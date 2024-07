LIVEBLOG Ziua marelui meci România – Olanda, ora 19.00. Toate informațiile despre naționala lui Iordănescu

Naţionala de fotbal a României joacă marţi contra Olandei de la ora 19.00 pentru calificarea în sferturi la Euro 2024. Meciul are loc la Munchen și va fi transmis LIVETEXT de G4Media și la tv de Pro TV.

Ora 11.38: Cei mai importanți jucători ai Olandei:

Virgil van Dijk (32 de ani): căpitanul echipei și unul dintre cei mai buni fundași din lume. Joacă la Liverpool FC și a câștigat tot ce se putea câștiga la nivel de club. E un colos greu de depășit în duelurile fizice (1,93 m și 92 kg)

Stefan de Vrij (32 de ani): fundaș central, joacă la Inter Milano, proaspăt campion al Italiei

Nathan Aké (29 de ani): fundaș, joacă la Manchester City și e una dintre marile descoperiri ale lui Pep Guardiola, care l-a transformat într-un star global

Xavi Simons (21 de ani): atacant în mare formă, joacă la Paris Saint Germain

Memphis Depay (30 de ani): unul dintre marile talente ale generației sale, niciodată nu și-a atins însă potențialul. A trecut pe la FC Barcelona, Manchester United și Atletico Madrid, dar acum e în căutarea unei noi echipe

Ora 11.35: Mii de suporteri români s-au strâns deja în Munchen și așteaptă începerea meciului. Zidul Galben format din zeci de mii de suporteri tricolori a impresionat la toate cele trei meciuri jucate până acum de România în Germania

Ora 11.32: Naționala Olandei e într-un moment delicat după ce a terminat pe locul al treilea în Grupa D în urma unei înfrângeri dureroase cu 3-2 în fața Austriei. „Poate că ne supraestimăm”, a declarat după acel meci căpitanul Virgil van Dijk.

Cu toate acestea, toate publicațiile internaționale dau Olanda ca favorită certă în fața României, dată fiind diferența mare de valoare între cele două loturi și experiența superioară a olandezilor în competiții internaționale la nivel de echipă națională și la nivel de cluburi.

Ora 11.30: România are un bilanț negativ cu Olanda: am câștigat doar unul din cele 14 meciuri împotriva Portocalei Mecanice și am pierdut singura confruntare anterioară la un turneu final cu 0-2 la EURO 2008.

Ora 11.25: România are o absență importantă – fundașul stânga Nicuşor Bancu, suspendat din cauza cumului de cartonaşe. El va fi înlocuit, cel mai probabil, de Deian Sorescu.

Context

România a ocupat locul 1 în grupa E, în timp ce Olanda s-a clasat pe locul 3 în grupa D. Naționala României e condusă de Edi Iordănescu, în timp cea olandeză de Ronald Koeman, în vârstă de 61 de ani. Olanda ocupă locul 7 în clasamentul FIFA, iar România – locul 47.

Munchenul a adus noroc României în primul meci, câștigat cu 3-0 în fața Ucrainei în prima etapă a grupei E.

Meciul va fi condus de arbitrul de centru Felix Zwayer (GER), asistat de Stefan Lupp, Marco Achmuller (GER).