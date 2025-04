VIDEO Mark Williams, primul semifinalist al CM snooker: Calificare dramatică, în frame decisiv, cu John Higgins

Mark Williams și John Higgins au oferit un meci de colecție, galezul Williams reușind să se califice în semifinalele Campionatului Mondial de snooker după o victorie dramatică, obținută în frame decisiv, scor 13-12.

Dramatismul a fost la el acasă la meciul de colecție dintre Mark și John.

Higgins a dat primul tonul, a condus cu 5-1, dar Williams a revenit puternic, iar în sesiunea decisivă de miercuri s-a intrat la egalitate, scor 8-8.

Galezul a fost mai inspirat și a dus scorul la 12-8, Williams având nevoie de doar un singur frame pentru calificarea în semifinale.

Nu a fost însă deloc victoria facilă la care poate se așteptau fanii lui Mark: Higgins a pus în scenă o revenire fantastică, iar tabela de la Crucible a ajuns să arate un incredibil 12-12.

Mai mult decât atât, frame-ul decisiv a avut multe răsturnări de situație, cei doi trecând de mai multe ori pe lângă victorie.

John Higgins a ajuns în situația de a avea bilă de meci, dar a ratat bila albastră, iar soarta meciului s-a întors împotriva sa.

Williams a revenit la masă și a obținut o victorie electrizantă după ce a introdus în buzunar și bila neagră.

Mark Williams s-a impus cu 13-12, iar aplauzele și-au făcut apariția la Crucible după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.

Bila de meci ratată de John Higgins

Mark Williams has done it!

John Higgins nearly pulled off a comeback for the ages but for a fateful miss on the blue 🤦‍♂️

Crucible drama at its finest 🙌#WorldChampionship | @WeAreWST pic.twitter.com/3IrUoSAJxd

— TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025