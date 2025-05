LIVE TEXT VIDEO LIVE TEXT VIDEO Dezbatere la Euronews/ George Simion: Cursul leului era preconizat să treacă de 5 lei, sunt acuzat pe nedrept/ Nicușor Dan: Nu reușiți să proiectați încredere, doar haos

Candidații calificați în turul doi al alegerilor prezidențiale, George Simion și Nicușor Dan, participă joi seara, de la ora 20, la o dezbatere televizată la Euronews România.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

G4Media.ro transmie live text principalele declarații. Emisiunea poate fi văzută live și pe Youtube

Cele mai importante declarații și momente din emisiunea moderată de Andra Miron și Monica Mihai.

Formatul dezbaterii este agreat clasic, opt teme importante. Întrebări pentru ambii candidați din partea moderatorilor, poate urma o întrebare de follow up din partea candidatului și răspuns de un minut. La fiecare temă jurnaliștii Euronews vor adresa și ei întrebări. Există și momentul susținătorului, care va adresa un mesaj sau a unei întrebări. Apoi runda întrebărilor reciproce, un minut de răspus și întrebarea de follow up. Fiecare candidat va extrage o categorie profesională căreia îi va adresa un mesaj. Apoi discursurile finale.

Candidații se prezintă.

George Simion: Președintele României trebuia sa fie altcineva conform votului poporului român, chiar dacă susținătorilor Nicușor Dan nu le place realitate. Sunt aici pentru democrație, pentru întoarcerea la ordinea constituțională. Mergem înainte cu poporul și pentru popor. Celor cărora nu le place democrație, vor să manipuleze, le transmitem un singur lucru. Să-și respecte propriile teme și sloganuri electorale. România trece prin crize suprapuse. Prin această dezbinare nu vom reuși să menținem unitatea. Voi acționa pentro o Românie liberă, democratică, care să ofere bunăstare propriilor cetățeni. Suntem o țară bogată, din păcate avem o populație sărăcită. Este datoria noastră să ridicăm țara de jos, să ne respectăm unii pe alții.

Nicușor Dan: România are un uriaș potențial, are oameni muncitori de bun simț, Români care ne fac cinste în diaspora. Are mari firme, persoane care se bat de la egal la egal cu cei mai buni din lume. A lipsit un sistem politic ca toată această energie să se manifeste, un liant, ăsta e rolul președintelui să aducă România acolo unde o merită. Ce au făcut înainte în viața lor profesională oamenii care vin să le ceară votul. Și dreptatea, în ce măsură oamenii care vin să le ceară votul azi le dau garanția că se vor lupta pentru dreptatea românilor.

Realizator: Stabilitatea economică și nivelul de trai. Întrebare comună: Suntem într-un moment de cotitură, euro a crescut, urmează o perioadă economică dificilă. Din documentul PNRR și FMI se prefigurează creșteri de taxe, la TVA, recomandarea FMI ar fi chiar de 25 la sută la anul. Cotele reduce vor rește de la 5 la 9%, potrivit FMI de la 10 la 19%. Care este strategia dvs pt stabilizarea economiei?

George Simion: Cursul leu euro a fost ținut în frâu la noi și în Polonia și în țări care nu au intrat în zona euro. În aceste zile am fost acuzat pe nedrept. Mai lipsea să fiu acuzat de nealegerea noului Papă. Am avut un guvern care în mare parte stă în spatele lui Nicușor Dan, vinovat pentru un deficit bugetar record, 9, 3% oficial dar știm că e mai mare. Eliminarea oamenilor incapabili din fruntea Guvernului, un plan de măsuri concrete reprezintă alternativa la creșterea taxelor care nu presupune decât austeritate. Din cauza știrului de alegeri aceste măsuri au fost amânate, și-au bătut joc de toți pensioarii, când amantele lor pilele, prietenii lor sunt acolo în fruntea statului și contribuie la mărirea datoriei naționale și faliment. Acest curs era preconizat să treacă de 5 lei cum a anunțat guvernatorul Isărescu.

Nicușor Dan: Noi am venit aici la o dezbatere politică dar să nu o dăm în politicianist. Afirmația că guvernul e în spatele meu e politicianistă. Domnul Simion e în alilnață cu PSD la București, la Suceava, la Prahova.

