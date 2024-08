Luăm sau nu câinele cu noi la mare? Ce spune legea și ce spun medicii

România s-a mutat la mare, cum spune zicala, „cu cățel și cu purcel”. La propriu. Plajele au devenit arhipline în minivacanța de Sfânta Maria, iar cine nu a avut cu cine să lase câinele, l-a luat si pe el pe litoral.

Accesul câinilor pe plajă este reglementat expres din 2022.

„Accesul persoanelor fizice însoțite de animale de companie, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, este permis oricând în afara sezonului estival. Pe durata sezonului estival, accesul este permis numai cu acordul operatorilor de plaje”, se arată în Legea privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Același text mai arată că acolo unde operatorii de plaje permit accesul pentru câini, aceștia trebuie ținuți în lesă, iar proprietarii sunt obligați să aibă la ei pungi, să curețe mizeria după animale și să o arunce la gunoi.

Înainte de a porni la drum, cel mai sigur este să faceți o minimă documentare. Cu un simplu telefon puteți afla dacă pe plaja unde vreți să mergeți există restricții pentru animale.

Anca Stoenescu pleacă peste tot în concedii împreună cu Lord, un ciobănesc belgian malinois de nouă ani.

„Nu pot să mă plimb cu Lord pe malul mării, că ajung în zona publică, unde nu am voie. Am dat de o grămadă de oameni care comentau. Nu te dă nimeni afară de pe plajă, dar te văd și sună la poliție, mai ales când ai câine de talie mare. Sunt plaje private unde te lasă. Noi am fost la Mamaia, era plină plaja de toate felurile de câini și singura rugăminte a fost să îi ținem în lesă.”

Medicii spun că cine vrea să ia câinele la plajă, trebuie să îl pregătească din timp, astfel încât să nu îl traumatizeze.

„Trebuie să ne asigurăm că animalul a fost stimulat fizic și mintal, ca să aibă dispoziția să stea lângă noi: să îl ducem la alergat, de exemplu, să își consume energia. Trebuie să nu îl ținem în soare la orele prânzului, pentru că pielea câinilor este mai subțire decât a oamenilor, deci, și mai sensibilă, mai ales dacă și blana este tunsă scurt. Și, pe cât posibil, să îngrădim cumva zona unde stă, astfel încât să nu se simtă expus din toate direcțiile ”, explică Vlad Vancia, psiholog canin.

Dacă animalul se va speria, la întoarcerea acasă comportamentul lui s-ar putea schimba în rău, avertizează specialiștii. „ Stăpânul își cunoaște animalul și știe cum va reacționa. Nu e nimic rău dacă nu te duci cu câinele pe plajă. Dacă nu e pregătit, mai bine să nu meargă. Dresajul și socializarea ajută și putem pregăti câinele pentru concediul de anul viitor”, mai spune Vlad Vancia.

Cine nu ține câinele în lesă, pe plajă, poate fi amendat cu 100-1 000 de lei, iar cine nu strânge mizeria după patrupedul poate plăti 1 000-10 000 de lei.