VIDEO Președintele Nicușor Dan, prima conferință de presă la Cotroceni: Îmi doresc ca evaziunea fiscală să fie o prioritate pentru SRI / Ne dorim ca luni să avem o primă schiță a programului de guvernare / De ani de zile plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare / Imediat ce terminăm cu formarea guvernului Justiția va fi principala mea preocupare

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în prima conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că evaziunea fiscală, “o chestiune de securitate națională”, trebuie să fie o prioritate pentru Serviciul Român de Informații, al cărui rol trebuie să se “oprească la a furniza aceste informații către ANAF și parchete”. “Un director civil al SRI poate avea asta ca principală misiune. Să nu mai ajungem să avem o interferență a serviciilor mai mult decât este cazul”, a spus șeful statului.

“Evaziunea fiscală este deja în strategia națională de securitate. Ceea ce noi trebuie să facem este să fim foarte clari până unde acționează serviciile de informații. Pentru că evaziunea este o chestiune de securitate națională ei trebuie să fie preocupați și să găsească informațiile despre această problemă și totul este ca rolul lor să se oprească la a furniza aceste informații către ANAF și parchete”, a subliniat el.

Președintele a declarat că nu este “deloc mulțumit de procesul anticorupție, sunt zone întregi neglijate de statul român” și că, imediat ce va fi rezolvată “chestiunea deficitului și formarea guvernului”, partea de justiție va fi principala sa preocupare, “inclusiv discuții cu șefii parchetelor, discuții despre planurile de management cu noii șefi de parchete care vor avea un mandat începând cu 2026”.

Conferința de presă s-a încheiat. Cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan:

În primul rând, formarea Guvernului: Am avut ieri discuții individuale cu reprezentanții parttdelor pro-occidentale.

Încă de săptămâna trecută lucrează un grup de lucru pe problema deficitului. A început grupul de lucru pe formarea guvernului

Ne dorim ca luni să avem o primă schiță a programului de guvernare și de-aici să înceapă discuția pe acordul de guvernare

Salut disponibilitatea tuturor partidelor PSD, PNL, USR, UDMR și MInorități de a participa în acest moment la formarea guvernului

Pe de altă parte, faptul că nu am discutat de nume până în momentul ăsta, toate discuțiile au fost exclusiv pe program

În ceea ce privește deficitul, este un grup de lucru constituit săptămâna trecută, lucrează în fiecare zi. O primă schiță își propun să o prezinte liderilor mâine, joi

De-aici va începe discuția politică

Ceea ce vreau să transmit și românilor și mai ales mediului financiar este că suntem serioși, conștienți de faptul că România are un deficit care nu este sustenabil

Și suntem serioși atât în reducerea deficitului cât și în relația cu Comisia Europeană și cu mediul financiar, investitorii

Pe partea externă , în iunie o să avem 10 iunie o vizită a Regelui Spaniei

, în iunie o să avem 10 iunie o vizită a Regelui Spaniei Tot 10 iunie o vizită a noastră la Chișinău, imediat după participare la un Summit în Ucraina, 25 iunie Summitul NATO de la Haga, 26 iunie Consiliul European

Ultimul lucru, pentru că e prima conferință de presă: Au fost foarte, foarte mulți oameni care au contribuit la campania mea în diferite moduri și cărora nu am apucat să le mulțumesc și o să o fac imediat când programul îmi va permite

Întrebări din partea presei

Q: Vedeți necesar în următorii 10 ani o reformă constituțională care să prevadă modificările atribuțiilor președintelui?

Nicușor Dan: Cel puțin în următorii câțiva ani nu. Avem o Constituție, o CCR care a interpretat foarte, foarte multe situații care decurg din textul constituțional, avem un sistem administrativ pe care noi toți ca societate îl înțelegem în momentul ăsta. Problema este ca instituțiile să funcționeze așa cum trebuie să funcționeze. Altfel, în relațiile dintre puterile statutului, dintre diferite instituții suntem clar. Trebuie doar ca statul să funcționeze.

Q: Având în vedere aceste diferențe majore, ce garanții aveți că o viitoare coaliție nu se va destrăma în următoarele 6 luni?

Nicușor Dan: Ce încercăm noi să facem este să avem un program de guvernare și un acord de guvernare complet care să preîntâmpine posibilele discuții ulterioare

Q: S-a avansat acest prag de 10.000 de lei pentru pensii. Ce înseamnă o pensie mare?

