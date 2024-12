Ange Postecoglou, managerul lui Tottenham: Să antrenezi în Premier League este mai greu decât să fii prim-ministru

Antrenorul echipei Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a declarat că rolul de manager în Premier League este mai greu decât cel de prim-ministru, afirmând că tehnicienii se confruntă cu „alegeri în fiecare weekend” şi „fie se votează pentru ei, fie împotriva lor”, informează AFP, conform Agerpres.

Tottenham, echipă la care evoluează internaţionalul român Radu Drăguşin, nu a mai câştigat niciun trofeu din 2008, iar în acest moment ocupă locul 10 în campionatul Angliei.

Duminica trecută, victoria categorică obţinută de Spurs în faţa lanternei roşii: Southampton (scor 5-0) a dus la demiterea antrenorului „sfinţilor”, Russell Martin, la doar câteva ore după concedierea lui Gary O’Neil de la cârma lui Wolverhampton, formaţie aflată la rândul ei în dificultate în prima divizie engleză.

Întrebat miercuri dacă munca sa este mai dificilă decât cea a unui prim-ministru, Postecoglou a răspuns: „Oh, da, de câte ori trebuie să organizeze alegeri? Eu am parte de asta în fiecare weekend. Noi avem alegeri în fiecare weekend şi fie suntem aleşi, fie suntem demişi din funcţiile noastre”.

„Acest job este cel mai greu din orice domeniu al vieţii. Putem vorbi despre politică, dar este mai greu decât orice altă meserie”, a adăugat tehnicianul australian.

Potrivit acestuia, durata scurtă şi precaritatea mandatelor de antrenor în Premier League, o poziţie aflată la cheremul unei serii de rezultate slabe, „înseamnă că foarte puţini oameni ies nevătămaţi”.

Tottenham urmează să înfrunte joi echipa Manchester United, într-un meci având ca miză calificarea în semifinalele Cupei Ligii engleze.

Postecoglou, angajat de Tottenham în iunie 2023, a mărturisit că o înfrângere în partida cu United i-ar pune, fără îndoială, postul în pericol.

„Am pierdut orice formă de respect în societatea noastră în care oamenii au locuri de muncă şi în care se afişează numele celor care îi vor înlocui cât timp aceştia încă lucrează”, a regretat el.

„Ne grăbim să aruncăm oamenii la gunoi şi să mergem mai departe, fără să ne gândim sau să ne pese de nimic”, a explicat fostul manager al formaţiei scoţiene Celtic Glasgow, citat de Agerpres.

