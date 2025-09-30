Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat alături de unitatea medicală să îi plătească daune de 80.000 de euro unei femei căreia i-ar fi pus viața în pericol în urma unei întreruperi de sarcină / Decizia nu este definitivă

Un medic în specialitatea obstetrică-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitală, Mădălina Gheorghe, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 la plata sumei de 80.000 de euro ca daune morale către o pacientă căreia îi făcuse o întrerupere de sarcina.

Instanța a stabilit că fapta de vătămare corporală din culpă, pentru care medicul ginecolog fusese trimis în judecată, s-a prescris. Decizia instanței nu este definitivă.

„Spitalul Filantropia din București alături de un medic ginecolog, au fost obligați să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale pentru un act de malpraxis soldat cu vătămarea corporală ce a pus în pericol viața victimei.

Pe scurt discutăm despre un medic ginecolog care a desfășurat o manevră medicală în mod greșit și care aproape a costat-o viața pe pacientă. Desi s-a plâns că se simte foarte rău, aceasta a fost trimisă acasă, iar în scurt timp a ajuns în stare gravă la un alt spital. Operată vreme de mai multe ore, alti medici i-au salvat viața.

Amintim ca procesul penal a incetat impotriva doctoritei nu pentru că nu ar fi fost vinovată, ci pentru că fapta s-a prescris, ca multe alte mii de dosare”, a scris avocatul Cuculis pe Facebook.

Un medic în specialitatea obstetrică-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitală, Mădălina Gheorghe, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce unei paciente căreia îi făcuse o întrerupere de sarcină i s-a făcut rău şi a fost operată de urgenţă la Elias, pentru a-i fi salvată viața.

„În fapt, s-a reţinut că la data 21.02.2019, medicul în specialitatea obstetrică-ginecologie i-a efectuat persoanei vătămate o întrerupere de sarcină la Spitalul Filantropia, intervenţie în cursul căreia s-a produs o perforaţie a tranşei uterine.

Post intervenţie, până la momentul externării, medicul nu a efectuat o supraveghere efectivă a pacientei de natură a identifica elemente clinice şi simptomatologice pentru diagnosticarea perforaţiei de tranşă uterină.

Urmare nediagnosticării complicaţiei medicale asociate intervenţiei medicale, starea de sănătate a persoanei vătămate s-a agravat şi s-a impus deplasarea de urgenţă, în cursul aceleiaşi zile, la Spitalul Universitar Elias, unde persoana vătămată a fost supusă unei intervenţii chirurgicale pentru salvarea vieţii”, a transmis Parchetul, într-un comunicat de presă.

Procurorii susţin că perforaţia de tranşă uterină este o complicaţie documentată în literatura medicală de specialitate care se obiectivează în prezenţa unor factori de risc: cicatrice post-cezariană şi sarcină cu placentă implantată pe cicatrice.

Simptomatologia poate fi evidentă încă din cursul intervenţiei chirurgicale sau se poate diagnostica ulterior, intervalul de timp între producerea leziunii şi apariţia simptomatologiei fiind în funcţie de dimensiunile leziunii şi intensitatea hemoragiei.

Nediagnosticarea acestei complicaţii prin lipsa de supraveghere postprocedurală constituie deficienţă în acordarea asistenţei medicale.