Nicușor Dan: ANu pot să vă răspund la întrebarea asta. Poate, nu știu… Ce înseamnă ”mare” în limba română? O pensie de 10.000 de lei e o pensie mare, da

Q: Și ați fi de acord ca pensiile de peste 10.000 de lei să fie impozitate?

Nicușor Dan: Este una din măsurile care e pe masă (impozitarea pensiilor, n.red.)

Q: Ați dat în scris că nu va crește TVA, dar nu ați mai fost așa categoric azi.

Nicușor Dan: Eu pornesc în discuția cu coaliția de la ceea ce am spus în campania electorală.

Q: Mai dați din nou în scris?

Nicușor Dan:: Am dat deja, ce să mai dau (râde, n.red.)

Q: Garantați că nu va crește TVA?

Nicușor Dan:: Tot ce pot să spun e că garantez că pornesc de la asta

Q: Dacă un ministru pleacă dintr-o companie privată, nu are postul blocat.

Nicușor Dan: Depinde de compania privată

Q: Dar posturile din învățământ care sunt blocate și nu mai pot fi ocupate?

Nicușor Dan: O să reflectez. De principiu aveți dreptate. Pe de altă parte, există poziția de ministru, unde nu ai garanția că vei sta 6 luni sau 3 ani

Q: Ați pomenit de institutul de matematică. Din 2016, postul dumneavoastră de cercetător acolo este blocat. Aveți de gând să-l țineți blocat 5 ani? În sens mai larg: Cei care au o carieră politică ar trebui să mai continue? Ne gândim și la exemplele lui Klaus Iohannis și Crin Antonescu

Nicușor Dan: A: Anul trecut institutul a sărbătorit 75 de ani și l-am întrebat pe domnul director dacă poziția asta… nu eram președinte…. dacă poziția mea încurcă în vreun fel și mi-a zis că nu încurcă. O să iau o decizie. Institutul de Matematică are politica asta de a avea inclusiv…. în 1994 când m-am angajat eu mai aveam 4 ani de studii în Franța, deci mi s-a dat acest post fără să fiu acolo și fără să primesc salariu. E politica institutului de a avea 50-60 poziții, deci există o posibilitate…O să reflectez

Q: Vreți să demarați op dezbatere publică în privința rolului CCR și care ar fi deficiențele? Ce modficiări ar trebui aduse legii CCR?

Nicușor Dan: În planul cu care am venit în campania electorală am spus că judecătorii CCR trebuie să fie aleși din judecătorii cu experiență. Mai departe, cred că e nevoie de o dezbatere în societate pe subiectul acesta dar nu în orizontul imediat de timp

Q: Dacă intrăm în război cu Rusia ce le transmiteți femeilor care v-au votat?

Nicușor Dan: Să nu ducem oamenii în scenarii care sunt absolut, absolut ipotetice.

Q: Garantați că nu vom intra în război decât dacă vom fi atacați?

Nicușor Dan: Evident

Q: Privind situația militară, ați avut discuții pentru armata obligatorie?

Nicușor Dan: Nu au existat astfel de discuții și cred că ce este important pentru România e să-și consolideze și extindă corpul de profesioniști.

Q: Ați spus că privind situația economică sunt scenarii. Dar garanții, chestiuni clare există?

Nicușor Dan: A: Așa cum am spus, noi avem un deficit nesustenabil în momentul ăsta. E nevoie și pentru România și pentru finanțatorii noștri e nevoie de un angajament și acest angajament o să vină cu măsuri normative până la 30 iunie.

Q: Ați spus în presa din Polonia că ați vrea să închideți acele site-uri care dezinformează. Cum se poate face acest lucru?

Nicușor Dan: Nu am răspunsul complet la întrebarea asta, doar la partea de ce conținut este fals: Am văzut în ultima perioadă conținuturi absolut false, în mod evident false, în special în zona militară, Ucraina, Rusia. Pentru informații evident false statul român trebuie să acționeze.

Q: Când va fi CSAT?

Nicușor Dan: Nu știu, îmi doresc să fie în cursul lunii iunie.

Q: La începutul lunii iunie expiră plafonarea la gaze și energie. Există îngrijorări că ar crește mult prețurile.

