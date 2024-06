Mărturiile cutremurătoare ale părinților tinerilor uciși în accidentul provocat de Vlad Pascu / Aproape toți cei din sala de judecată au plâns / Este prezent și Pascu

Părinții Robertei și ai lui Sebi, cei doi tineri uciși în accidentul provocat anul trecut în stațiunea 2 Mai de către Vlad Pascu, au făcut mărturii cutremurătoare în fața instanței, vineri. Aproape toți cei prezenți în sala de judecată au plâns. La audieri este prezent și Vlad Pascu.

Amintim că Dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai în urma căruia doi tineri au fost ucişi, are un nou termen, vineri, la Judecătoria Mangalia, iar cu acest prilej instanţa va analiza cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, depusă de familiile victimelor.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, a povestit cum a plecat fiul său la mare și cum a aflat că acesta a fost ucis:

„Cu două zile înainte de accident ne-am întors din vacantă, a fost cea mai frumoasă vacanță. Când am ajuns acasă, Sebi mi-a zis: «Tata, vreau să merg la ziua unui coleg» și dacă poate să ia mașina mea. Având o problema la distribuție, i-am zis să meargă cu trenul. El a zis că dacă e nevoie merge chiar și pe jos pentru că e cel mai bun prieten al lui și vrea să fie prezent. Joi seara m-am împrumutat de niște bani că să îi pot da, i-am dat și a fost prima dată când m-a luat în brațe și m-a pupat. I-am zis că nu trebuie să îmi mulțumească pentru bani.

Dimineață, eu am plecat la muncă, pe el l-a dus tatăl meu la gară, l-am sunat pe la ora 12 și mi-a zis că e foarte mare căldură în tren (era prima dată când mergea cu trenul). A ajuns la cazare și am mai vorbit seara pe la 20.30, mi-a zis că se duce în club și vorbim dimineață când se trezește. A fost ultima dată când am vorbit cu el și era foarte fericit.

Apoi a venit ziua de 19 august, cea mai blestemată zi. Am plecat la muncă, iar la ora 10.30, în pauza de masă, am primit un telefon de la o doamnă de la pompe funebre, care mi-a zis că băiatul meu a decedat. În acel moment, am închis instant telefonul, crezând că este o glumă. Mi-am sunat soția și i-am spus de acest telefon. Am închis cu ea și mi-am făcut curaj să o sun pe acea doamnă. Doamna era uimită că, deși accidentul a fost la 5.20, eu nici la ora aia nu am primit un telefon de la poliție.

Mi-a spus că băiatul meu a avut un accident, că a fost rupt în două, și că l-au adunat de pe stradă și că le datorez 5 milioane (de lei vechi, 500 ron) pentru acest serviciu.

Nu știu cum am ajuns acasă, mi-am sunat vărul care lucrează în Ministerul Mediului, el a sunat în Mangalia, la politie, ca să îi confirme. Politia ne-a confirmat că Sebi nu mai este.

Nu pot să spun ce s-a întâmplat după ce am aflat această veste.

A doua zi am plecat la Mangalia să ne luam băiatul, am fost prima oară la politie să îi luăm bunurile pe care le avusese asupra lui. Mi-a dat politia o pereche de pantaloni plini de sânge, ochelarii lui care erau impecabili, nu au fost sparți, și o camera GoPro.

Am rămas surprins că politia mi-a dat această cameră, nu a folosit nicio imagine surprinsă de ea.

Am plecat la Morgă, am intrat în cameră, domnul acela mi-a spus că de când lucrează el nu a văzut așa ceva și că nu aș putea să mă duc să îl văd pe Sebi în halul în care arată. Eu m-am dus și am văzut că nu mai e nimic întreg din el decât capul. L-am rugat foarte mult să mi-l așeze în cosciug, că pe un puzzle. Apoi el mi-a spus că sicriul va fi acoperit și ni-l va da închis. I-am rugat foarte mult să se gândească la soția mea, pentru că vrea să își Rămas bun.

Timp de două ore, cei de la morga l-au reconstruit și ni l-au dat pe Sebi cum era el…

Nu puteți să vă dați seama cum arăta băiatul meu din cauza unui drogat.

L-am adus la București la capelă, cu un sicriu cu capac cu aer condiționat, că nu puteam să îl aduc altfel, l-am depus la capelă și am început pregătirile de înmormântare.”

Mihaela Olariu, mama lui Sebi:

„Era pasionat de regie. Anul trecut, am fost în vacanță la Cannes, la Academia de Teatru și Film de acolo și mi-a șoptit la ureche: «cândva, peste câțiva ani, o să fiu și eu acolo».

Sărbătorile, pentru noi, erau țoață luna decembrie. Sărbătoarea noastră preferată era Crăciunul. El împodobea bradul împreună cu tatăl, iar eu cu fiica mea împodobeam brazi în alte camere. Filma fiecare moment și obișnuia să facă un clip pentru luna decembrie. Unde era Sebi, acolo era și trepiedul și un ghiozdan cu o cameră.

