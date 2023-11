Ludovic Orban, aflat în pline negocieri cu USR, îi ia apărarea Elenei Lasconi: E foarte greu de înțeles de ce ar trebui să fie sancționată pentru că a votat așa cum îi este credința

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, care negociază o alianță electorală cu USR și PMP, a criticat duminică decizia lui Cătălin Drulă de a o scoate pe Elena Lasconi de pe lista de candidați la europarlamentare după ce aceasta a declarat că a votat DA la referendumul pentru interzicerea căsătoriilor gay, susținut de Liviu Dragnea în 2018.

”Pentru mine este foarte greu de înțeles de ce Elena Lasconi ar trebui să fie sancționată pentru că a votat așa cum îi este credința și pentru că a spus adevărul despre cum a votat atunci când a fost întrebată”, a spus Orban într-o postare pe o rețea socială.

”Și eu am votat DA la referendumul pentru familie. Nu am impus nimănui cum să voteze, deși eram președintele PNL, pentru că am considerat că este o problemă de conștiință și că fiecare are libertatea de a vota așa cum îi dictează propria conștiință. Și eu am făcut publică poziția mea pentru că sinceritatea este indispensabilă în viața publică”, a mai spus el.

Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit sâmbătă că a votat ”DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV. Declarația sa a stârnit o vie dezbatere pe rețele de socializare, cu argumente care au aprobat sau criticat afirmațiile reprezentantei USR.

Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost prima care a atacat-o pe colega Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung Muscel. ”Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească, cum să intervină statul în familii. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că n-ai ce căuta în nicio funcţie publică”, a spus Clotilde Armand.

Și copreşedintele partidului REPER, Ramona Strugariu, a declarat că nu are o problemă cu faptul că Lasconi a votat “Da” la referendumul pentru familie, ci cu faptul că în aceste condiţii ea este cea care deschide lista candidaţilor la europarlamentare pentru USR, formațiune care face parte din cea mai liberală familie europeană şi a unui grup politic care apără drepturile omului în fiecare zi. ”Se numeşte ipocrizie politică şi este exact lucrul care i-a demotivat şi descurajat pe oameni în a mai face pasul spre politică”. ”E exact aceeaşi minciună care ne-am scăldat şi până acum. Dacă aş fi în locul ei, nici n-as mai candida”, a spus Strugariu.