George Simion: Domnul Viziteu este în primăria din Bacău unde avem o alianță cum avem și lasectorul 2, la CGMB este o majoritate din pNL, PSD și PPUSL. Doar pentru că nu ama cceptat corupția la alcătuirea Consiliului General, pentru că dl Nicșuor Dan a făcut oferte interesante.

Nicușor Dan: Sunt doi viceprimari votați de AUR.

Nicușor Dan: Sunt cineva care înainte de a promite a făcut. Am găsit o datorie trei sferturi din bugetul anual și azi avem un rating peste ratingul național. Am avut o politică guvernamentală nesăbuită și sunt patru lucruri: absorbția fondurilor europene, marea evaziune fiscală, limitarea cheltuielilor nesăbuite, eliminarea pilăraiei din companiile de stat. Mă îndrept către domnul Simion. Creșterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă Simion: vorbește de naționalizare, de turul doi înapoi, de antichpate. Ăsta e motivul pentru are mediul financiar nu are încredere, petnru care a crescut cursul, pentru care oamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor, facturi mai mari. Nu reușiți să proiectați încredere, nu reușiți să proiectați decât haos.

George Simion: Eu speram din suflet că acest contracandidat nu va folosi tehnici de manipulare. A spus publicului că voi da profesori afară, o mare minciună și că pregătesc alegeri anticipate. Nu mai am ce disscuta cu acest domn de lângă mine, voi discuta cu poporul român.

Realizator: 49, 7 dintre români erau expuși riscului de sărăcie.

Nicușor Dan: Toate lucrurile vin din bani, statul aruncă cu bani. Cum trebuie să echilibreze? Să dezvolte economia, aduce bani. Statul trebuie să-și extindă să aibă grijă de abandonul școlar. Masă caldă, transport, a vedea acele condiții ca copilul să poată să ajungă la școală. Trebuie să ne ducem la îngrijirea în comunitate. Trebuie să popularizăm ca victimele violenței domestice pot să aibă acces la un loc unde să stea, și extinderea rețelei pentru victimele violenței domestice. Toate astea înseamnă bani, trebuie să ne concentrăm pentru a elimina risipa statului.

George Simion: Eliminați pilele, sinecurile amantele din administrația locală. Eu nu încurajez numărul de asistați social, românii au nevoie de locuri de muncă bine plătite. Transformarea resurselor naturale în prosperitate pentru români. Fără un sector energetic nu există locuri de muncă stabile. Ajutoarele le dă sub formă de umilință pentru român. O treime e în risc de sărăcie și excluziune socială. Nimeni nu se concentrează pentru a elimina disparitățile sociale. Acestea nu vor fi eliminate cu tichete. Trebuie să reindustrializăm țara, nu pentru amantele, sinecurile în diferentele companii municipale sau naționale.

Nicușor Dan: Eu mă preocup de București de 20 de ani, pe mine m-au votat bucureștenii cu 40 la sută. Dl Simon se preocupă Basarabia de 20 de ani, l-au votat 10% din basarabeni.

George Simion: Contracandidatul vrea să provoace. Nu ar trebui să separăm românii sub nici o formă. sunt aproape 4 milioane care au avut încredere în mine. El a participat la lovitura de stat din 6 decembrie.

Nicușor: Vorbiți de politicianism.

Simion: Vrem să știm de ce persoanele în scaun cu rotile vin să își ceară în drepturile în București.

Nicușor: Dl Simion se adresează la pesoană nepotrivită. Asta este domnul Ciolacu. Noi am avut unr eferendum, să plătim persoanele cu dizabilități, dl Ciolacu nu a transpus acest referndum și nu au fost bani.

Simion: Deci nu se poate. Persoanele cu dizabilități trebuie să sufere. Primesc 960 de lei.

Realizator: Peste 4 milioane de români trăiesc în străinătate. Ce reform veți face pentru întoarcerea lor în România?

