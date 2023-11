Ludovic Orban câştigă definitiv procesul prin care Guvernul este obligat că organizeze alegeri în localităţile fără primari

Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a câştigat definitiv procesul deschis împotriva Guvernului, obţinând în instanţă obligarea Executivului să organizeze alegeri locale parţiale în 57 de localităţi în care mandatele de primar au fost declarate vacante sau în care Consiliul local a fost dizolvat, relatează Agerpres.

Instanţa supremă a respins recursul formulat de Guvern şi a menţinut decizia Curţii de Apel Bucureşti din 16 martie, favorabilă lui Orban.

„Obligă pârâtul Guvernul României la emiterea hotărârii de Guvern prin care să stabilească data organizării alegerilor parţiale locale şi să declanşeze procedura de organizare a acestor alegeri pentru funcţia de primar şi pentru Consiliul local în toate circumscripţiile electorale care sunt evidenţiate în situaţia centralizată emisă de Autoritatea Electorală Permanentă ca fiind circumscripţii electorale în care mandatul de primar a devenit vacant, respectiv Consiliul local a fost dizolvat”, se arăta în decizia Curţii de Apel, menţinută de Instanţa supremă.

În paralel, Ludovic Orban a depus în luna mai la Parchetul General o plângere penală împotriva fostului premier Nicolae Ciucă şi a membrilor Guvernului pentru refuzul acestora de a convoca şi organiza alegerilor locale parţiale.

„Am ajuns în situaţia de a formula o plângere penală împotriva membrilor Guvernului, pentru încălcarea grosolană a legii, pentru încălcarea Constituţiei şi pentru călcarea în picioare a dreptului de vot, care este fundamentul democraţiei. Am ajuns în acest punct ca urmare a unui lung şir de demersuri publice oficiale, pe care le-am făcut către membrii Guvernului: de la declaraţii politice, declaraţii în Parlament, solicitări publice, până la plângerea prealabilă pe care am formulat-o către membrii Guvernului, prin care le-am solicitat organizarea alegerilor şi am anunţat că, în caz contrar, voi ataca în instanţă. Am atacat în instanţă, am câştigat pe fond. Curtea de Apel a arătat că România este un stat de drept şi că Guvernul este primul care trebuie să respecte legea”, declara Orban, la acea vreme.