Nicușor Dan: Este una din discuțiile grupului tehnic, va fi comunicat.

Q: Documentul propune hub de securitate la Marea Neagră. Veți solicita să găzduim centrul european?

Nicușor Dan: Da

Q: La summitul B9 de luni ați spus că există îngrijorare în regiunea Mării Negre, inclusiv Moldova. Răspunde viziunea strategică a UE intereselor României?

Nicușor Dan: E o întrebare tehnică la care nu am un răspuns complet în momentul acesta. În opinia mea, există niște lucruri pe care le facem la Marea Neagră, niște parteneriate pe care le avem. În opinia mea, în acest moment, nu avem o strategie clară, a noastră, pentru Marea Neagră, cu care să ne ducem în fața partenerilor

Q: Va cere România excluderea din deficit a cheltuielilor militare?

Nicușor Dan: Desigur că o va face, dacă nu a făcut-o… Nu cunosc mecanismul. Problema este că chiar dacă în discuția cu Comisia Europeană cheltuielile militare nu vor fi în limita de 3%, problema este că acele cheltuieli vor intra într-un deficit real pe care va trebui să-l refinanțăm

Q: Armata României: Militarii nu au bocanci, aparate de ochire pe timp de noapte etc. Responsabil de aceste măsuri sunt membri din CSAT. Veți cere un calendar clar pentru problemele din Armată?

Nicușor Dan: Voi fi implicat în toate… Nu cunosc situația pentru că discuțiile cu reprezentanții Armatei au fost strict despre parteneriatele noastre naționale. O să fie una din preocupările mele. În câteva luni o să am un răspuns complet.

Q: Comisia Europeană nu va anunța azi suspendarea fondurilor. Ați avut ieri o discuție? Ce ați promis în privința reducerii deficitului?

Nicușor Dan: Am avut partea introductivă și după aceea a fost o discuție tehnică cu o echipă tehnică de la CE. E aceeași discuție pe care am avut-o cu dna. von Der Leyen săptămâna trecută, că suntem oameni serioși și deși statul român a acționat mult prea puțin, nu și-a asumat angajamentele până acum, suntem oameni serioși, înțelegem momentul prin care trecem și ne vom respecta angajamentele. Termenul nostru e 30 iunie să venim cu acele măsuri.

Q: Este oportună reînființarea Ministerului Sportului?

Nicușor Dan: E o întrebare tehnică la care nu am răspuns în momentul acesta. E o chestiune de funcționare, câți oameni să fie angajați acolo… Altfel, din punct de vedere al greutății unui ministru față de un director de agenție nu cred că e relevant

Q: S-a făcut o evaluarea câți oameni ar putea fi concediați din aparatul bugetar?

Nicușor Dan: Nu. O astfel de evaluare trebuie făcută… O schiță a acestor gen de măsuri este în lucru (…) S-a vorbit de faptul că Ministerul Agriculturii are 7 deconcentrate în fiecare județ și nu e logic să existe. O analiză se face în fiecare minister. Este o analiză preliminară. Rezultatul ei va fi pus și în acordul de guvernare. Tehnic, va fi realizată de ministrul de resort, sper în a doua jumătate a anului 2025

Q: Cât de îndepărtată sau apropiată e reorganizarea administrativ-teritorială a României care ar aduce reduceri substanțiale la buget

Nicușor Dan: A: Sunt mai multe paliere de discuții aici. O reorganizare adevărată nu se poate face mai devreme de 2028. Sunt primarii, consilierii locali, care au câștigat alegerile pentru următorii 4 ani și trebuie să respectăm lucrul acesta. E necesar ca până în 2027 să reflectăm la asta. Ceea ce se poate întâmplă în următoarea jumătate a lui 2025 început de 2026 este să discutăm de niște limitări în ceea ce privește activitatea concretă a UAT-urilor și a consiliilor județene. De exemplu număr maxim de angajați la număr de locuitor, tipul acesta de reorganizare este în discuție

Q: Aveți niște criterii pe care le veți pune pe masa partidelor cu privire la desemnarea noii membri ai guvernului, niște linii roșii peste care nu vreți să treceți

Nicușor Dan:Cum am spus și mai devreme, competență și onestitate

Q: În discuțiile despre tăierea cheltuielilor, domnul Claudiu Năsuri a identificat drept o gaură în buget în institutele de cercetare, 178, mutle dintre ele a căror existență nu se justifică. În calitate de cercetător și fost angajat al unui astfel de institut, e nevoie de evaluarea acestor instituții și e un capitol din care se pot tăia cheltuieli?

