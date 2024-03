LIVE VIDEO Alexei Navalnîi, înmormântat la cimitirul Borisovskoie din Moscova, în prezența părinților săi / Mulțimi de oameni mărșăluiesc și scandează în drum spre cimitir / Primele imagini cu sicriul deschis al opozantului rus / Kremlin: Orice adunări neautorizate încalcă legea

UPDATE 16:04 Mulțimea scandează „nu războiului” lângă cimitirul unde a fost înmormântat Navalnîi

Mulțimea adunată în apropierea cimitirului unde a fost înmormântat vineri liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a strigat o serie de sloganuri împotriva Kremlinului și a ofensivei sale în Ucraina, transmite AFP.

„Nu războiului!”, a strigat mulțimea, alături de „Jos puterea criminalilor!” și „Nu vom ierta!”, în condițiile în care mulți dintre susținătorii lui Navalny îl acuză pe președintele rus Vladimir Putin de moartea principalului său critic.

Moscow today: people are chanting “not to war” on the day of Aleksey Navalny’s funeral. People hug #Navalny’s mother, who is crying and say: “Thank you for your son.” pic.twitter.com/558EOW1SB9

— Anna Nemtsova (@annanemtsova) March 1, 2024