Poate Europa să învingă criza turismului excesiv? Între soluțiile testate: taxe în plus, strategii cu ajutorul AI

Protestele anti-turism de anul trecut au ținut prima pagină a publicațiilor de știri din întreaga lume. Vara aceasta, tensiunile au revenit – dar și ideile de a îmbunătăți sistemul, scrie BBC.

Mii de oameni au ieșit în stradă în Insulele Canare în acest an pentru a protesta împotriva turismului de masă. Acum, un nou val de proteste împotriva turismului este planificat în sudul Europei la sfârșitul acestei veri. Ați putea fi iertați dacă ați avea impresia că nimic nu s-a schimbat de anul trecut, când frustrarea față de orașele aglomerate, creșterea prețurilor locuințelor și comportamentul neadecvat al călătorilor a izbucnit în furia publică.

Schimbările în industria turismului sunt adesea lente, necesitând consensul unei game largi de părți interesate, precum și timp pentru punerea în aplicare a programelor. Dar apar semne de progres. În întreaga Europă, o serie de noi inițiative vizează echilibrarea turismului cu nevoile rezidenților locali – abordând presiunile de mediu, sociale și economice create de turismul excesiv.

Grație titlurilor de scandal și unei mai mari conștientizări a problemelor, călătorii devin din ce în ce mai conștienți de impactul lor. Între timp, comunitățile locale au sporit presiunea asupra autorităților pentru a lua măsuri semnificative. Iată cum răspund trei destinații cu idei noi pentru un sezon de călătorie mai durabil.

Elveția: Investiții în trenuri și taxe

Rețeaua națională de trenuri a Elveției’ va funcționa complet pe bază de energie hidroelectrică în acest an, ca parte a noii sale strategii Swisstainable, care vizează distribuirea mai uniformă a turismului în întreaga țară și calendar. Cu sezoanele sale de schi amenințate de încălzirea temperaturilor și cu ghețarii săi vulnerabili la prăbușire – așa cum s-a văzut în recenta tragedie din Blatten – Elveția cunoaște prea bine importanța echilibrului dintre turism și mediu. Țara fără ieșire la mare se concentrează pe transportul public; are unii dintre cei mai accesibili munți din lume, cu trenuri de munte care deservesc vârfurile lor de peste 150 de ani. Site-ul web Swisstainable oferă o reducere de 33% la transportul public la rezervarea unui hotel Swisstainable certificat pentru durabilitate sau o reducere de 25% pentru orice sejur la un hotel Swisstainable.

În plus, campaniile cu Roger Federer promovează călătoriile în afara sezonului, arătând cum este țara dincolo de sezonul de schi și de drumețiile de vară. Teleschiurile din întreaga țară vor funcționa pentru perioade mai lungi, iar hotelurile sezoniere își vor prelungi, de asemenea, datele de deschidere, făcând Elveția mai accesibilă pe tot parcursul anului.

În timp ce Elveția nu se numără printre primele 10 destinații turistice din Europa (Zante, Istria și Fuerteventura se află în fruntea listei, conform unui raport recent al Which?), ea se confruntă cu presiune în puncte fierbinți precum orașul Lauterbrunnen, bogat în cascade, și lacul Brienz, unde a fost filmată drama coreeană Netflix Crash Landing on You. Conform unui sondaj realizat în 2024, localnicii consideră că turismul Instagram – un consum superficial, de la o unitate la alta, al culturii și vieții locale – reprezintă o problemă deosebită.

Călătorii chibzuite

Vrei să călătorești mai bine? Thoughtful Travel este o serie despre modul în care oamenii se comportă în timp ce sunt plecați, de la etică la etichetă și multe altele.

„Avem jet-set – dar nu într-un mod bun,” a declarat Alexander Herrmann, Director UK & Ireland Switzerland Tourism. „Te poate lovi nepregătit atunci când sosește un număr enorm de oameni. Modul în care ne-am gândit la asta este: cum putem beneficia puțin, folosind [numărul de vizitatori] pentru a construi infrastructură, toalete și parcări? S-a întâmplat foarte repede și trebuie să găsești o modalitate de a gestiona situația.”

Soluțiile Turismului Elvețian includ o taxă de turism de 5 CHF (4,50 lire sterline) pentru oricine vizitează debarcaderul prezentat în drama coreeană, banii fiind cheltuiți pentru întreținerea și infrastructura locală; plus o nouă parcare în afara Lauterbrunnen care face legătura cu o conexiune facilă cu trenul către oraș și cascadele sale, ajutând astfel fluxul de turiști pe drumul copleșit cu sens unic.

