărat de asta sau doar mi se induce dorința?» — ajută la controlul cheltuielilor impulsive și permit să păstrăm bucuria pregătirilor fără presiune inutilă”, ne sfătuiește medicul psihiatru.