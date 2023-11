Marcel Ciolacu, atac rarisim la AUR: Sunt o tinichea! „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni

Președintele PSD Marcel Ciolacu a lansat duminică un atac la adresa AUR, una din rarele ocazii în care a criticat direct partidul lui George Simion. El a criticat ”minciunile” AUR legate de limitarea tranzacțiilor cash și de un proiect de lege care avea ca scop protecția copiilor din familii destrămate.

”Mesajele populiste și mincinoase bântuie ca niște stafii prin diverse comunități. V-au mințit că facem legi ca să furăm copiii și vedeți bine că nu s-a întâmplat. Au o nouă minciună și o nouă provocare, cea cu cashul. E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp, nu au cash la ei? Voi credeți că viitoarea conducere pe care o să o alegeți nu o să aibă cash în seara asta la ei? Sau Piedone, când trece vecinul Marian pe la el, nu mai are cash? Oameni buni, nu mai poți să cumperi porcul, nu poți să vinzi porcul? Nu poți să vinzi calul, nu poți să cumperi calul? Îți trebuie certificat?”, a spus Ciolacu duminică la congresul comunității de romi din România.

El a caracterizat AUR drept ”tinichea”.

”Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine? Ce specialiști am eu mai buni decât dumneavoastră în „aur”? Oameni buni, sunt o tinichea! „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni, rețineți de la mine acest lucru, nu au nicio treabă cu realitatea! Până și eu, care nu mă pricep foarte bine, am râcâit pe bordură și am văzut că-i tinichea!”, a spus Ciolacu, cu referire la bijuteriile false ce pot fi verificate prin simpla frecare de o suprafață dură.