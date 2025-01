Manchester City va da peste Real Madrid sau Bayern Munchen în play-off-ul Champions League – Reacția lui Pep Guardiola

Manchester City a reușit să întoarcă rezultatul meciului cu FC Brugge (3-1, după ce a fost condusă cu 1-0) și a obținut în ultimul moment calificarea în play-off-ul Champions League. În această fază a competiției, pentru trupa lui Pep Guardiola urmează un duel cu Real Madrid sau Bayern Munchen.

Locul slab ocupat în clasamentul la comun din Champions League îi va aduce lui Guardiola în play-off-ul de calificare în optimile C1 pe Real Madrid sau Bayern Munchen (în funcție de tragerea la sorți).

Chestionat în legătură cu acest subiect, Guardiola a spus că va fi foarte greu cu oricare dintre cele două mari echipe, dar că se bucură că mai are două săptămâni la dispoziție pentru a pregăti această dublă.

„Nu contează asta acum (n.r. cu cine va juca în play-off, Real sau Bayern), ce contează e că suntem în competiţie, ne-am calificat.

Sezonul nostru este inconstant, dar acum ne simțim ușurați că ne-am calificat.

Va fi foarte greu să joci împotriva lui Bayern sau Real Madrid, evident, dar asta se va întâmpla abia peste două săptămâni.

În două săptămâni vom arăta mai bine, pentru că ne vom putea baza pe jucătorii nou-veniţi, care vor fi disponibili. Vom întâlni o mare echipă, vom vedem ce se va întâmpla”, a precizat Pep Guardiola.

„Trebuie să așteptăm tragerea la sorți, dacă ne întâlnim cu Manchester City, va fi mai greu pentru ambele echipe. Evident, City are mai multe șanse să câștige Liga Campionilor decât Celtic.

Nouă nu ne place să jucăm împotriva lui Manchester City, dar dacă așa o să fie tragerea la sorți, vom juca așa cum am jucat în acești ani.

Trebuie să respectăm clasamentul. Acest format nu îmi place pentru că sunt prea multe meciuri și sunt de părere că ar trebui să jucăm mai puțin pentru a nu obosi jucătorii” – Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid.

Tabloul Champions League după încheierea fazei grupelor

