Mark Williams, multiplu campion mondial de snooker: „Sunt pe jumătate orb, e o nebunie să joc așa”

Mark Williams a dezvăluit recent că are mari probleme cu vederea, el precizând într-un interviu că vede totul în ceață și că este „pe jumătate orb”. Multiplul campion al lumii spune că se va opera după încheierea Mondialului de la Crucible.

În vârstă de 49 de ani, galezul este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria snookerului.

Williams spune că vederea lui e compromisă și că acest lucru îi afectează jocul. În pofida acestor probleme, Mark a reușit să-l învingă în optimile Players Championship pe Ding Junhui, locul 9 mondial, scor 6-2.

„E o victorie mare pentru mine pentru că, dacă e să fiu complet sincer, privirea mea e dusă. În ultimele 6 luni, aceasta s-a deteriorat progresiv.

Inițial, vedeam în ceață la loviturile de distanță, dar acum totul este în ceață.

Așa că acest succes e unul special pentru mine, având în vedere că sunt pe jumătate orb”, a dezvăluit Mark Williams pentru Eurosport.

Galezul spune că se va opera la ochi după terminarea Campionatului Mondial de Snooker de anul acesta.

„Voi vedea ce trebuie făcut după Mondiale pentru că așa nu mai pot juca, e clar. La finalul meciului, nu puteam să disting nimic pe tabelă, deși vorbim de un ecran foarte mare.

E o nebunie să joc așa, uneori, la loviturile de distanță sau la cele de siguranță mizez pe presupuneri, nu execut loviturile având toate coordonatele, așa cum ar trebui”, a mai spus Williams, triplu campion mondial.

În sferturile de la Players Championship, jucătorul din Țara Galilor va da peste Kyren Wilson, campionul mondial en-titre.

Campionatul Mondial de Snooker de la Crucibile va avea loc în perioada 19 aprilie – 5 mai.

Reamintim că Mark Williams s-a impus la Crucible la edițiile din 2000, 2003 și 2018, atunci când a devenit campion mondial.