Nicușor Dan: Vreau să apăr institutul de matematică al Academiei (râde, n.red). Trebuie făcută o evaluare a institutelor dar nu e ceva ce o să se întâmple în următoarele 30 de zile. Nu se pun în discuție institutele de cercetare. Trebuie să facem o evaluare, însă, cu asta sunt de acord. Nu se pune problema ca în următoarele 30 de zile să discutăm de asta. În următoarele 6 luni, în ceea ce privește administrația statului român va fi o amplă dezbatere, despre instituții care trebuie comasate, care nu își justifică existența, posibil să fie vorba și de institutele de cercetare, dar nu în momentul acesta.

Q: Într-o săptămână va trebui să semnați decretul de numire al unui judecător CCR

Nicușor Dan: Am o listă de nume și voi decide până la momentul respectiv

Q: Trei criterii de care țineți cont în alegerea consilierilor de la Cotroceni. Cine va fi șeful cancelariei?

Nicușor Dan: Competență și onestitate sunt suficiente. Alte nume pentru moment, nu. 30 iunie este data la care îmi propun să vin cel puțin cu o parte din echipă, inclusiv șeful cancelariei

Q: Ați spus că este în contradicție cu transparența (secretizarea averilor, n.red.) iar consilierul dvs Atanasiu a spus că este o tâmpenie. Este transparența o chestiune importantă?

Nicușor Dan: În condiții normale, preluarea mandatului de președinte se face la câteva săptămâni, noi nu ne-am permis lucrul acesta, România avea nevoie de un președinte legitim foarte repede. Am avut o înțelegere cu domnul Bolojan ca consilierii săi să rămână, iar apoi o parte din ei să plece, în faza asta suntem

Suntem într-o democrație, într-un stat cu instituții, există o decizie CCR pe care trebuie să o respectăm, îmi doresc ca motivarea să apară cât mai repede. Înțeleg că există disponibilitatea partidelor să corectăm legea, astfel încât să asigurăm transparența

Q: Vă rugăm să spuneți publicului dacă l-ați întâlnit pe Lucian Pahonțu, șeful SPP? Acum 6 luni s-a comunicat că a fost trecut în rezervă ca militar dar că va rămâne director ca civil. Pe fondul echilibrării bugetului (…) Conduce SPP din 2005. Este funcțional ca standard (…)?

Nicușor Dan: Desigur, da. Evident că l-am cunoscut, e omul care re atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții. O să am o evaluare, așa cum o să am pe activitatea serviciilor în general, imediat ce ieșim din problemele de buget..

Q: După discuția cu Zelenski schimbați politica tăcerii privind ajutorul pentru Ucraina?

Nicușor Dan: Pentru moment nu am o evaluare dacă este bună sau nu (politica tăcerii, n.red.). Sunt convins că trebuie să schimbăm modul de comunicare asupra acestui subiect. Cred că e important de la nivelul autorităților statului să explicăm oamenilor că securitatea Ucrainei și ajutorul românesc pentru Ucraina e o chestiune care ține de securitatea României și a Moldovei

Q: Revin la subiectul implicării serviciilor de informații. Dacă primesc statut special, cum vă veți asigura că există această departajare corectă și controalelor nu se vor duce la rețeaua de influență a anumitor grupuri de interese. Propunerea a venit de la dvs. sau de la partide?

Nicușor Dan: A: Serviciile de informații nu fac controale, culeg informații. Controale fac reprezentanții ANAF și în măsura în care există suspiciuni de infracțiuni se duc la parchete. Serviciile culeg informații relevante pentru securitatea națională. Discuția este: bineînțeles că există o prioritate în culegerea acestor informații. Dacă o prioritate este zona de securitate propriu-zisă. potențiale acțiuni teroriste și îmi doresc ca în activitatea de informații zona de evaziune fiscală să fie o prioritate pentru servicii, asta am spus.

Asta este discuția generală despre controlul civil asupra serviciilor de informații. Una din măsurile care ne asigură că există control civil asupra serviciilor de informații este prezența unui director civil acolo

Q: Au existat discuții cu Ucraina pentru o nouă dimensiune a ajutorului militar?