Simion: Avem o mare prb cu piața forței de muncă, asta o cunosc antreprenorii. Sunt peste 6 milioane care lucrează peste hotare, fondurile UE nu trebuie să meargă către Ucraina ci către cetățenii europeni, pentru rezolvarea acestei probleme pe piața forței de muncă. Ne îngrijorează pierderea locurilor de muncă pentru români. vin cetățeni din lumea a treia iar ai noștri pleacă peste hotare. Cunoaștem modelul polonez, avem cei mai buni experți.

Nicușor: Am o impresie foarte bună despre românii din diapsora. Lucrează într-un mediu competitiv, performează. Am fost la Madrid și au spus că dacă au de ales între o firmă de români și spanioli, aleg o firmă de români că sunt serioși. Au revendicări concrete: serviciile consulare. Un oficial român se duce acolo și are o discuție nu sunt băgați în seamă. Se întorc în România, nu este cineva care să-i ghideze în hățișul birocratic. Cel mai important lucru pe care îl vor e că ei să știe că statul român există acolo. Ei nu sunt reprezentați suficient în parlamentul României, în general relația lor cu autoritatea este insuficientă. Cursurile de limbă sunt insuficiente, noi nu trebuie să-i convingă să vine acasă, ,dar trebuie să facem mdin România țara în care să se simtă confortabil inclusiv sistemul medical.

Întrebări de la jurnaliști. Euro sare de 5 , 12. Prezentați-ne concret cu vă veți îndeplini promisiunile din Planul Simon, locuințe de 35 mii de euro și case la un leu pentru românii care se întorc.

Simion: E o mare problemă felul în care sunt răstălmăcite lucruri. Planul Simion intenționez să-l respect, presupune măsuri concrete. Sunt sigur că ați fost cu toții în Spania, Italia ați văzut programe de repopulare, proiecte case la 1 euro, case date tinerilor. Eu pun accent pe tineri, pe fondul locativ. Când apar politicieni care încearcă să introducă frica prin intermediul televiziunilor plătite din bugetul de stat, se dau bani cu nemiluita către presă pentru a minți și distorsiona realitatea. Banii trebuie să mearcă către pensii, către alocații, nu către sinecuri. Trebuie începută o reformă de sus. În 2009 poporul român a ales Parlament din 300 de parlamentari. Reducera chelutielilor, pe care televiziunile au încercat să inducă frică prin astfel de tentative de manipulare.

Nicușor: Până la urmă a fost sau nu plan de marketing ăsta cu case de 35 de mii de euro.

Simion: la fel ca și mersul dvs la coafor pentru a vă tunde a fost plan de marketing. Acest program din punct de vedere al dezvoltării urbanistice este vital ca românii să nu mai plece peste hotare.

Nicușor: Când mă duc la coafor nu stau zeci de mii de oameni la coadă și nu dau speranțe false.

Simion: Vorbim aici de voință și putirință. El vrea să mearrgă la coafor, noi construim case.

Trei măsuri pentru un trai mai bun al românilor.

Nicușor: Primele trei măsuri vor fi unu o discuție rațională despre deficit și despre cum putem să ieșim din această previziune sumbră de TVA, 25 la sută. Eu cred că România are spațiul să ajungă la 7% deficit în 2025, a doua chestiune este unde suntem cu înzestrarea armatei și putem să vorbim de 2, 5 % din PiB și al treilea lucru, care este guvernul care va face reformele necesare pentru România în următorii trei ani și jumătate.

Simion: Contra-candidatul meu dezinformarează. Ar fi cazul să nu mai sperie muncitorii, antreprenorii.

Nicușor: Unii vor să sprijine Republica Moldova, alții nu vor.

Simion: Unii vor să se unească cu Republica Moldova pentru a repara o nedreptate istorică.

Realizator: Ați sprijini Ucraina la consliul European?

Nicușor: Fără discuție. Îmi doresc ca războiul din ucraina să se termine cu o pace justă, altfel dăm drumul la alte tensiune teritoriale. Fără discuție da, participarea României la programul de reînarmare al UE și o negociere corectă, echilibrată pentru ca banii pt înarmare să fie aduși în România pentru a se dezvolta economic. Legat de Consilul European este securitatea cibernetică și războiul hibrid al Rusiei. România trebuie să insiste f mult.

