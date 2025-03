Liverpool, Barcelona și Bayern joacă miercuri în optimile Champions League – Programul tv

Miercuri vor putea fi văzute la treabă în optimile Champions League nume importante de pe Bătrânul Continent precum Barcelona, Bayern, Liverpool, PSG sau Inter.

Ziua de fotbal va fi deschisă de Feyenoord și Inter, de la ora 19:45.

Vor urma de la 22:00 celelalte trei dueluri ale zilei: PSG vs Liverpool, Benfica vs Barcelona și Bayern vs Leverkusen.

De la ora 19:45

Feyenoord – Inter / Digi 1, Prima Sport 1

De la ora 22:00

PSG – Liverpool / Digi 1, Prima 1

Benfica – Barcelona / Digi 2, Prima 2

Bayern Munchen – Bayer Leverkusen / Digi 3, Prima 3

MATCHDAY in the @ChampionsLeague 💫🔴 We head to PSG in the first leg of our Round of 16 match-up 👊🇫🇷#WalkOn | #UCL pic.twitter.com/nRan6KgHDZ — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025

💙❤️HOY ES UN PARTIDO CLAVE PARA EL FC BARCELONA! 🇪🇺🏆El FC Barcelona se juega el pase a los cuartos de final de la UCL ante el Benfica 🦅 VAMOS BARÇA! ❤️💙#RoadToMunich #UCL #FCBarcelona #ChampionsLeague pic.twitter.com/dmU3kM1I7T — 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 𝙐𝙉𝙄𝙊𝙉 ❤️💙 (@BLAUGRANAUNION_) March 5, 2025

Optimi Champions League

Club Brugge – Aston Villa 1-3

Dortmund – Lille 1-1

Real Madrid – Atletico Madrid 2-1

PSV – Arsenal 1-7

1-7 Bayern Munchen – Bayer Leverkusen

Feyenoord – Inter Milano

PSG – Liverpool

Benfica – Barcelona

Cum vor arăta sferturile Ligii Campionilor

PSG / Liverpool vs Brugge / Aston Villa

PSV / Arsenal vs Real / Atletico

Benfica / Barcelona vs Dortmund / Lille

Bayern / Leverkusen vs Feyenoord / Inter

Semifinale

PSV / Arsenal vs Real / Atletico – PSG vs Liverpool vs Brugge / Aston Villa

PSG vs Liverpool vs Brugge / Aston Villa Benfica / Barcelona vs Dortmund / Lille – Bayern / Leverkusen vs Feyenoord / Inter

Champions League 2024/2025, programul până la marea finală de pe 31 mai

Optimi: 4/5 martie turul – 11/12 martie returul

Sferturi: 8/9 aprilie turul – 15/16 aprilie returul

Semifinale: 29/30 aprilie turul – 6/7 mai returul

Finala: 31 mai, Allianz Arena, Munchen.