VIDEO Marele rabin al Ucrainei Moshe Reuven Azman îşi înmormântează fiul adoptiv, ucis pe front: El a fost uciși de ruși, care au venit aici spunând că vor să ”denazifice” Ucraina

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi la Sinagoga Centrală din Kiev pentru a-i aduce un omagiu lui Matityahu Anton Samborsky, fiul marelui rabin al Ucrainei, ucis în timp ce lupta împotriva forţelor ruse, relatează AFP, transmite News.ro.

Apropiaţi au adus buchete de flori, au mângâiat sicriul şi au strâns mâna tatălui defunctului, marele rabin Moshe Azman, care-şi reţinea lacrimile, a constatat un jurnalist AFP.

”Vreau ca Dumnezeu să-l răzbune pe el şi pe alţi nevinovaţi, soldaţi şi civili, care mor în acest război”, a declarat Azman.

”El a fost ucis de lumea rusă care a venit aici spunând că vrea să «denazifice»” Ucraina, a declarat el referindu-se la unul dintre argumentele avansate de Kremlin pentru a-şi justifica invazia.

The military funeral of Anton Matityahu Samborsky, the son of @RabbiUkraine who fell in Donetsk in July and was laid to rest today. pic.twitter.com/GXlDSHUOUz

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) September 12, 2024