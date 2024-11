Locul ocupat de FCSB după victoria cu Midtylland – Cum arată clasamentul complet din Europa League

FCSB a trecut joi seara, scor 2-0, de Midtylland, campioana din Danemarca, iar la jumătatea drumului din faza grupelor se află pe locul 8, unul care aduce calificarea directă în optimile Europa League.

Florin Tănase (minutul 18) și Daniel Bîrligea (minutul 46) au marcat golurile unei victorii foarte importante pentru campioana României.

Cu 9 puncte acumulate după patru etape, FCSB se află pe un onorant loc 8, ultimul care asigură calificarea directă în optimile Europa League.

Momentan, sub campioana României se găsesc formații cu nume precum Lyon (locul 9), Manchester United (locul 15), AS Roma (locul 20) sau FC Porto (locul 22).

1 Lazio 12 puncte

2 Ajax 10

3 Galatasaray 10

4 Frankfurt 10

5 Anderlecht 10

6 Bilbao 10

7 Tottenham 9

8 FCSB 9

Rezultatele obținute de FCSB în campania din Europa League

Au rămas de disputat

De știut

Cum arată clasamentul la comun din Europa League după patru etape disputate

