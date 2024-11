McLaren a dominat calificările cursei Sprint din Brazilia – Locul ocupat de Max Verstappen

Oscar Piastri a stabilit cel mai bun timp în cadrul calificărilor pentru cursa Sprint de Formula 1 contând pentru Marele Premiu al Braziliei de Formula 1. Australianul va fi urmat de coechipierul Lando Norris (McLaren), în timp ce al treilea va pleca în cursă Charles Leclerc.

Max Verstappen, campionul mondial en-titre, a avut al patrulea timp pe circuitul de la Interlagos.

Cursa Sprint din Brazilia va avea loc sâmbătă, 2 noiembrie, între orele 16 și 17.

Cursa Sprint din Brazilia, clasament

“The best spot in the house for tomorrow.” 🧡#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/iZBg2mISnS

— McLaren (@McLarenF1) November 1, 2024