Simion: Țara mea este România. Voi vota numai în concordanță cu interesul națiunii române, ,fără a prioritiza alte state. Cred că elevii români, fermierii români trebuie să aibă prioritate. Poziția nostră față de războiul de agresiune este neutralitate, nu escaladarea cu arme, alinerea perfectă la administrația Trump, partenerul nostru strategic. Pentru apărare avem NATO, nu UE. uniunea are alte atribuții, nu securitatea.

Nicușor: Fiecare mebru în consiliul european are un drept de veto. domnul Simion spune că dacă Europa votează un sprijin militar România se va opune?

Simion: Ar fi fost niște candidați mai bine pregătiți care înțelegau mai bine din prima. Voi pune interesele României pe primul plan. Sunt 27 de state ale UE care compun uniunea. Pozițianoastră trebuiesă fie în acord cu interesele noastre naționale, nu în genunchi ca înaintașul dvsKlaus Iohannis.

Nicușor: Mi-e clar, cu România condusă de Simion, va bloca sprijinul UE pentru Ucraina.

Simion: Se pare că domnul Nicușor nu a înțeles. Eu în Consiliul European voi reprezenta Românii, doar că românii nu vor mai da nici un leu pentru altă țară și se va concentra pe propria populație.

Cei doi candidați sunt întrebați dacă Vladimir Putin ar trebui arestat pentru crime de războii

George Simion: Vladimir Puțin trebuie arestat pentru crime de război, dar nu și premierul israelian Netanyahu.

Moderatori: Cum ar participa România la reconstrucția Ucrainei?

Simion: Rusia se hrănește din haos și menținerea de conflicte înghețate. Ucraina are nevoie de noi, nu noi de ea și trebuie să respecte dreăturile românilor care trăiesc acolo. Ne dorim o compensare pentru participarea le efortul de război. Pentru sistemul Patriot donat de Iohannis și alte cheltuieli făcute de români trebuie să beneficiem de reciprocitate

Nicușor Dan: Pentru ca Ucraina să obțină o pace justă are nevoie de sprijinul țărilor occidentale inclusiv al României, pentru securitatea noastră.

George Simion: Pace, nu război. SUA doresc un armistițiu și să nu mai hrănim complexul militaro-industrial. Nu vom recunoaște viitoare granițe impuse. Fc un apel pentru mame să-și protejeze copii și să nu-i trimită la război

Nicușor Dan: Aici e politicianism, să spui că dacă te aperi, vrei război. Nui, este pentru a preîntâmpina un război și pentru a proteja mamele la care dl Simion face apel populist

Nicușor Dan: România e model de bune practici față de minorități, inclusiv față de minoritatea maghiară. Un simbol al unei autornomii teritoriale nu ar trebuie să fie permis la reuniuni oficiale.

Simion: Trebuie să înțeleagă toți etnicii maghiari că sunt cetățeni buni, cei care ne învrăjbesc gratuit să meargă la lada de gunoi. Sunt oameni care vor să meargă pe direcția Macron și a globaliștilor în loc să meargă pe direcția conservatoare, sănătoasă. Îl respect pe președitnele FIDESZ și premierul Ungariei Viktor Orban, multe din politicile sale nu toate vor fi politică de stat și în România. Acum este timpul unei Europea a națiunilor, creștine, vom lupta pentru dreptul nostru la a fi cetățeni europeni. Românii și maghiarii sunt cetățeni cu drepturi depline ai UE.

Nicușor Dan: Ani la rând mai multe galerii de fotbal au scandat lozinci împotriva minorității maghiare, vreau să îl întreb pe dl Simion dacă era pe acolo.

Simion: vreau să îi amintesc lui Nicușor că era anti-LGBT, acum trebuie să ne respectăm toți concetățenii.

Parteneriatele strategice

Simion: Am muncit mult pt NATO, nu vor scăpa de noi așa ușor. UE este în proiectul orginiar un spațiu comun, mă voi lupta pentru români să fie cetățeni cu drepturi depline în UE și împotriva ideii că trebuie să avem o armată europeană. Pentru apărare există NATO, care a furnizat pace și securitate după modelul pax americana. Dacă există un lucru care a funcționat, voi milita pentru această unitate, nu pentru crearea a două falii geopolitice distincte, nu pentru intrarea UE și SUA într-un conflict inutil care nu va avea alte victime decât cetățenii români și din estul europei.

