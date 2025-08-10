G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Masacru la un club de noapte din Ecuador: Opt oameni au fost…

ecuador, politie ecuador
sursa foto: captura

Masacru la un club de noapte din Ecuador: Opt oameni au fost împuşcaţi mortal

Articole10 Aug 0 comentarii

Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat poliţia, potrivit AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Atacatorii au sosit la faţa locului în două camionete şi au deschis focul asupra unui grup de persoane care consumau alcool pe stradă, în faţa intrării în clubul de noapte, în jurul orei locale 01:15, în cantonul Santa Lucía, din provincia Guayas.

Poliţiştii au găsit „mai multe persoane rănite şi şapte cadavre” la sosirea la faţa locului, a declarat colonelul de poliţie Javier Chango. O a opta persoană a murit la un spital local, a adăugat el. Printre victime se numără un bărbat identificat ca fiind Jorge Urquizo, fratele primarului acestei localităţi cu 38.000 de locuitori şi proprietarul clubului de noapte.
 

 Atacatorii au fugit 

Poliţia a găsit la faţa locului aproape 80 de cartuşe de 9 mm şi arme automate. După atac, bărbaţii înarmaţi s-au întors la vehiculele lor şi au fugit.

În zonă, autorităţile au arestat o persoană înarmată cu un revolver care se deplasa într-o camionetă, dar nu au putut stabili dacă acest bărbat a participat la atac. Poliţia nu a stabilit încă motivele masacrului.

Primăria din Santa Lucía a declarat doliu duminică „Ne unim în tristeţe şi rugăciune în urma acestui act violent care a lovit comunitatea noastră”, a transmis pe reţelele de socializare biroul primarului Ubaldo Urquizo.

Guayas este una dintre cele patru provincii în care preşedintele Daniel Noboa a prelungit recent starea de urgenţă cu două luni, pentru a combate violenţa bandelor criminale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ecuadorul a confiscat trei tone de droguri aparţinând mafiei albaneze

Articole4 Iul 2025
0 comentarii

De ce se întorc americanii în Ecuador după 15 ani / Baza militară din Manta, armă împotriva cartelurilor și a Chinei

Articole7 Iun 2025
0 comentarii

În timp ce Ecuadorul luptă împotriva bandelor, parlamentarii aprobă revenirea bazelor militare străine / În ţară are loc o crimă la fiecare oră / Se estimează că există 40.000 de membri ai bandelor

Articole4 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.