Max Verstappen, criticat de o personalitate a Formulei 1: „Este incapabil să conducă corect”

Max Verstappen a fost penalizat pentru că a trecut dincolo de limitele regulamentului în lupta de pe circuit contra rivalului Lando Norris, iar Damon Hill (campion mondial în 1996 în Marel Circ) spune despre liderul ierarhiei din Formula 1 că este „incapabil să conducă corect”.

Tacticile defensive arătate de Verstappen în ultima perioadă sunt în centrul atenției după ce olandezul a primit în Mexic o suspendare de 20 de secunde.

Verstappen l-a scos de pe pistă pe rivalul Lando Norris, iar britanicul a pierdut secunde care s-au dovedit decisive în lupta pentru câștigarea Marelui Premiu al Mexicului.

Norris a caracterizat modul de a conduce al lui Max ca fiind „periculos”, în timp ce Zak Brown, șeful celor de la McLaren, a vorbit despre o situație „ridicolă” provocată de campionul mondial en-titre.

Printre cei care-l critică pe Max se numără și Damon Hill, campion mondial în Formula 1 în sezonul 1996.

„Este posibil să concurezi corect și nu sunt sigur că Max (n.r. Verstappen) este capabil de așa ceva. Nu este în filosofia lui așa ceva. La el există doar ceva de genul: nu treci (n.r. nu depășești).

Se spune că sportul nu construiește caracterul, ci îl arată. Nu ar trebui să fie permis să poți folosi monopostul care pe o armă și să blochezi pur și simplu pista”, a fost de părere Damon Hill.