Nicușor Dan: România trebuie să contribuie parteneriatul cu SUA și să îl consolideze. România trebuie să rămână în NATO și să fie de acord inclusiv cu cheltuieli militare. România trebuie să fie un membru activ în UE, aici are niște obiective care trebuie să și le negocieze în perioada următoare, programul multianual, aderarea Moldovei și din Balcani.

Simion: ce persoane din administrația de la Washington cunoaște cu cine este prieten.

Nicușor: Nu-l cunosc f bine pe Donald Trump, însă cred că un lucru nu apreciază Trump: slugărnicia. Nu apreciază lideri UE care au dat fuguța la Washington să ia o șapcă cu Donald Trump.

Simion: Giorgia Meloni este apreciată. pe cine cunoașteți din UE, lăsați-l pe Trump dacă nu-l cunoașteți așa de bine.

Nicușor: Vă dau un citat: Meloniesrte un falsnaționalist, este un virus. Citatuil aparține lui Călin Georgescu. Vă întreb. Are dreptate dl Călin Georgescu sau vă deziceți de el?

Simion: Spre deosebire de multe persoane, eu nu mă dezic de poporul român. Ca să îmi adresați întrebări cu teme false, ,va trebui să îmi răspundețila întrebare. Pe cine cunoașteți din SUA și UE. Răspunsul este: pe nimeni. E interesant că vorbește domnul de izolaționism. Ne acuză pe noi că suntem izolaționiști.

Propaganda rusă: minoritățile din Ucraina nu au drepturi. Ce măsuri propuneți pentru a combate narațiunile false?

Nicușor Dan: Autoritățile române nu au fost pregătite pentru războiul hibrid. Colaborarea statului român cu firme românești care sunt lideri mondiali în domeniul securității cibernetice. Statul român nu a apelat la specialiști. Al doilea rând, trebuie să apelăm la experiența fraților noștri din rep Moldova, ei au fost supuși unui atac hibrid. Au reușit să facă față, Românianu a reușit. Colaborarea în cadrul UE și NATO pe război hibrid.

Simion: Înainte să ne preocupăm de securitatea cibernetică a Ucrainei trebuie să pronunțăm un nume Eugen Pătraș, cel care a depus la Kiev dosarul Patriarhiei ortodoxe române, pentru ca această unitate de cult să fie recunoscută. Pedeapsa a fost expulzarea. Nici acum Kievul nu a recunoscut Patriarhia română. Sunt multe probleme acolo. legat de securitatea cibernetică. Pe mine mă preocupă pornografia infantilă care ne atacă copiii zi de zi. Anton Rog de la Cyber Int, trebuie să facem curățenie în aceste instituții, vin cu compuneri în CSAT. Haideți să vedem dacă instituțiile statului ne apără, ne protejează, în primul rând pe noi, pe cetățenii români.

Jurnalist către Simion: Erați liderul Acțiunii 2012, ați militat pentru unirea cu Moldova. Erați înconjurat de voluntari care au început să scrie pe FB. Elena Podoleanu volunar spune citez George Simion avea rușii în spate atunci când cerea unirea. Acum sunteți indezirabil în Moldova și Ucraina. Cum veți gestiona relația cu cele două țări, cum le răspundeți voluntarilor?

Simion: Domnul Vitalie Cojocari mă aștept ca întrebările dvs să nu fie părtinitoare. Sigur că toată lumea caută să discretiteze. Nu am văzut membri USRsă fie întrebați, au mers zeci de jurnaliști de investigații să ceară persoanelor cu care am colaborări să mă denigreze. Am condus organizații de zeci de mii de persoane. România a suferit de pe urma unui rapt teritorial. Când populațiade pe ambele maluri ale prutului vor dori să facă un stat, soluția este unirea nu soluții surogat. Relația cu Ucraina, ei au nevoie de ajutorul nostru, nu noi de ajutorul lor. Un proces de judecată ar trebui să dea un termen interdicției, am fost persecutat de la Vladimir Voronin la Igor Dodon.