Max Verstappen a așteptat doi ani pentru un yacht pe care a plătit 12 milioane de euro, anunță Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport anunță joi că Max Verstappen (campionul mondial en-titre din Formula 1) a intrat în posesia unui super yacht pe care îl comandase cu doi ani în urmă.

Vorbim despre un model „Mangusta GranSport 33” care a costat 12 milioane de euro, conform sursei citate.

Yachtul are o lungime de 33 de metri și are, printre altele, trei etaje, mai multe dormitoare și jacuzzi.

Verstappen a fost însoțit de partenera sa Kelly Piquet și de mai mulți prieteni în momentul în care a intrat în posesia ambarcațiunii de lux.

Printre cei care dețin un yacht Mangusta se numără Cristiano Ronaldo, Roberto Mancini, dar și Sheikh Mansour, patronul echipei Manchester City.

