Manuscrisul original al unuia dintre cele mai cunoscute romane cu Sherlock Holmes ar putea ajunge la valoarea de 1,2 milioane de dolari la o licitație

Într-o seară de vară din 1889, Arthur Conan Doyle și Oscar Wilde au luat cina la hotelul Langham din Londra cu J.M Stoddart, om de afaceri american și editor al revistei Lippincott’s Monthly Magazine.

La plecare, Wilde se angajase să scrie „The Picture of Dorian Gray”, iar Conan Doyle acceptase să scrie „The Sign of Four”, una dintre cele mai cunoscute povestiri ale lui Sherlock Holmes.

Acum, scrisorile lui Conan Doyle care relatează acea cină predestinată și singurul manuscris scris de mână al lui Conan Doyle pentru „The Sign of Four” sunt scoase la licitație de Sotheby’s New York, alături de alte comori literare, relatează CNN.

Numai manuscrisul este așteptat să ajungă la 1,2 milioane de dolari, având în vedere semnificația sa unică și statutul său de cel mai valoros obiect al lui Conan Doyle oferit vreodată la licitație, se arată într-un comunicat al Sotheby’s.

„Este greu să te gândești la doi autori contemporani care ar putea fi mai puțin asemănători decât Conan Doyle și Oscar Wilde”, a declarat pentru CNN Selby Kiffer, senior specialist internațional pentru cărți și manuscrise al casei de licitații.

„Și totuși, iată-i la o masă împreună și vorbind despre ceea ce lucrează în prezent.

Deci ești pus în mediul de atunci, iar acest lucru ne ajută cu adevărat (să înțelegem) geneza și crearea manuscrisului într-un mod care se întâmplă foarte rar”.

Manuscrisul în sine este excepțional de curat, purtând doar corecturile lui Stoddart pentru a americaniza ortografia și câteva cuvinte tăiate, deoarece Conan Doyle însuși și-a modificat lucrarea.

Toate celelalte manuscrise ale lui Conan Doyle care au supraviețuit, majoritatea aflate în muzee, prezintă în mod similar puține semne de editare, a adăugat Kiffer.

„Fie că Doyle a petrecut mult timp doar gândindu-se în mintea sa înainte de a pune cuvintele pe hârtie… dar pare să fi apărut aproape complet format, din mintea sa în stilou”, a spus el.

„The Sign of Four” a fost al doilea roman al lui Conan Doyle despre Sherlock Holmes, comandat de Stoddart pentru a profita de popularitatea primei aventuri a detectivului din „The Study in Scarlet”.

Lippincott’s Magazine a publicat povestea în 1890 și, încă o dată, aventurile lui Holmes și ale doctorului Watson s-au dovedit extrem de populare printre cititorii de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Manuscrisul este doar o parte dintr-o colecție care a fost adunată de Dr. Rodney P. Swantko, un colecționar din Chicago, care a murit în urmă cu doi ani.

Alte loturi includ patru romane inscripționate de F. Scott Fitzgerald, dintre care unul este un exemplar din „The Great Gatsby” semnat de Scott și Zelda, în numele soției sale, care se așteaptă să ajungă la 250.000 de dolari.

Exemplarele ediției întâi a cărții „Lolita” pe care autorul ei, Vladimir Nabokov, le-a adresat și trimis colegului scriitor Graham Greene, precum și soției sale, Vera, sunt, de asemenea, incluse în vânzare.

Licitația va avea loc sub formă de vânzare live la New York, la ora 10:00 ET, pe 26 iunie.