‘Nu știu cum să trăiesc fără tine’ – mesajul Iuliei Navalnaia, la înmormântarea soțului său

Văduva lui Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a postat pe rețeaua socială X un mesaj de adio pentru soțul ei decedat.

Iulia Navalnaia nu a fost prezentă la înmormântarea principalului opozant al lui lui Vladimir Putin.

Iată mai jos mesajul postat de aceasta pe X:

“Lioșa (diminutivul de la Alexei), îți mulțumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar și în ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susținut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar și din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine.

Nu știu cum să trăiesc fără tine, dar voi încerca să te fac acolo sus să te bucuri pentru mine și să fii mândră de mine. Nu știu dacă voi reuși sau nu, dar voi încerca.

Ne vom întâlni cu siguranță într-o zi. Am atât de multe povești nespuse pentru tine și am atât de multe cântece salvate pentru tine pe telefon, cântece stupide și amuzante, în general, ca să fiu sinceră, cântece teribile, dar sunt despre noi, și am vrut atât de mult să te las să le asculți. Și am vrut atât de mult să te văd cum le asculți, cum râzi și apoi cum mă îmbrățișezi.

Te iubesc pentru totdeauna. Odihnește-te în pace”.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024