Nicușor Dan: Am avut o bilaterală la Vilnius cu președintele Zelenski, nu a fost o astfel de discuție la Vilnius. La Odesa o să pregătim din punct de vedere tehnic cu reprezentanții Ucrainei o astfel de discuție

Q: În legătură cu relația cu SUA, au avansat discuțiile cu Trump privind o vizită? Care sunt palierele unde relația cu SUA e scurtcircuitată?

Nicușor Dan: Am avut un moment de neîncredere după anularea alegerilor, care nu s-a manifestat oficial. Eu cred că în bună măsură am depășit acest moment și mai departe avem în cadrul parteneriatului cu SUA mai multe paliere de discuții, un palier important pe zona militară. Și pe fiecare trebuie să existe discuțiile tehnice, înainte de vizită.

Q: Ofițeri din cadrul SRI au avut legături cu afaceriști. Ați spus că ați vrea să implicați serviciile în evaziune. Cum vă asigurați că nu se va transforma lupta împotriva evaziunii într-o luptă de interese?

Nicușor Dan: O întrebare foarte pertinentă, să ne asigurăm că nu-și vor depăși atribuțiile

Q: Potrivit legii președintele nu are atribuții în acest sens (de a convoca șefii parchetelor la discuții, n.red.)

Nicușor Dan: În baza atribuțiilor președintelui de reprezentare a societății. Cum a fost situația de la Salina Praid, evident că l-am sunat pe ministrul Economiei. Președintele ca reprezentant al societății poate discuta cu oricine.

Q: Disidentul Kara Murza spunea: ”Când Putin pune ochii pe o țară lucrează și cu localnicii, altfel nu se poate” (…) Suntem în război hibrid de câțiva ani, n-am văzut niciun dosar pentru vreun politician acuzat de trădare. Intenționați să cereți serviciilor informații pe acest subiect, le veți face publice?

Nicușor Dan: În măsura în care se confirmă, da. Acum, teoretic vorbind există situații în care există colaborare, există situații în care pur și simplu oameni pe care Federația Rusă îi consideră potriviți pentru a destabiliza să fie sprijiniți fără ca o astfel de colaborare să existe. Ne vom uita la lucrurile astea.

Q: Ați vorbit foarte des în campanie și ca șef al statului despre războiul hibrid (…) Românii au simțit din plin ce înseamnă războiul hibrid. Așa cum ați demarat consultări cu specialiști pe buget, urmează să demarați consultări cu specialiști și pe războiul hibrid?

Nicușor Dan: E o chestiune strâns legată de anularea alegerilor din noiembrie. Până în momentul acesta nu am avut discuții cu instituțiile responsabile, dar este evident o preocupare importantă pe care o s-o am începând cu luna iulie

Q: Ați susține sancțiuni mai dure pentru cei care nu plătesc TVA?

Nicușor Dan: A: Desigur. Chestiunea este că România a promis de mult timp că va face progrese în colectarea TVA și a făcut anumite progrese, problema a fost că cheltuielile au crescut mult mai mult decât am reușit noi să avem venituri raportate la PIB. Discuția este acum în a convinge Comisia și piața financiară: Care sunt acele măsuri cuantificabile cu efect direct asupra bugetului și colectarea TVA nu este una din ele. Nu există nimic care să poată fi măsurat în această promisiune. E în sarcina viitorului guvern să facă asta din a doua jumătate a anului

Q: România are unele din cele mai mici pensii din UE, cu toate astea, liderii politici spuneau că o variantă este aceea ca pensionarii cu pensii mari să plătească contribuția la sănătate. Vi se pare o măsură bună?

Nicușor Dan: Sunt extrem, extrem de multe variante pe masă, niciuna nu a fost agreată, dar nici n-a fost pusă în discuție ca să existe un consens asupra ei. E una din măsurile din pachet, nu pot să vă confirm nici pragul de 2500 lei, e o discuție în curs.

Q: Vedem o repoziționare a SUA, secretarul american nu va participa la Remstein, România va prelua o parte din costuri?

Nicușor Dan: Pentru moment, dincolo de o schimbare, o perspectivă de schimbare a preocupării SUA înspre Asia dinspre Europa și care e o chestiune de ani de zile nu s-a pus în discuție relocări de trupe

Q: Legat de NATO, care sunt obiectivele României pentru următorul Summit NATO?

