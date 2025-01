Managerul interimar al muzeului Brukenthal, scrisoare deschisă către politicieni: „Nu sunteţi judecătorii şi închizitorii angajaţiilor muzeelor din România! Sunteţi cei care trebuie să asiguraţi fondurile necesare pentru funcţionare, restaurare, conservare”

Managerul Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă, vorbeşte, într-o scrisoare deschisă, despre „ruşinoasa audiere de tipul inchiziţiei” conduse de Mihail Neamţu în Parlamentul României, în urma căreia directorul Muzeului Naţional de Istorie a României a fost chestionat despre trimiterea artefactelor din patrimoniul MNIR la muzeul din Assen, transmite News.ro.

Alexandru Chituță este manager interimar al Muzeului Național Brukenthal din septembrie 2022, atunci când a preluat conducerea interimară a instituției după ce Sabin Adrian Luca și-a încheiat mandatul de manager.

De atunci nu s-a organizat un nou concurs pentru funcția de manager, Chituță primind conducerea muzeului prin ordin emis de Ministerul Culturii.

Raluca Turcan anunța în ianuarie 2024, pe vremea când era ministrul Culturii, că urmează să se organizeze concursuri pentru posturile de directori și manageri, până la finalul anului, acolo unde există conduceri interimare.

În contextul furtului de la expoziţia „Dacia! Rijk van goud en zilver”/ „Dacia! Regatul aurului şi argintului”, managerul Muzeului Naţional Brukenthal acuză lipsa de finanţare pentru muzeele româneşti şi speră la un sprijin din partea autorităţilor pentru evenimentele pe care le va organiza anul acesta la Sibiu, unde vor fi aduse lucrări de artă de la Galeria Borghese din Roma.

„Observ acum că noi, cei care avem răspunderea faţă de patrimoniul cultural naţional (atât de iubit de unii politicieni, care nu au mai vizitat un muzeu din clasa a II-a), facem eforturi uriaşe şi lucrăm în condiţii din cele mai puţin sănătoase datorită soluţiilor şi a patrimoniului, noi suntem cei care astăzi suntem puşi la zid şi fără drept de apel loviţi cu pietre. Ruşinoasa audiere de tipul închiziţiei sau a procuraturii staliniste din cadrul Parlamentului României, conduse de Mihail Neamţu este un exemplul al faptului că lipsa investiţiei în muzee a făcut ca astăzi aceştia să ajungă în funcţie datorită unor mii de voturi. Da, stimaţi inchizitori, şi noi strigăm în numele celor zeci de mii de români şi vizitatori care sunt deranjaţi de faptul că nu putem avea muzee moderne, să avem spaţii mai mari, să expunem mai multe piese din patrimoniul naţional, să facem evenimente mai bune, să fim deschişi şi luni şi marţi, să oferim cercetătorilor informaţii şi dovezi. Muzeele sunt singurele instituţii care oferă gratuităţi, care sunt întotdeauna deschise la vizitele oficiale, care prezintă istoria ţării!”, a scris pe Facebook managerul interimar.

El acuză „atitudinea de superioritate şi ignoranţă” a politicienilor.

„Lucrăm în condiţii nu din cele mai bune, pe salarii mici faţă de răspunderea pe care o avem. Echipa Muzeului Naţional Brukenthal este una destul de tânără. Tineri şi dedicaţi, oameni de vocaţie şi altruişti. Noi nu am dorit să părăsim această ţară. Am avut oferte în străinătate, am avut oferte în mediul privat, dar am optat să ne facem meseria în muzeu. E o greşeală? Dumneavoastră cei care faceţi apel la românii care au plecat pentru un trai mai bun, să nu mai mănânce „pâinea durerii” în ţară, să se întoarcă, dumneavoastră prin atitudinea exagerată, de superioritate şi ignoranţă, care denotă până la urmă şi o lipsă acută de cunoaştere şi nesiguranţă, sunteţi cei care ne obligaţi să părăsim această ţară!. Dar nu! Nu vom pleca din cauza voastră! Dumneavoastră sunteţi vremelnici în poziţia dată de alegători. Mai greşesc şi alegătorii! Noi suntem profesionişti, experţi şi specialişti pe viaţă! Am lucrat în diferite „stăpâniri” nu vom pieri acum!”, spune Chituţă.

