Masacru la un club de noapte din Ecuador: Opt oameni au fost împuşcaţi mortal

Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat poliţia, potrivit AFP, transmite News.ro.

Atacatorii au sosit la faţa locului în două camionete şi au deschis focul asupra unui grup de persoane care consumau alcool pe stradă, în faţa intrării în clubul de noapte, în jurul orei locale 01:15, în cantonul Santa Lucía, din provincia Guayas.

Poliţiştii au găsit „mai multe persoane rănite şi şapte cadavre” la sosirea la faţa locului, a declarat colonelul de poliţie Javier Chango. O a opta persoană a murit la un spital local, a adăugat el. Printre victime se numără un bărbat identificat ca fiind Jorge Urquizo, fratele primarului acestei localităţi cu 38.000 de locuitori şi proprietarul clubului de noapte.



Atacatorii au fugit

Poliţia a găsit la faţa locului aproape 80 de cartuşe de 9 mm şi arme automate. După atac, bărbaţii înarmaţi s-au întors la vehiculele lor şi au fugit.

În zonă, autorităţile au arestat o persoană înarmată cu un revolver care se deplasa într-o camionetă, dar nu au putut stabili dacă acest bărbat a participat la atac. Poliţia nu a stabilit încă motivele masacrului.

Primăria din Santa Lucía a declarat doliu duminică „Ne unim în tristeţe şi rugăciune în urma acestui act violent care a lovit comunitatea noastră”, a transmis pe reţelele de socializare biroul primarului Ubaldo Urquizo.

Guayas este una dintre cele patru provincii în care preşedintele Daniel Noboa a prelungit recent starea de urgenţă cu două luni, pentru a combate violenţa bandelor criminale.