Nicușor Dan: A: Din informațiile de până acum 90% din discuțiile de la Summitul NATO vor fi despre procentul de cheltuieli pentru Armată, Asta va fi dezbaterea. Credem că bineînțeles că cu cât ești mai aproape de flancul estic al NATO cu atât amenințarea ți se pare mai mare. Eu cred și inclusiv la Vilnius a fost discuția asta. Cred că amenințarea rusă e pentru întreaga Europă și e foarte important să avem o solidaritate europeană inclusiv pe creșterea cheltuielilor

În opinia mea, dincolo de faptul că România a avut o direcție clară, a fost corectă cu partenerii săi în structurile europene și euro-atlantice, România nu a fost suficient de activă și îmi doresc să îl corectăm, să ne susținem interesele: integrarea Republicii Moldova, pachetul financiar 208-2034 etc

Q: V fi o variantă potrivită ca pachetul de măsuri fiscale să fie trecut prin asumarea răspunderii? S-a discutat?

Nicușor Dan: S-a discutat în treacăt acest scenariu. O să vedem. Să vedem mai întâi pachetul

Q: Excludeți să aveți un premier tehnocrat?

Nicușor Dan: Vă confirm că aceste discuții au avut loc, în momentul dde față nu sunt excluse niciuna din variante

Q: Spuneați după anularea alegerilor din 24 noiembrie că este nevoie de o mai mare clarificare a deciziei CCR. Ați ceru serviciilor să vă furnizeze date?

Nicușor Dan: Voi încerca să înțeleg ce s-a întâmplat și în măsura în care această discuție trebuie să fie în CSAT, sigur

Q: Există riscul să ne întoarcem în 2018 când CCR a anulat decizia din CSAT și s-au oprit multe dosare?

Nicușor Dan: Din câte îmi aduc aminte CCR a zis ce am spus eu că SRI și-a depășit atribuțiile legale

Q: Vreți în următoarea ședință CSAT să introduceți servicii în chestiunea de evaziune. Aduce aminte de Traian Băsescu, au fost foarte multe critici pe dosare politice. Cum veți ține sub control această problemă?

Nicușor Dan: Evaziunea fiscală este deja în strategia națională de securitate. Ceea ce noi trebuie să facem este să fim foarte clari până unde acționează serviciile de informații. Pentru că evaziunea este o chestiune de securitate națională ei trebuie să fie preocupați și să găsească informațiile despre această problemă și totul este ca rolul lor să se oprească la a furniza aceste informații către ANAF și parchete. Un director civil al SRI poate avea asta ca principală misiune. Să nu mai ajungem să avem o interferență a serviciilor mai mult decât este cazul

Q: E nevoie de directori noi la servicii, sunteți mulțumit de lupta anticorupție?

Nicușor Dan: A: Nu sunt deloc mulțumit de procesul anticorupție, sunt zone întregi neglijate de statul român. Imediat după ce terminăm cu chestiunea deficitului și formarea guvernului, partea de justiție o să fie principala mea preocupare, inclusiv discuții cu șefii parchetelor, discuții despre planurile de management cu noii șefi de parchete care vor avea un mandat începând cu 2026. Statul român are restanțe foarte, foarte mari. E nevoie de un director civil la SRI, foarte posibil un director nou la SIE

Q: Se conturează un guvern format din aceleași partide care au dus la situația de azi cu deficit bugetar 9%. Vorbeați în campanie că nu vor crește taxe și impozite, aseară a apărut un plan în care nu am văzut nicio măsură de eficientizarea statului, ci mai degrabă majorări de taxe. De ce trebuie să plătească românii ce au produs partidele care acum vin la guvernare?

Nicușor Dan: Mai multe întrebări pe care mi le-ați pus. În primul rând, asta e configurația Parlamentului, nu suntem într-o situație teoretică, suntem într-o situație practică în care trebuie să luăm măsuri rapide, nu ne permitem alegeri anticipate, trebuie să lucrăm cu parlamentul votat de români. În discuțiile cu liderii partidelor, toți au fost de acord că nu mai merge cum a mers. Trebuie să facem acele restructurări ale aparatului de stat care sunt normale, trebuie să reducem indemnizațiile oamenilor din diferite consilii de administrații, trebuie să tăiem tot felul de sinecuri.

