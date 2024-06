Lucrările la CET Titan încep anul acesta. Centrala va fi finalizată până la începutul anului 2027

Lucrările la CET Titan încep ”cât de curând” anul acesta, iar centrala ar urma să fie finalizată până cel târziu la începutul lui 2027, a anunţat, luni, Iulian Offenberg, director general Titan Power, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

„Termenul estimat pentru demararea lucrărilor este cât de curând posibil. Anul acesta am vrea să începem demolarea completă în partea din spate, urmând ca la anul să urmeze construirea efectivă. Deci, după ce facem partea de dezafectare, trebuie să separăm clădirile, pentru că ele sunt unite, şi o facem cu grijă, astfel încât să nu se afecteze clădirile care rămân, după care urmează să amenajăm şi să începem construcţia propriu-zisă, în paralel cu comanda pentru echipamente şi, la sfârşit, în termen de doi ani, 2026, ultimul trimestru – începutul lui 2027 practic urmează să calificăm centrala şi ea să producă şi să furnizeze energie electrică şi energie termică în inelul de nord-est al Capitalei, respectiv în reţeaua de nord-est, partea de termie către cei de la Termoenergetica. Centrala va fi complet automată, punctele vor fi complet automate, practic oamenii se vor ocupa de mentenanţa centralei şi ca aceasta să funcţioneze în bune condiţii. Va fi foarte modernă, va beneficia şi de un centru pentru pregătirea tinerilor energeticieni”, a detaliat Iulian Offenberg.

Potrivit acestuia, în acest moment există autorizaţia de desfiinţare, compania are aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică, avizul de racordare la reţeaua de gaz, iar autorizaţia de construire urmează să fie eliberată în următoarele zile de către primărie.

La rândul său, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, prezent la conferinţă, a precizat că documentaţia a fost trimisă la minister de săptămâna trecută, iar semnarea contractului ar putea avea loc în următoarea lună.

Potrivit unui comunicat a Ministerului Energiei, CET Titan va fi o centrală complet automatizată care va fi echipată cu cinci grupuri motor-generator (Hydrogen Ready), având o putere electrică instalată de până la 50 MWe, respectiv o putere termică instalată de până la 40 MWt (34,4 Gcal/h). Poate utiliza atât gaz metan, cât şi amestec cu hidrogen, configurând în Titan cea mai modernă şi flexibilă soluţie pentru o instalaţie automatizată integrată în sistemul de termoficare şi energetic din estul capitalei.

Astfel, prin proiectul unei noi centrale electrice de termoficare în cogenerare de înaltă eficienţă (Combined Heat and Power) – CET Titan Bucureşti devine primul proiect de acest tip din ultimii 15 ani în capitala României.

Ministerul Energiei, prin Fondul pentru modernizare, va putea finanţa proiectul cu 40 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, din totalul cheltuielilor de 70 de milioane de euro.

„Mesajul nostru este categoric şi limpede: sistemul de termoficare din Capitală are viitor, este cel mai eficient posibil şi cel mai puţin poluant în raport cu toate celelalte opţiuni pe care le avem în acest moment. E un proiect care a fost în atenţia mea şi a echipei mele încă de la începutul mandatului. CET Titan este o şansă şi pentru bucureşteni să aibă acces la apă caldă şi căldură într-un mod mai predictibil. Va deservi 10.000 de apartamente cu apă şi căldură şi peste 20.000 de puncte de consum cu energie electrică. Am spus că în următorii patru ani de zile vom reduce facturile bucureştenilor la jumătate prin aceste soluţii concrete: fuziunea Elcen – Termoenergetica; modernizarea reţelei de termoficare – 590 de milioane de euro disponibili prin Fondul de Modernizare la Ministerul Energiei; modernizarea CET-urilor; branşarea CET-urilor direct în reţeaua Transgaz – CET Vest este primul pe listă, până la finalul acestui an; şi valorificarea energiei geotermale, pentru care deja avem în lucru studiul de fezabilitate, susţinut de departamentul pentru energie din SUA”, a spus Sebastian Burduja, citat în comunicat.