Acum, să vă spun, ce s-a ales de viața mea după…

Viața mea chiar era perfectă, chiar dacă nu aveam bani să îi învârtim cu lopata, aveam fix cât ne trebuiau ca să le oferim copiilor o vacanță sau chiar două. (…)

Noi acum nu mai avem o viață, eu una mă consider un mort care umblă. Singurul moment în care mă simt cât de cât bine este când merg la Sebi, nu la cimitir, noi mergem la Sebi. O facem de trei ori pe zi, seara ne strângem toți acolo, prietenii noștri, prietenii lui. Nu contează că plouă, că ninge, că e cald, noi acolo suntem. Am stat și trei ore seara, cu toții. Cam asta e viața noastră acum.

Eu încă nu accept că Sebi nu se va întoarce. Am învățat multe lucruri de la copilul meu și sunt mândră că eu de la copilul meu am învățat multe lucruri.

Eu ca să stau în picioare iau tratament din ziua respectivă, pentru fiica mea, am o datorie morală față de ea, pentru că așa cum spunea Sebi nu noi am ales să ne naștem. Eu trăiesc doar pentru a-i face dreptate lui Sebi și pentru Selena (sora lui Sebi), pentru ca ea să își revină.

Imediat după eu am merg la psihiatru, mi-am schimbat tratamentul de câteva ori pentru că pur și simplu cădeam din picioare și nu știam ce se întâmplă cu mine. Am ajuns la psihiatru, iar acum sunt mai bine. Eram dependentă de un puf pentru respirație, în afară de pastilele respective, pentru că pur și simplu nu mai puteam să respir din cauza durerii.

Soțul a ajuns la spital, pentru că până să se întâmple avea probleme cu pulsul și urma un tratament, dar acum se pare că a intervenit și tensiunea care este când 20, când 11 și a ajuns la spital.

Selena merge la psiholog din septembrie, ulterior am ajuns și la psihiatru cu ea pentru că nu făcea niciun pas înainte, nu mai merge cu mijlocul de transport, trebuie dusă și adusă de la liceu, trebuie să aibă lângă ea numai persoane apropiate sau din familie. Doarme cu mine de mână, are momente când intră în baie și pur și simplu mi se pare că dărâmă baia, dă cu pumnul în faianță, plânge în hohote și spune că își vrea fratele înapoi și că îi este dor de el.

Aveam familia perfectă, eram mândră de familia mea. Copiii mei au avut numai rezultate bune, iar acum nu mai avem nimic. Sebi a plecat cu tot, a plecat cu sărbătorile noastre, cu viețile noastre, cu tot.”

Ștefan Dragomir, tatăl Robertei:

„Normalul nu mai este normal. Ne ferim unii de alții, pretindem că suntem bine, dar mergem la cimitir, ne uităm la o piatră și nu ne vine să credem că acolo este Roberta noastră. Am iubit-o prea mult pe Roberta toți!

Procesul de astăzi, ședința de astăzi am visat-o în cel puțin ultimele trei nopți… Și să stau aproape de Vlad Pașcu…

Mă trezesc agitat, transpirat, abia adorm pentru că mă uit la ușă și copilul meu nu mai intră pe acolo.

Roberta a crescut cu poveștile mele, pe unde am fost în Europa i-am povestit mereu tot ce am văzut. Așa a decis că vrea să se facă profesor de geografie. Începuse să viziteze țara, voia să termine facultatea de geografie, probabil să fie profesor de geografie, dar să devină și ghid turistic. Eu am fost de vină și am influențat-o cu poveștile mele. Poate că am influențat-o greșit.”

Lavinia Dragomir, mama Robertei:

„Din dimineața zilei de 19 august când am primit un telefon de la sora mea și m-a anunțat, la ora 6.15, că fata mea a murit, viața mea s-a schimbat. Ea m-a anunțat pentru că în grupul lor de prieteni era și nepotul meu puțin mai în față, el nu a fost lovit.

Nu mi-a venit să cred, l-am sunat pe nepotul meu care mi-a confirmat și mi-a spus că politia va lua legătura cu noi, ceea ce nu s-a întâmplat nici în ziua de azi.

Așa cum a spus și soțul meu, am venit la Mangalia a doua zi, pentru a lua copilul acasă. Eu nu am văzut-o. Ultima oară când am văzut-o a fost vineri, când a plecat de acasă. Au plecat toți cu trenul, tocmai pentru a evita un astfel de accident. Când mi-a spus sora mea că a fost un accident de mașină, nu înțelegeam ce voia să spună, tocmai pentru că ei plecaseră cu trenul. Ultimele ei cuvinte au fost: «Pa, mami, ne vedem luni!” Luni urma să ne vedem la mare, unde am fi ajuns și noi.

Nu pot descrie în cuvinte cum a fost afectată viața noastră. Sora ei nu poate dormi fără lumină, doarme cu televizorul aprins, iar părinții mei care au crescut-o plâng întruna, mai ales tata. Nepotul și surorile mele sunt la fel de afectați.

A fost un copil sufletist, altruist, își ajuta prietenii. Îi placea să deseneze, să picteze să croșeteze.

Aveam o viață normală, cu cine, cu școală, mergeam la filme împreună, la cumpărături, la muzee.

Rutina noastră acum este serviciu, cimitir, iar tatăl meu se uită la poza Robertei și plânge mereu și soțul meu plânge de câte ori vine acasă sau vorbim la telefon. Iar cealaltă fiică a mea la fel, plânge, noroc cu prietenii Robertei care o consolează, o caută mereu.”

