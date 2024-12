Max Verstappen, discurs dur la adresa unui rival din Formula 1: „Mi-am pierdut complet respectul pentru el”

Max Verstappen a surprins pe multă lume atunci când după victoria din Marele Premiu din Qatar l-a criticat dur pe George Russell, pilotul celor de la Mercedes.

Olandezul a bifat sâmbătă prezența pe primul loc al grilei de start pentru MP din Qatar, dar a coborât ulterior pe locul al doilea după ce a primit o penalizare.

Vorbind despre acest episod în care a mai fost implicat și Russell, campionul mondial al ultimelor patru sezoane din Formula 1 l-a criticat pe britanicul celor de la Mercedes.

„Am fost surprins şi decepţionat în cursul audierii noastre în biroul comisarilor. Am fost de multe ori acolo şi nu am văzut niciodată pe cineva care a încercat să facă atât de mult rău altcuiva (n.r. face referire la discursul lui George Russell).

Am încercat doar să fiu drăguţ, rulând mai încet, dar se vede că nu ar fi trebuit să fac asta. Dar nu mă mai surprinde nimic în acest sport.

Eu respect mult piloţii, dar acum mi-am pierdut complet respectul pentru el. Este ridicol că el şi-a dorit ca eu să fiu penalizat. Şi am fost foarte deranjat de acest lucru.

El este mereu foarte politicos în faţa camerelor, dar dacă ai o treaba personală cu el, atunci el este o persoană complet diferită. Eu nu suport asta şi nu mai vreau să am nimic de a face cu el”, a fost de părere Max Verstappen.