Trebuie să comasăm foarte multe instituții, de exemplu deconcentrate. Problema este că avem nevoie de cel puțin 6 luni ca multe dintre lucrurile astea tehnice să fie realizate. Nu putem să facem în 30 de zile comasarea mai multor instituții, e nevoie de o mică analiză. Până la 30 iunie, pachet de acte normative care să dea garanția mediului financiar că suntem serioși, reducerea deficitului, urmând ca viitorul guvern să vină cu ajustări ale aparatului de stat până în 2026

Q: Când vor fi exceptate cheltuielile militare de la calculul deficitului?

Nicușor Dan: Pe de-o parte, Comisia Europeană spune mai puțin de 3% deficit și vă exceptăm cheltuieli militare din acest deficit. Pe de altă parte, acel deficit trebuie să-l plătești de undeva, din împrumuturi. Chiar dacă sumele alea nu intră în ținta de 3% trebuie să fie plătite din împrumuturi

Q: Anul trecut ați folosit o pizza ca să arătați bucureștenilor cum se împarte bugetul local. Cum arată astăzi pizza?

Nicușor Dan: A: Da… da… (râde, n.red.) Cred că dacă vreți o analogie cu pizza noi de ani de zile plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare, cam asta e analogia și diferența trebuie să fie plătită de cineva. Un lucru bun care s-a întâmplat în ultimii ani e creșterea încasărilor ca procent din produsul intern brut, suntem la 30% am plecat de la 26%. Pe măsură ce o să consolidăm ANAF, reducem din evaziunea fiscală, procentul o să crească. Chestiunea e că cheltuielile statului au crescut mult prea mult față de procentul din PIB și trebuie să ajustăm

Q: În privința discuțiilor referitoare la guvern, ce s-a conturat până acum, vom avea premier politic / tehnocrat. Și schița de propuneri de joi, referitoare la deficit, există măsuri conturate? Mențineți declarații privind TVA?

Nicușor Dan: A: Așa cum am spus, nu s-a discutat de persoane până în momentul acesta, bineînțeles că au fost puse pe masă, așa cum spuneți dumneavoastră, diferite scenarii de prim-ministru, dar fără ca persoane să fie nominalizate. Așteptăm, așa cum este firesc, un acord pe program și imediat după o să discutăm și de nume. În ceea ce privește măsurile, ce va rezulta joi va rezulta o listă de măsuri cu impactul bugetar al fiecăruia și impactul bugetar imediat. Nu suntem la momentul în care să spunem că am agreat ceva. Îmi mențin că toate discuțiile pornesc de la asta (să nu crească TVA, n.red.)

Este prima conferință de presă pe care o susține Nicușor Dan la Cotroceni, la o săptămână de la preluarea mandatului de președinte al României.

Conferința de presă are loc în contextul în care au loc negocieri între partidele parlamentare pro-europene pentru formarea Guvernului și măsurile de reducere a deficitului bugetar, sub coordonarea Administrației prezidențiale.

În 28 mai, președintele a avut o primă serie de consultări informale cu toate formațiunile parlamentare. Ulterior, la inițiativa sa, partidele pro-occidentale (PSD, PNL, USR, UDMR) au format un grup tehnic de lucru privind măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Partidele au propuneri diferite și divergențe privind unele măsuri, astfel că deocamdată nu se știe dacă vor reuși să ajungă toate cele patru partide la un acord astfel încât să-și asume împreună guvernarea.

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că un termen realist pentru formarea noului guvern este de două săptămâni.

Șeful statului a explicat că de vineri a început să lucreze grupul de lucru pentru reducerea deficitului și se speră ca joi la amiază să fie prezentată o concluzie agreată de cele patru partide plus minoritățile în privința reducerilor de cheltuieli.

“În paralel se discută de un acord politic care să stea în spatele guvernului “ iar desemnarea premierului se va face atunci când “o să știu că va exista o susținere în parlament. Nu suntem în situația în care să ne permitem să facem jocuri”, a subliniat președintele.

“Noi am fost niște ani la Comisia Europeană și am spus că facem niște lucruri pe care nu le-am făcut. Acum trebuie să venim cu un set de măsuri care să aibă în spate niște acte care să fie adoptate de Parlament înainte de 30 iunie” iar aceste măsuri trebuie agreate de o majoritate în Parlament care să le susțină când vin la vot, a subliniat el.

