Lui John Lennon „îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle” după destrămarea The Beatles

Muzicianului britanic John Lennon „îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle” după destrămarea The Beatles a declarat joi fiul său, Sean Ono Lennon, la postul BBC Radio 6, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Sean Ono Lennon a făcut această declaraţie cu ocazia lansării noului box-set „Power To The People”, ce include concertele caritabile „One to One” ale părinţilor săi, John Lennon şi Yoko Ono, de la Madison Square Garden şi piese inedite din perioada albumului „Some Time In New York City” (1972).

„Nu cred că încetase să iubească muzica. Cred că încetase să iubească un anumit tip de faimă. Cred că încetase să mai iubească apartenenţa la o maşinărie, o maşinărie pop”, a subliniat el.

„Cred că, într-un fel, îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle. Voia să meargă mai departe şi să fie un artist radical şi activist, iar în mintea lui relaţia lui cu mama mea era catalizatorul şi simbolul tuturor acestor lucruri”, a declarat muzicianul în vârstă de 49 de ani.

Fiul lui Lennon, în vârstă de 49 de ani, a subliniat influenţa muzicii şi a activismului tatălui său, afirmând că atât el şi Yoko Ono, cât şi Beatles şi rock & roll-ul anilor ’60 au avut o influenţă „deosebit de pozitivă pentru mulţi oameni”.

„Cred că multe lucruri s-au îmbunătăţit şi multe idei ale generaţiei „flower power” au schimbat mentalitatea oamenilor şi au deschis conştiinţa globală. Mama mea spune: ‘Ori eşti în industria păcii, ori eşti în industria războiului'”, a povestit el.

După ce formaţia The Beatles s-a destrămat, în 1970, Lennon a lansat 11 albume solo, cu Ono şi Plastic Ono Band.

Apreciatul artist a fost împuşcat mortal în decembrie 1980 în faţa clădirii Dakota din New York, unde locuia, de americanul Mark David Chapman.