Comparaţia cu British Museum

„Vă uitaţi, domnule Neamţu, în străinătate, şi citiţi în Parlament din notiţe date despre activităţile muzeelor. Vă dau eu un exemplu ţinând cont de toată datele. Spuneaţi de British Museum că are o suma record de 6 milioane de vizitatori. Eu aş spune puţin. De ce? British Museum de află în capitala Marii Britanii şi are o populaţie de peste 8 milioane de locuitori şi este cel mai vizitat oraş al Europei cu peste 30 milioane de vizitatori. Are un buget de peste 100 milioane de lire şi a cheltuit doar pentru cercetare şi conservare peste 50 milioane de lire. În anul 2024 s-a anunţat faptul că vor fi investite peste 1.3 miliarde de lire în renovare şi digitalizarea pieselor. Muzeul a fost jefuit şi a pierdut 2.000 piese”.

Muzeul Naţional Brukenthal, înfiinţat după 60 de ani, în 1817, are cea mai vastă colecţie din România.

„Ne aflăm în Sibiu, un oraş cu 160.000 de locuitori, cu peste 500.000 de turişti, cu un buget de 2,5 milioane de euro subvenţia statului, cu 0 investiţii în restaurare şi modernizare, are peste 250-300.000 vizitatori anual, ajungând chiar la 400.000. Aşadar numărul vizitatorilor este dublu faţă de populaţia oraşului. Brukenthal a fost jefuit şi la ora actuală lipsesc 4 piese!

Şi mai e ceva domnule Neamţu, Coarnă, Gima, Grofu şi Chelaru, în Anglia vizitele la muzee sunt gratuite! Cât priveşte numărul angajaţilor, cred că nu mai are rost să consum cerneală pe hârtie.

Dumneavoastră sunteţi cei care trebuie să asiguraţi şi să facilitaţi prin legislaţie fondurile necesare pentru funcţionare, restaurare, conservare, expoziţii şi schimburi naturale! Nu sunteţi judecători şi închizitorii angajaţiilor muzeelor din România!”, scrie managerul.

Premiere naţionale la Brukenthal

El subliniază: „Expoziţiile pe care le realizăm în ţară şi în străinătate se fac prin eforturile noastre, ale managerilor atât cât se poate. Atât cât putem să discutăm cu partenerii noştri şi să îi facem să înţeleagă şi să fie de acord cu un schimb cultural atât în străinătate cât şi în România. În ultimii ani, Muzeul Naţional Brukenthal şi eu personal am curatoriat cele mai importante expoziţii din România. Expoziţii cu valori de zeci de milioane de euro”.

Anul acesta Muzeul Naţional Brukenthal începe o colaborare cu Galeria Broghese.

„Sper că această colaborare să nu fie periclitată din cauza unor politicieni. Nu vom aduce la Sibiu printuri şi replici. Vom aduce lucrarea ‘Leda şi lebăda’ după Leonardo da Vinci iar în anul 2026 vom aduce la Sibiu o lucrare Rafael. Sunt două premiere naţionale. Sunt cele mai scumpe lucrări ce vor fi aduse în România. Şi va fi un schimb, şi noi vom expuse în Italia lucrări din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal. Da, ei au fost de acord să expună valori universale în Sibiu, într-un oraş de 160.000 locuitori! Dar acest merit mi-l înşusesc personal. Aştept cu nerăbdare să vedem cum sprijiniţi aceste evenimente. Sper că veţi avea acelaşi zel şi pasiune!”, a punctat Chituţă.