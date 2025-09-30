G4Media.ro
Navă cargou atac Yemen houthi
Marinele militare franceză şi greacă evacuează marinari, inclusiv răniţi, de pe un cargou olandez atacat în largul Yemenului / Atacul nu a fost încă revendicat, dar principalii suspecți sunt rebelii houthi

Marinarii de pe cargoul olandez MV Minervagracht, atacat luni în largul coastelor Yemenului, au fost evacuaţi de marinele militare franceză şi greacă, au anunţat marţi statul-major al Franţei şi misiunea europeană de protecţie maritimă Aspides, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

„Un prim marinar rănit a fost evacuat de un elicopter de pe o fregată desfăşurată în cadrul misiunii Aspides”, care protejează navele din apropierea Yemenului de atacurile grupării Houthi, a declarat agenţiei France Presse colonelul Guillaume Vernet, purtător de cuvânt al statului-major francez.

„Apoi, alţi opt marinari au fost evacuaţi de o altă fregată franceză”, aflată în zonă în cadrul unei alte misiuni, a adăugat ofiţerul citat.

Marinarul evacuat cu elicopterul era rănit grav şi a fost transportat în Djibouti, a scris statul-major pe X.

Alţi zece marinari de pe nava atacată au fost preluaţi de fregata grecească Spetsai, arată contul de X al misiunii Aspides.

MV Minervagracht naviga în Golful Aden, când a fost lovit de „un dispozitiv exploziv neidentificat, care a provocat daune substanţiale” vasului şi a provocat un incendiu la bord, a comunicat luni compania Spliethoff din Amsterdam, care operează cargoul, precizând că întreg echipajul a fost evacuat.

Atacul nu a fost revendicat imediat, însă rebelii yemeniţi Houthi, aliaţi cu Iranul, atacă de luni întregi nave de pe ruta maritimă respectivă, foarte importantă pentru comerţul mondial.