Mesajul lor: explorați în afara sezonului și cu transportul public; și fiți pregătiți să plătiți mai mult pentru cele mai populare locuri.

Spania: Utilizarea datelor pentru redirecționarea turiștilor

Spania a fost în centrul unei mari părți a dezbaterii privind turismul excesiv în ultimii doi ani și continuă să fie extrem de populară, fiind destinația numărul unu pentru turiștii britanici în 2024 și a doua cea mai vizitată țară din Europa. Dar pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la turismul excesiv – în special în Insulele Canare și Baleare – țara acționează rapid.

În acest an, a solicitat deja eliminarea a aproape 66 000 de anunțuri Airbnb nereglementate și a renunțat la campaniile de influențare a rețelelor sociale care aduc turiști selfie pe plajele sale mici și ușor de copleșit. Și nu numai.

„Lucrăm cu un model de turism durabil care conduce cu ajutorul tehnologiei inteligente,” a declarat Jessica Harvey, șefă de presă la Oficiul spaniol de turism. „Am dezvoltat o platformă digitală care monitorizează câți oameni sunt pe plaje, precum și calitatea aerului, temperatura mării, vremea și chiar meduzele din apă.”

Informațiile pot fi accesate de birourile de turism și de hotelieri prin intermediul unei aplicații Smart Destinations, ajutându-i pe aceștia – și, prin urmare, pe vizitatori – să ia decizii mai inteligente cu privire la unde să meargă și ce să facă.

Este una dintre numeroasele inițiative luate în Spania, unde Harvey spune că doar cinci regiuni ale țării – Insulele Canare, Insulele Baleare, Valencia, Catalonia și Andaluzia – primesc 85% din vizitatori. Turoperatorii și agențiile de turism sunt introduși în noi regiuni pentru a evita blocajele în locurile populare, iar în unele zone, inclusiv în Insulele Baleare, au intrat în vigoare taxe turistice care se reduc pentru sejururi mai lungi, în beneficiul celor care rămân mai mult timp.

Guvernul investește, de asemenea, masiv în patrimoniul cultural prin inițiativa sa Paradores of Spain, un lanț hotelier de lux deținut de stat care utilizează clădiri istorice precum castele și conace pentru a atrage călătorii dincolo de plajă.

„Vrem să primim pe toată lumea,” a spus Harvey. „Vrem doar să mutăm modelul turistic pentru a-l face mai durabil pe termen lung.”

Berlin: Recompensarea turiștilor sustenabili

După inițiativa CopenPay de anul trecut’ din Copenhaga – care a fost extinsă și îmbunătățită pentru vara anului 2025 – Berlinul își dezvoltă propriul set de recompense pentru turiștii sustenabili.

„Scopul este de a utiliza stimulente specifice pentru a face comportamentul durabil mai atractiv pentru oaspeți,”a explicat Sabine Wendt, CEO al visitBerlin. „Acestea ar putea include tururi ghidate gratuite, reduceri sau intrări la atracții dacă oaspeții noștri din Berlin iau parte la campanii de plantare sau colectare a deșeurilor anul viitor.”

Berlinul își promovează acreditările ecologice prin campanii de influențare și un repertoriu în creștere de hoteluri ecologice, magazine de suveniruri durabile și trasee pentru biciclete. Autoritatea pentru turism a dezvoltat, de asemenea, un concept neobișnuit de oraș de 15 minute, ceea ce înseamnă că hotelurile participante au tot ce aveți nevoie la 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta, ajutând călătorii să-și reducă amprenta în timp ce explorează zona ca un localnic.

Cum rămâne cu zborurile și croazierele?

În ciuda acestor eforturi promițătoare, doi elefanți rămân în încăpere: călătoriile cu avionul și croazierele. Chiar și cele mai gândite strategii de destinație nu pot compensa impactul creșterii numărului de sosiri de turiști pe mare și pe calea aerului. Fără limite în ceea ce privește numărul de vizitatori, cele mai populare locuri din Europa vor continua probabil să resimtă presiunea – iar protestele vor continua probabil.

„Vor exista demonstrații anti-turism în Spania în această vară,” a spus Harvey. „Soluțiile au nevoie de timp pentru a funcționa. Comunicarea este cheia: trebuie să înțelegem de ce se întâmplă aceste lucruri. Nu este vorba de turiștii britanici – este vorba de a ne asigura că calitatea vieții localnicilor nu este afectată.”

„Vom mai vorbi despre turismul excesiv în Insulele Canare peste 10 ani’? Să vedem’”…