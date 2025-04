Marcel Ciolacu, despre alegerile prezidențiale: ”Sunteţi dumneavoastră sigur că eu n-am fost în turul 2?” / Despre diplomele școlare: ”Am şi foile matricole” / Noi explicaţii în cazul Nordis

Premierul Marcel Ciolacu susţine că după alegerile prezidenţiale va prezenta public atât diploma de Bacalaureat, cât şi diploma de facultate. ”Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari”, a spus Ciolacu, în emisiunea Insider politic, moderată de Sebastian Zachmann și difuzată sâmbătă la Prima TV.

În ceea ce priveşte zborurile cu avioanele private de la Nordis, premierul Ciolacu spune că nu putea anticipa în urmă cu trei ani că Laura Vicol, fosta sa colegă de partid, va fi anchetată pentru delapidare. Totodată, Ciolacu susţine că a prezentat facturile care atestă că a călătorit din banii săi, spre deosebire de fostul preşedinte Klaus Iohannis, care a zburat cu avioane private pe bani publici. ”Asta este diferenţa. Eu am fost crucificat pentru acest lucru”, susţine Ciolacu, transmite News.ro.

Insider politic: Pentru funcţia de judecător CCR, veţi găsi, ca data trecută, tot un Bogdan Licu, cu nota 5 în facultate?

Marcel Ciolacu: Nu ştiu…

Insider politic: Nu ştiaţi că are 5?

Marcel Ciolacu: Eu sunt cel căutat. Apropo, vin odată la dumneavoastră şi vă dau toate diplomele.

Insider politic: Când?

Marcel Ciolacu: După campanie.

Insider politic: După campanie veniţi cu diploma aici?

Marcel Ciolacu: Toate, şi de la facultate, şi de peste tot. Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari.

Insider politic: Deci aveţi diploma, asta e ştirea.

Marcel Ciolacu: Aduceţi-vă aminte câtă pasiune a fost pentru această minciună şi cât de mult a fost împinsă. Poate şi eu am reacţionat greşit.

Insider politic: Credeţi că fără scandalul Nordis aţi fi fost în turul doi la prezidenţiale?

Marcel Ciolacu: Sunteţi dumneavoastră sigur că eu n-am fost în turul 2? Cert este că între timp românii au o oglindă. Eu am zburat cu nişte avioane, am adus facturile, am adus chitanţe, am dovedit că mi-am plătit din banii mei. Am sumele câştigate, pentru că nu sunt fantastice. Şi avem un fost preşedinte care a zburat pe banii dumneavoastră şi ai mei, că şi eu plătesc taxe şi impozite. Asta este diferenţa. Eu am fost crucificat pentru acest lucru. Un om politic sau dumneavoastră, realizator, anticipaţi cu cine zburaţi o dată sau faceţi vreun concediu şi apoi acea persoană se întâmplă… Eu pe urmă încep să vă trag pe dumneavoastră la răspundere că acea persoană cu care am fost în concediu acum 3-4 ani a făcut nu ştiu ce delapidare? Staţi că momentan sunt acuze. Nu cam exagerăm?

Din postura de candidat la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu declara pe 2 septembrie că a dat examenul de Bacalaureat în 1986 şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu îşi mai aminteşte nota. O zi mai târziu, spunea că a găsit diploma, iar media la Bacalaureat a fost 7,03. Totuşi, Marcel Ciolacu nu a arătat documentul. „Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment şi nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licenţă”, a afirmat Marcel Ciolacu, pe TikTok, în data de 3 septembrie.

Tot în toamna anului trecut, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, publicaţia G4Media.ro a dezvăluit că liderul PSD a fost pasager în două curse aeriene cu avioane private închiriate de compania Nordis: unul cu destinaţia Nisa, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, altul la Madrid. Ulterior, publicaţia Recorder a dezvăluit că liderul PSD a bifat alte două zboruri cu aeronave închiriate de grupul Nordis. Din cele patru curse, în trei dintre ele s-au aflat şi alţi doi lideri PSD: ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu şi preşedintele CJ Timiş Alfred Simonis. De asemenea, printre pasageri s-au numărat şi patronul firmei Nordis, Vladimir Ciorbă, alături de soţia sa, Laura Vicol, la acel moment preşedintele Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor. La începutul lunii februarie, premierul Marcel Ciolacu a prezentat două facturi emise de Nordis Travel pe numele său pentru zboruri cu avioane private. Fiecare factură are valoarea de circa 7.500 de lei (1.500 de euro). Ciolacu a prezentat facturile fără să explice despre ce zboruri a fost vorba.